Новини
България »
София »
"Маркет Линкс": Партията на Румен Радев е първа, а ГЕРБ са втори с 15,4%, а трети са ПП-ДБ - с 12.5%,

"Маркет Линкс": Партията на Румен Радев е първа, а ГЕРБ са втори с 15,4%, а трети са ПП-ДБ - с 12.5%,

16 Февруари, 2026 10:09 3 121 171

  • маркет линкс-
  • избори-
  • проучване-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • продължаваме промяната-
  • демократична българия-
  • дпс-
  • бсп-
  • герб-
  • доган-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, БСП - Обединена левица. Величие, ИТН и АПС на Ахмед Доган

"Маркет Линкс": Партията на Румен Радев е първа, а ГЕРБ са втори с 15,4%, а трети са ПП-ДБ - с 12.5%, - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Новата формация, ръководена от досегашния президент Румен Радев, би получила подкрепата на 25.6% от гласовете, ако изборите са днес. ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 15.4%. След тях се нареждат коалицията ПП-ДБ - с 12.5%, ДПС - Ново начало - с 10.5% и "Възраждане" - с 4.5%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, БСП - Обединена левица, "Величие", ИТН и АПС на Ахмед Доган.

Кабинетът "Желязков" се движеше по второ по размер доверие. Устойчиво позициониране за правителството до лятото, след това видяхме спад. Това заяви пред бТВ социологът Добромир Живков, който представи новото социологическо проучване на "Маркет Линкс".

Важно наблюдение от проучването е фактът, че основният дял от привърженици на нова партия на Румен Радев се формира от миграция от политическите сили, представени във все още работещото народно събрание (15%).

Вторият стълб е съставен от нови гласоподаватели, които не са участвали на последните избори през октомври 2024. Третият представлява гласувалите за малки формации, както и не подкрепям никого.

При липса на достатъчно ясно ценностно позициониране на новата формация на Радев, изглежда става въпрос за преливане на наказателен и антисистемен по своя характер вот. Това се потвърждава от видимата възприемчивост на симпатизантите на Румен Радев към евроскептични и прокремълски позиции, с което профилът на подкрепящите го се припокрива с този на симпатизантите и гласоподавателите на Възраждане и Величие.

В ситуация на очаквани значителни електорални размествания, рейтингите на основните политически лидери показват склонност към по-резки изменения. Но докато представителите на формациите в 51-вия парламент остават с доверие в тесния диапазон от 8 до 16%, то доверието в Румен Радев след напускането на президентския пост не само не се свива, но и нараства с 6-7 пункта, докато делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%. Това развитие маркира широкия мажоритарен потенциал на Радев, от който той успява да мобилизира едва половината.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, БСП - Обединена левица. Величие, ИТН и АПС на Ахмед Доган.

Макар и с все още ниска мобилизация, ясно се вижда възможността формацията, ръководена от Радев, да бъде първа политическа сила след изборите. От проучването става ясно, че фрагментацията на партиите в следващия парламент може да намалее и той да бъде съставен от най-малко 4, но и не повече от 6 формации.

Новият председател на социалистическата партия Крум Зарков се ползва с доверието на почти три пъти повече граждани (11%), за разлика от Атанас Зафиров, който сдава поста едва с 4%.

След поредици от изборни кампании с много и дори рекордно ниски нива на избирателна активност, вече се очертава значително по-различна картина, която показва, че има шанс да бъде повторен резултатът от април 2021 г. Понастоящем 56% декларират твърда готовност за участие на предсрочните избори, като е налице и допълнителен резерв, от който макар и трудно, не е изключено да бъдат привлечени още имащи право на глас.

Обратен ефект би постигнало намаляване на броя на избирателните секции извън страната и ЕС, на което вече беше наложено вето от страна на президента Йотова.

Фиш на изследването:

Проучването на "Маркет Линкс" е проведено в периода 7 - 13 февруари 2026 г. сред 1019 лица над 18 г. в страната чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета . То е финансирано и реализирано съвместно от bTV и "Маркет Линкс".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    42 2 Отговор
    ако баба беше мьжка
    щеше да има дрьжка

    Коментиран от #127, #167

    10:11 16.02.2026

  • 2 Костя Еврото

    53 24 Отговор
    За това рева срещу Румен, изяде ми партията!

    Коментиран от #68

    10:12 16.02.2026

  • 3 честен ционист

    30 6 Отговор
    Манджурският кандидат ако каже, че Гренландия е американска % могат да скочат и над 50.

    Коментиран от #71

    10:13 16.02.2026

  • 4 истината

    36 68 Отговор
    При съседите в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" като постоянно пускат статии като го представят за независим. А генерала от КГБ отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников, го препоръча и постави за президент.

    Коментиран от #24, #26, #34, #53, #93, #103

    10:13 16.02.2026

  • 5 Айде бе

    21 29 Отговор
    Първа политическа сила е Възраждане , втори Меч , трета ГЕРБ , ППДБ не минават четири процента.

