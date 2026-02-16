Новини
И да сметнем колко мандата би получил Румен Радев според изследването на "Маркет Линкс"

И да сметнем колко мандата би получил Румен Радев според изследването на "Маркет Линкс"

16 Февруари, 2026 11:04

Партия с лидер Румен Радев би получила около 900 000 гласа. Или гласа на 14% от всички българи

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първа социология след като Румен Радев обяви, че излиза на политическата сцена.

Според моментна картина на "Маркет Линкс" 56% от българите са декларирали, че ще гласуват, а бъдещата формация на Радев ще е първа политическа сила, пише novini.bg.

Припомняме, че на парламентарните избори през 2024 г. активността е била 38.94%

Така електоралната нагласа е: Лидер Румен Радев – 25,6%, ГЕРБ–СДС – 15,4%, ПП–ДБ – 12,5%, ДПС – Ново начало – 10,5%, Възраждане – 4,5%, МЕЧ – 2,5%, БСП–ОЛ – 2,3%.

Като разпределение на мандати това означава:

Партия на Радев (25,6%) → 89 мандата

ГЕРБ (15,4%) → 54 мандата

ПП-ДБ (12,5%) → 44 мандата

ДПС (10,5%) → 37 мандата

Възраждане (4,5%) → 16 мандата

Ако сметнем, че активността ще е 56%, спрямо деклариралите, че ще гласуват, то партия с лидер Радев би получила около 900 000 гласа. Или гласа на 14% от всички българи.

Според проучването доверието в Радев е 51% - с 6% нагоре от социологията на агенцията от предходния месец.


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    22 13 Отговор
    Радев ще вземе минимум половината!

    Коментиран от #15

    11:07 16.02.2026

  • 2 така е

    12 14 Отговор
    Същата корпоративна рекламна кампания, като тази която докара спасителите Кирчо и Кокорчо. Все едно под една фуражка е мислено.

    11:07 16.02.2026

  • 3 кой му дреме

    18 2 Отговор
    "Партия с лидер Румен Радев би получила около 900 000 гласа. Или гласа на 14% от всички българи"

    вие ни изкарахте 10 милиона

    11:07 16.02.2026

  • 4 Бай Ганьо

    12 6 Отговор
    Прилича на единия от тримата глупаци

    11:08 16.02.2026

  • 5 МНОГО МОЛЯ,

    15 5 Отговор
    СПРЕТЕ С ПЛАТЕНАТА СТЪКМИСТИКА!

    11:08 16.02.2026

  • 6 запознат

    16 4 Отговор
    Пълен абсурд е НН да има 10 % или 37 мандата !!! Това не може да е вярно ! Американците и руснаците не го искат в политиката и сега като пратят посланик от САЩ ще видите

    11:08 16.02.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    14 11 Отговор
    Поредния алчен политик , който иска да налапа баницата

    11:09 16.02.2026

  • 8 Запознат

    11 6 Отговор
    Това е, новият Б.Б,според ДС ,добре са си направили сметката

    11:10 16.02.2026

  • 9 Ура,,Ура

    11 14 Отговор
    Радев ще ги отнесе всички останали. И то с много. Ще разберем, кой най много го е страх по интензитета на компроматите, които ще се опитат да му спретват.

    11:12 16.02.2026

  • 10 Медиите

    12 1 Отговор
    упорито правят внушения. Младите българи не са гласоподаватели на политици тип "чичаци". Коалицията, екипът???

    11:12 16.02.2026

  • 11 Гост

    8 12 Отговор
    Така дразнят хората като дават прогноза за по малко от очакваното мандати. Е сега така се амбицират хората да идат и да гласуват за Радев да строшат оковите на България в които олигарсите са я оковали.

    Коментиран от #50

    11:12 16.02.2026

  • 12 оня с коня

    6 8 Отговор
    Според данните от Анкетата които ще се променят до изборите но в незначителна степен ако Радев НЕ ПРЕКЛОНИ ГЛАВА пред Борисов за съставяне на Правителство,то дори САМО ГЕРБ и Н.Начало са в състояние с Гласовете си ДА ОТНЕМАТ Възможността на Радев за съставяне на правителство.

