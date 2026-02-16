И да сметнем колко мандата би получил Румен Радев според изследването на "Маркет Линкс"

Първа социология след като Румен Радев обяви, че излиза на политическата сцена.

Според моментна картина на "Маркет Линкс" 56% от българите са декларирали, че ще гласуват, а бъдещата формация на Радев ще е първа политическа сила, пише novini.bg.

Припомняме, че на парламентарните избори през 2024 г. активността е била 38.94%

Така електоралната нагласа е: Лидер Румен Радев – 25,6%, ГЕРБ–СДС – 15,4%, ПП–ДБ – 12,5%, ДПС – Ново начало – 10,5%, Възраждане – 4,5%, МЕЧ – 2,5%, БСП–ОЛ – 2,3%.

Като разпределение на мандати това означава:

Партия на Радев (25,6%) → 89 мандата

ГЕРБ (15,4%) → 54 мандата

ПП-ДБ (12,5%) → 44 мандата

ДПС (10,5%) → 37 мандата

Възраждане (4,5%) → 16 мандата

Ако сметнем, че активността ще е 56%, спрямо деклариралите, че ще гласуват, то партия с лидер Радев би получила около 900 000 гласа. Или гласа на 14% от всички българи.

Според проучването доверието в Радев е 51% - с 6% нагоре от социологията на агенцията от предходния месец.