    Коментиран от #64, #147, #162

    10:13 16.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    37 31 Отговор
    Радев взима 78 процента.

    Коментиран от #66, #84, #124

    10:13 16.02.2026

  • 7 От зад

    8 11 Отговор
    напред !

    10:13 16.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    22 16 Отговор
    КАКВА ПАРТИЯ? ПА И ПЪРВИ!

    Коментиран от #133

    10:13 16.02.2026

  • 9 бай Ставри

    31 8 Отговор
    Така ли са нагласили този път машинките или пак представяме желаното за експертна прогноза.

    10:13 16.02.2026

  • 10 кой му дреме

    26 2 Отговор
    "попитахме 100 чуека"

    10:14 16.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 договира се вече така ли?

    28 11 Отговор
    аве как така винаги изтипосвате герб на челно място ??? никой не ги иска нимой не гласува за тях а вие все ги редите сред първите? за да не се чудят хората после защо са взели толкова гласове ли един вид ни подготвяте за колко са се договорили ? а тия подлоги пък на трето място вие нормални ли сте как на трето те трябва да ве борят за оцеляване ако вота е реален!!!

    10:14 16.02.2026

  • 13 маркет лийкс

    26 3 Отговор
    кот ни платят туй ще е

    10:15 16.02.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 13 Отговор
    Тва е фъшлификация!Изборите с абсолютно мнозинство ще ги спичели партията на ламите и сенсейте ПП-ДБ!💋🌈🛴🥳🤣👍

    10:15 16.02.2026

  • 15 хехе

    26 8 Отговор
    Това проучване е правено преди случая Петрохан следващите ще покажат още по весели %-ти за коалиция розов пеньоар.

    10:15 16.02.2026

  • 16 хдхб

    35 4 Отговор
    Почна се промиването на мозъци , тез агенции трябва се забранят със закон!

    10:15 16.02.2026

  • 17 Виктор Димчев пиар на ГЕРБ

    13 13 Отговор
    Първата официална социология подсказва отдавна известното - президента Радев уби, изяде и преработи вота за една купчина партии в свой личен вот.

    Онези, които се кланяха на юмрука, сега ще трябва да се защитават от него или пак да му клекнат, за да видят парламент.

    Ако приемем, че Радев наистина ще се бори със "статуквото" и ще успее, след тази борба партии в България няма да останат и Радев ще печели изборите със сто процента, като БКП при соца.

    Ето ви промяната, надявам се, че ви харесва.

    Коментиран от #36

    10:15 16.02.2026

  • 18 Тракиец 🇺🇦

    29 4 Отговор
    Много неща не мога да ги разбера но едно фундаментално Нещо грам не го разбирам????

    КАК И ПО КАКЪВ НАЧИН ТЕЗИ ИЗМИСЛЕНИ МЕНТЕ АГЕНЦИЙКИ ПОСТВАТ НЯКАКВИ НАГЛАСИ ИЛИ РЕШЕНИЯ БЕЗ ДА СЕ ДОПИТАТ ДО НИКОЙ И АКО РЕЧЕМ ХИПОТЕТИЧНО ЧЕ ТАЗИ СТАТИСТИКА Е ВЯРНА КОЙ И ПОРАДИ КАКВИ ПРИЧИНИ ШЕ ГЛАСУВА ЗА РАДЕВ БЕЗ ДА МУ Е ВИДЯЛ ПРОГРАМАТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО

    Коментиран от #29, #96

    10:15 16.02.2026

  • 19 Хмм

    24 1 Отговор
    според Маркет линкс навремето до балотаж трябваше да стигнат Цачева и Каракачанов, Радев беше според тях извън борда

    10:16 16.02.2026

  • 20 провинциалист

    29 0 Отговор
    "Партията на Румен Радев е първа" - само дето такава партия няма.

    10:16 16.02.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    17 13 Отговор
    Представяш ли си да гласуваш за Радев и той след изборите да каже - правя коалиция с ППДБ...

    За мен Възраждане остава по-сигурния вариант, че майцепродавците няма да са на власт

    Коментиран от #65, #143

    10:17 16.02.2026

  • 22 Как

    19 14 Отговор
    Радев е агент на КГБ!

    10:17 16.02.2026

  • 23 Ура,,Ура

    21 7 Отговор
    Не виждам как ГЕРБ ще са втори. След тези протести. Няма как.

    Коментиран от #141

    10:17 16.02.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    Радев е про-еврропейски натовски генерал!
    По-скоро е проект на американците, отколкото на Москва

    10:18 16.02.2026

  • 25 Който

    8 5 Отговор
    харесва войните , да си избира войник !

    10:18 16.02.2026

  • 26 провинциалист

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    "в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" - дай сега нещо черно на бяло по въпроса!