    11:13 16.02.2026

  • 13 учуден

    11 7 Отговор
    Аз пък казвам , че Радев ще има между 1,2 и 1,6 милиона гласа .Май забравиха социолозите колко гласове взе за президент и то мажоритарно .Сега му дават 89 депутата , а още вътрешния министър , гл.прокурор и шефовете на полицията не са сменени .След тези рокади и спиране на купения НН вот , Радев може спокоино да си вземе 120 мандата , проблема е ,че му трябват 160 , за конституционни промени .

    11:13 16.02.2026

  • 14 ядосан

    8 4 Отговор
    Айде стига глупости възможно е да прехвърли 4те процента , но такива големи резултати не. Все още никой не знае нито с кой ще се коалира , нито каква ще му е политиката. Шараните свършиха!

    11:13 16.02.2026

  • 15 Да да

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Кой мярва на 10% пеевски ?

    11:13 16.02.2026

  • 16 Софийски

    7 6 Отговор
    Лъжа, Радев е руско прокси
    Шепа идиоти ще гласуват за него предимно русофили.

    Коментиран от #62

    11:14 16.02.2026

  • 17 народа

    7 3 Отговор
    Ако има гласове за НН , значи нищо не сме разбрали като народ .

    11:14 16.02.2026

  • 18 Смятайте си

    6 4 Отговор
    Президента накрая да направи сметката и да се почва.Винаги сме си били в Европа и ще си бъдем европейци.
    Тук нещата опират до искаме ли смяна на модела ББ/ДП или не искаме.
    После да не хленчите и да пишете умни коментари.

    11:14 16.02.2026

  • 19 Какви

    6 0 Отговор
    са тези охрани , бе , хора ? Лошо впечатление прави и за него и за държавата ! "Като те е страх от мечки , няма да ходиш в гората" казва народа ни .

    11:15 16.02.2026

  • 20 Дориана

    8 6 Отговор
    Наказателен вот срещу предателските партии ИТН и БСП ОЛ, които излизат от Парламента. ИТН падат под 2 % и субсидията отпада за тях, БСП ОЛ също се сриват надолу под 2 % Грешния избор за Киселова смъква партията още по- надолу , ГЕРБ/ СДС се сриват под 15 % , ДПС Ново начало падат под 6 % няма 10 % за тях. Срив надолу и на Възраждане , които са последни с 4 % . Костадинов прекали с агресивното си поведение срещу опонентите му особено срещу ППДБ , което го удря като бумеранг срещу него и партията му. Смачкано е голямото дебело его на Слави Трифонов , който искаше да въведе мракобесния закон срещу свободното слово и подкрепяше мафиотското олигархично управление на Борисов и Пеевски.

    11:16 16.02.2026

  • 21 Али Раза

    4 4 Отговор
    С кеф ще фърла за Радев. Жината, децата и внуцити и те. Има няма 30 човека.

    11:16 16.02.2026

  • 22 бългрин

    5 2 Отговор
    Сметки без кръчмар, иска му се на Zадкулисието да запази стабилността на статуквото чрез смяна на марионетките, но дали ще се случи и решетниковото пРеZидентче ли е най-подходящата смяна, на куц кон залагат "другарите".

    11:17 16.02.2026

  • 23 Абе

    2 0 Отговор
    Един тук написал че според проучването на Маркет Линкс ИТН са под 1%...Това не е вярно защото са с 1,2%

    Коментиран от #43

    11:17 16.02.2026

  • 24 цфцжб

    5 2 Отговор
    Това побутване говори само едно , сламен човек на пасолството.

    11:18 16.02.2026

  • 25 Баш Майстора

    5 1 Отговор
    Само не е ясно кои ще са тези депутати на Радев.Няма имена,никаква информация.Българите отново си вземат котка в чувал.

    11:18 16.02.2026

  • 26 Ангел

    3 5 Отговор
    В Радев са надеждите на честните българи да смачка Мафията на двете прасета, превзели цялата Държава.

