Ювентус наддава за Матета, докато Наполи се прицелва в Ен-Несири: Гореща битка за нов нападател в Серия А

Трансферният пазар в Италия се разгорещява с пълна сила, а Ювентус и Наполи са в центъра на вниманието с амбициозни планове за подсилване на атаката си през зимата. Двата гранда от Серия А са вперили поглед в различни цели, но и двата клуба са решени да привлекат класен централен нападател, който да направи разликата през втората половина на сезона.

Според последните информации от авторитетния журналист Николо Шира, ръководството на "бианконерите" е направило нова, по-апетитна оферта към Кристъл Палас за френския таран Жан-Филип Матета. Италианският колос предлага наем на стойност 2,5 милиона евро, като в договора е заложена задължителна клауза за откупуване на стойност 30,5 милиона евро. Тази клауза ще се активира автоматично, ако Ювентус си осигури участие в европейските клубни турнири. Любопитното е, че Кристъл Палас вече е склонен да намали цената на 28-годишния нападател до 35 милиона евро – с цели 10 милиона по-малко от миналогодишната оценка. Матета вече е постигнал договорка за личните си условия с торинския гранд: контракт до лятото на 2030 година и годишна заплата от 3,5 милиона евро плюс допълнителни бонуси.

Докато Ювентус се опитва да финализира сделката за Матета, в Торино не спират да следят и други опции. Според The Athletic, реалната цена, която Кристъл Палас иска за Матета, е 40 милиона евро – сума, която кара "старата госпожа" да търси алтернативи. Така на хоризонта се появява името на мароканския национал Юсеф Ен-Несири, който в момента защитава цветовете на Фенербахче. В същото време, по информация на Джанлука Ди Марцио, Наполи също е в играта за подписа на Ен-Несири. Южняците обмислят да привлекат нападателя под наем, като ключов фактор за решението на 28-годишния футболист ще бъдат гаранциите за редовно участие в стартовия състав.