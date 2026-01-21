Новини
Анхел Ди Мария за алкохола, бедността и работата като миньор

21 Януари, 2026 18:28 444 1

37-годишният футболист разкри, че в ранните си години е искал да бъде вратар и че почти е спрял футбола

Анхел Ди Мария за алкохола, бедността и работата като миньор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентинската легенда Анхел Ди Мария даде изключително лично интервю. В момента ветеранът играе за Росарио Сентрал, а преди това славната му кариера премина през отбори като Бенфика, Манчестър Юнайтед, Ювентус, Реал Мадрид и ПСЖ. Той говори в предаването Juego Chino по Telefé.

37-годишният футболист разкри, че в ранните си години е искал да бъде вратар и че почти е спрял футбола. Баща му го заплашил, че ако не бъде повикан в първия отбор на Росарио Сентрал, ще трябва да спре с футбола.

„Всичко наближаваше своя край, защото не ме викаха в първия отбор и през декември изведнъж ме повишиха. Бях щастлив, но не знаех какви пари ще получавам и дали ще мога да се измъкна от финансова беда. Можех да стана миньор, но нямаше да съм щастлив. Когато обаче започнах в първия отбор на Росарио Сентрал, всичко се промени. Пред мен се отвори цял нов свят по отношение на семейството и отговорностите. Ставаше дума за това да помагам на семейството си. Успях да накарам баща ми да спре да работи, за да не се налага вече да се събужда сутрин, без значение дали е студ или жега, беше прекрасно", разказа той.

Анхел Ди Мария говори за трансфера си в Бенфика, първото му приключение в Европа: „Беше трудно решение, не знаеше как ще се случи. Когато ми се обадиха, не знаех къде е Португалия, сега обичам Лисабон. Не знаех, че говорят португалски. Обясниха ми, че това е най-добрият клуб в Португалия, голям клуб, с опит в Шампионската лига. Разчувствах се“, добави той.

Ди Мария признава, че преходът от това да нямаш нищо към това да имаш всичко, може да бъде шок. "Говоря за това много със семейството си. Могат да се случат хиляди неща, но ти все пак ще си останеш същият човек“, каза Ди Мария.

„Напих се няколко пъти. Когато ходех на почивка, на сватба или рожден ден. Бях напълно пиян. На следващия ден казвах: „За какво?“, призна той.

Аржентинецът си спомня автомобилната си катастрофа в Мадрид. "Катастрофирах веднъж, но не видях знака стоп, имаше дърво. Ударих колата. Карах нормално. Другият шофьор също караше бавно. Беше с Ауди. На следващия ден пак катастрофирах в Мадрид. Шофьорката счупи три ребра, а аз бях добре", каза още Ди Мария.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Пиян индианец.🦍🥳🤣🖕

    18:38 21.01.2026