    11:18 16.02.2026

  • 27 протеста

    3 0 Отговор
    Айде пак да си спомним колко големи бяха протестите в цяла България и да си спомним кой беше главния герой в песента Когато ПА .Тези му дават 10% , добре ,значи следва гражданска война .Не бива така да си правят майтап с хората .Протестите ще им се видят като разходка в парка

    11:18 16.02.2026

  • 28 Излиза че...

    2 3 Отговор
    Радев +ПП/ДБ ще имат 133 депутати мнозинство

    11:19 16.02.2026

  • 29 Ддд

    2 0 Отговор
    Хахахахахахаха, и как смятате че с 25%, са 900 000 хилядигласа?
    Все пак до преди 2 месеца ГЕРБ бяха с 25%, и тогава им даваха 500 000 хиляди гласа. Хайде пак започвайте да смятате, че нещо послъгвате.

    11:19 16.02.2026

  • 30 От мен и семейството ми Николко гласа.

    1 1 Отговор
    Президенстването му и пасивността му, ми показаха че е чужд проект.
    Подкрепа юро, гавра Конституция, Сопот хвалбите с м.р.ъ.сно призводство без референдум за сопотчани,
    протестите за неутралитет, отказ от Референдум лЪв, уни.щ.жаването на българските граници, у.н.щ.жаване българска енергетика тотално, ч.у.довищни цени на храни, лекарства, услуги, ток, вода.
    Колко поводи имаше този човек да си подаде оставката и да поведе народът по-рано.
    Държавата беше успешно превърната в Територия.
    За какво са ми избори, като ЕС и ЕЦБ решават финансова, икономическа и военна политика.
    За какво ми е "президент" на п.од.ч.и.нена Територия?

    11:19 16.02.2026

  • 31 Васко Терзиев - Сидхаратата

    5 1 Отговор
    Не може да бъде !!!!! Как така , ПП "ПП" само 44 мандата ???!!! МИ , това е ПАРТИЯТА НА ПЕЕЕРАСИТЕ ПЕОоОФИЛИ в комплект с партия ДБ /дърти брааантии/ !!! Възмутен СЪМ !!!

    11:19 16.02.2026

  • 32 ИСТИНАТА

    2 4 Отговор
    ДАНСингът на смъртта

    Ако позволим да му се размине на наркотрафиканта Борисов!
    Ако позволим да му се размине на Радев, назначавал шефовете на ДАНС!
    Ако позволим на МВР Министър Даниел Митов!
    Ако позволим на Сарафов!
    Да заметат случая с убийствата в Петрохан и на Околчица!

    Значи наистина сме мършаво стадо!

    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    Съединението
    Само между съмишленици
    прави силата!

    Коментиран от #42

    11:20 16.02.2026

  • 33 550 мандата

    6 0 Отговор
    би получил Румен Радев според изследването на "Маркет Линкс"

    11:20 16.02.2026

  • 34 Факти

    3 0 Отговор
    ПП-ДБ заявиха, че няма да се коалират с Радев, следователно на есен пак на избори

    11:20 16.02.2026

  • 35 Кажи честно ... 🤣

    1 0 Отговор
    Ама къде е тая партия на националния предател кРадев ?!
    Той няма нито обявена партия нито екип.
    Кой ще гласува за майкопродавец и руска марионетка - хора от възраждане, бсп, итн ... По тези сметки тези партии трябва напълно да изчезнат

    11:21 16.02.2026

  • 36 стига вече , че потече

    3 0 Отговор
    Я направо едни 240 мандата за РР зеленочорапестия и да приключваме (с България). Аман от ЦоЦиолози !

    11:21 16.02.2026

  • 37 Историята помни

    3 1 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    11:22 16.02.2026

  • 38 Математиката ви куца

    0 1 Отговор
    25,6 процента от 240 са 61 мандата.

    Коментиран от #51

    11:23 16.02.2026

  • 39 възмутен

    1 1 Отговор
    Ако народа иска индивиди като Байрам Байрам , значи никога няма да имаме нормална държава . Такива като този ли искате начело на държавата ? Това ли заслужаваме като народ ? Как Байрам ще има 10 % ? Тези от Маркет линкс са за раследване .Защо манипулират .Защо беше тази енергия по протестите , за да има дадат 10 % ли ?

