Ботев Пловдив триумфира с майсторски гол на Тодор Неделев срещу Спартак Варна

28 Януари, 2026 16:12 419 0

Деян Лозев от "соколите" пострада сериозно и бе изкаран с линейка

Ботев Пловдив триумфира с майсторски гол на Тодор Неделев срещу Спартак Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив надделяа над Спартак Варна с 1:0 в приятелски двубой. Златният миг за „жълто-черните“ настъпи буквално в последните секунди на първата част. Тодор Неделев демонстрира класа и хладнокръвие – след бърза атака по десния фланг, той навлезе навътре и с прецизен удар с левия крак изпрати топката неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата.

В началото на второто полувреме домакините бяха на косъм да удвоят преднината си. Младият талант Никола Илиев разтресе напречната греда с мощен шут от границата на наказателното поле, но късметът не бе на негова страна. Постепенно темпото спадна, а головите положения се разредиха.

За съжаление, срещата не премина без инциденти. Още през първата част Енок Куатенг от Ботев получи травма и напусна терена с помощта на медицинския екип. Истинската тревога обаче настъпи след почивката, когато Деян Лозев от Спартак Варна пострада сериозно след сблъсък със Закария Тандано. Лозев бе изкаран с линейка и заменен принудително.

Следващите проверки за двата тима са насрочени за 31 януари – „канарчетата“ ще премерят сили със Севлиево, а „соколите“ ще се изправят срещу Миньор Перник.