    11:23 16.02.2026

  • 40 Ватенка

    2 1 Отговор
    Е то в парламента евроатланти няма да останат.Ще трябва да ги впишем в Червената книга.

    Коментиран от #44, #49

    11:23 16.02.2026

  • 41 Шеф пиар отдел Радев

    1 1 Отговор
    Истината е че Радев ще има над 50 процента от депутатските места

    11:24 16.02.2026

  • 42 Ей Лум пен

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ИСТИНАТА":

    Кажи ти какво предлагаш и не ми говори за Петрохан и пенделщините там.

    11:24 16.02.2026

  • 43 Има за субсидия засега

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе":

    За славуца

    11:25 16.02.2026

  • 44 Що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ватенка":

    Герб и ПП ДБ какви са

    Коментиран от #57

    11:25 16.02.2026

  • 45 Реалист

    1 1 Отговор
    Единственото хубаво, че чуждопоклонника зеления чорап румен кРадев ще се явява на избори е, че такива илитерати и откровени npocтаци, каквито са в ИТН, Величие, Възраждане ... няма да присъстват в Народното събрание. Народното събрание не е място за маймyни !

    11:25 16.02.2026

  • 46 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Радев открадна протеста от розовите амеби

    11:25 16.02.2026

  • 47 Механик

    1 2 Отговор
    Лично аз няма да гласувам за Радев, ама ме кефи как жълтопаветните са ги метнали на амбразурата да плюят по него. Което неминуемо ще предизвика ответна НАКАЗАТЕЛНА реакция у повечето хора на които вече им писна либерастия. И по тази причина гласовете за Радев реално ще са много повече.

    Коментиран от #54, #66

    11:25 16.02.2026

  • 48 Ай ай ай бре

    1 1 Отговор
    Не на олигархията, искаме национализация а не приватизация. И на Бою Шиши и на атлантиците пълна медийна дехуманизация. Радев да ни поведе и към светло бъдеще да ни изведе. .... НАТО да си ходи и вратата към Китай и Русия широко да се отвори.
    НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути.
    НАТО ще ни закопае и милиарди дългове ще ни завещае.. а тъй, точно тъйй....

    11:25 16.02.2026

  • 49 Омазана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ватенка":

    Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?

    11:25 16.02.2026

  • 50 Дориана

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Да, за партията на Радев ще гласуват над 2 милиона избиратели. Създателите и проводниците на корупцията и мафията и техните патерици ИТН и БСП ОЛ получават наказателен вот.Сриват се надолу.Борбата между доброто и злото ще бъде ожесточена.Тя започна още със случая Петрохан и ще удари ИТН и всички като тях , които използваха за свои политически цели да хвърлят клевети и обиди срещу опонентите си и срещу убитите хора, които не могат да се защитят. Агресивното поведение на Тошо Йорданов срива ИТН още по- надолу.

    Коментиран от #59

    11:26 16.02.2026

  • 51 Не ди наясно

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Математиката ви куца":

    Как се разпределят мандатите.

    11:26 16.02.2026

  • 52 хах

    0 0 Отговор
    Няма нужда да правим избори , Гюров да върне мандата на Радев и така.

    11:26 16.02.2026

  • 53 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Много лесно проверимо е състоянието на републиките ,които вече са теглили ,, спасителен ,, заем от Китай.

    11:27 16.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Някой

    0 0 Отговор
    Че всеки коалирал се с ГЕРБ умира, си е статистически факт. На Атака изкрадоха и депутатите и Сидеров накрая мразеше повече ГЕРБ от ДПС.
    БСП Ол(игархия) предаде лева когото защитаваше. Никой не харесва предателите.
    Възраждане чак толкова не очаквам да падне заради Радев, нищо че има хора с близки възгледи по въпроси.
    ГЕРБ на избори в Пазарджик бе 6-и с 6+%. Боррисов бе бесен на собствения си министър на МВР. А ДПС Нова мафия си накупи явно гласове, където с лъскави коли с пачки ходеха в махали.

    11:27 16.02.2026

  • 56 Възpожденец 🇧🇬

    2 0 Отговор
    60% от вас мълчат и не гласуват, а тази проруска пасмина трябва да бъде изметена!
    БЕЗ АКТИВНОСТ НАД 60% няма да може да им покажем, че България не е русофилска държава!
    Нужно е антируско, антикомунистическо обединение и тогава ще се разправим за половин година...
    Уволнения наред - да се оплакват на арменския поп!
    Ще им плащаме, но няма да имат думата, а най-наглите ще осъдим като агенти на чужда държава!
    Веднага ще се приеме подходящо законодателство...
    Руска напаст няма място в България!
    С магистрати демонстрирали нагла русофилия, с чиновници от министерствата, с армия и МВР, ще се действа безкомпромисно!
    Така не може повече...
    Те са малка организирана глутница с по-голяма или по-малка любов към вечният ни враг, Русия!
    Това е сган за съд и нищо повече!

    Коментиран от #64

    11:27 16.02.2026

  • 57 Ватенка

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Що бе":

    Е нали ПП обвиняват ГЕРБ че са путинисти.Само розовите гълъбчета останаха.12% еврожендъри

    Коментиран от #67

    11:27 16.02.2026

  • 58 Да наритаме мощно

    1 0 Отговор
    Тошко Африкански!

    11:27 16.02.2026

  • 59 Какъв случай

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    Петрохан бре хора ,вие сте тотално лу ди.

    11:28 16.02.2026

  • 60 Анонимен

    2 0 Отговор
    И какво като вземе незнам колко си депутатски места В парламента се работи а РР сее омраза разделение алабалата РР божкови петроханци шарлатани червени олигарси тези ли работят за България ХАХАХАХАХАХА

    11:28 16.02.2026

  • 61 Дръта чанта

    1 1 Отговор
    Възраждане БСП и итн няма да влезнат пак лъжете

    11:28 16.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 бъди-будист

    0 1 Отговор
    Аха ,аха ! Как ПП/ДБ са класирани на трето място , щом всички будисти в България ще гласуват за тях ! И не само будистите , ами и пе..филите ,пе...асите ,ле..ийките ,тра....итите ,трансс...алните ,опасно и нелечимо лудите ,оли...рените ,еколозите - дро.дилъри ,еколозите - трафиканти ,еколозите с добро въоръжение и т.н.т. Така че - първи ще са !

    11:29 16.02.2026

  • 64 ВЗРИВЯАВАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Възpожденец 🇧🇬":

    АЛЬОША

    11:29 16.02.2026

  • 65 Ей вижте Радев, ама точно

    2 0 Отговор
    Поредният пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил.... ама само и партийна субсидия и ще е пълно 6 + ...

    11:29 16.02.2026

  • 66 Даа...

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    На negepyнгелите само либеpacти и geйове са им в главите . Що ли така

    11:29 16.02.2026

  • 67 Защо за теб Европа е джендърство

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ватенка":

    Нагрухтял си се с ватенкатски лафчета.Русофилите сте рядко едногънкови създания.Седите тук и ми философствате за Русия.

    11:30 16.02.2026

  • 68 Клепарят

    0 0 Отговор
    Радеф е най-голямата, но и най-ялова част статуквото. Въздухар под кремълско налягане и нагъл лъжец.

    11:30 16.02.2026

  • 69 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Целта е България да бъде доведена до пълен фалит и да се тегли ,,спасителен ,, заем от Китай.Българите вече са робували на турците и руснаците сега е ред българите да робуват на Китай.Заповедта от Кремъл е създаване на президенстка република.

    11:30 16.02.2026

  • 70 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Т.ъпак!":

    А защо ще му трябва да се коалира, ако вземе достатъчно мандати??
    И те моля, да не обиждаш хора, които не познаваш ( и не ти трябва да познаваш).
    Дръж се прилично в обществото и спазвай правилата на сайта!

    11:30 16.02.2026