    10:18 16.02.2026

  • 27 Аз мисля че на Гербавите много са им

    14 7 Отговор
    дали, по скоро около 10% , и тва са им много.🤔🇧🇬

    Коментиран от #87

    10:19 16.02.2026

  • 28 Маркет Линкс да

    23 2 Отговор
    си завре проучванията там дето слънце не огрява. Стига с тая нагласена герберащина. Този път ако се опитат да фалшифицират изборите ще има ГРАЖДАНСКА ВОЙНА и разколачване

    10:19 16.02.2026

  • 29 Ами

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":

    а Радевдори няма партия още, не се знае с кого и как ще се коалира, мен лично не ме интересува вече след мандата на Доган и искането за неограничен брой секции в Турция, което означава че разчита на турски гласове, като Станишев

    10:19 16.02.2026

  • 30 нннн

    16 10 Отговор
    Пепетата са развързали кесията, за да им докарат тоя резултат. След ,,Петрохан" ги виждам доста надолу.
    Меч и Възраждане са подценени. Досега не са участвали в сглобки и не са се излагали като управляващи.

    10:19 16.02.2026

  • 31 Ъхъ!!!

    21 4 Отговор
    Той, Румен Решетников, още няма партия, щял да я обявява март месец ама вече е на първо място?!? Машшала на таквиз социолози. Ама сигурно са понапълнили портмонетата!

    10:19 16.02.2026

  • 32 Стига с тая

    16 1 Отговор
    Стъкмистика бе
    Мижитаци

    10:20 16.02.2026

  • 33 Манипулации

    20 5 Отговор
    Дали ще го признаете или не е ваша работа, но това е манипулирано. Верни са само процентите на ГЕРБ. Това са клиентелистите които лапат от тяхното управление. Радев при всички случаи е нагоре ! ДПС и ПП са надолу. За изпадащите не знам, но е сигурно че изпадат и то завинаги и заслугжено !

    10:20 16.02.2026

  • 34 аве ей мошенник

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    руснаците ли анулираха изборите в румъния а ? я стига с тия плоски лъжи не сте много нито сте много умни розовите понита така че няма да ви мине номера !

    Коментиран от #104

    10:20 16.02.2026

  • 35 Нагласено проучване

    16 1 Отговор
    Започна се..Това което агенциите нагласят като проучване,ще бъде и на изборите..

    10:20 16.02.2026

  • 36 провинциалист

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Виктор Димчев пиар на ГЕРБ":

    А на тебе коя партия ще ти липсва?

    Коментиран от #79

    10:21 16.02.2026

  • 37 Украина талантливая и трудолюбивая

    11 5 Отговор
    Румен радев иде а с него и камунизму от левове на рубли и вместо на Гърция ще се ходи на почивка в Каменославянск.

    10:21 16.02.2026

  • 38 Наков

    14 3 Отговор
    МЕЧ дори няма да влязат тия са измекяри

    10:21 16.02.2026

  • 39 Ивелин Михайлов

    4 17 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    10:22 16.02.2026

  • 40 въпрос

    18 1 Отговор
    Айде да ми обяснят , откъде НН имат 10 % ? Изселниците открито казаха , че няма да гласуват за НН .Циганските махали казаха , че ще вземат парите но няма да гласуват за НН ,мюсулманите са сърдити , че им развалиха автентичното ДПС и ще гласуват наказателно против НН .Е откъде бе джанъм 10 %

    Коментиран от #55

    10:22 16.02.2026

  • 41 Трол

    5 1 Отговор
    Честито първо социологическо проучване!

    10:23 16.02.2026

  • 42 Тити на Кака

    8 12 Отговор
    Прогнозният резултат на ППДС включва ли в себе си шестимата от Петрохан и кмета Терзиев, барабар с цялата ЛГБТИ и пе....фи.... прогресивна общност, която иска да ни промени алтернативно?

    Коментиран от #72

    10:24 16.02.2026

  • 43 истината

    13 0 Отговор
    И кой обедини "спасителя" около себе си? Най-тежката комунистическа номенклатура и отломките от разбитата гемия на ДС. И точно тези които съсипаха България с комунистическата си ретроградна утопия днес ще ни спасяват?!? Трябва да си луд за да се вържеш отново на тая nacмина.

    Коментиран от #50

    10:24 16.02.2026

  • 44 Анонимен

    9 1 Отговор
    Ще ходим на избори през 3-4 месеца

    10:24 16.02.2026

  • 45 кацрде

    10 10 Отговор
    Пълна лъжа и уидурма. Плащаш и ти пишат колкото си платил. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя дето от 10 българи 9 го псуват на майка, 15 %???. ПП и ДБ педофили дето развратиха децата и дето Шишко ги въртя в скута-12 %??? МЕЧ дето Шишко е купил Плевенския циганин Руди с целия катун2%??? А за Ивелин Михйлов и Величие не смеят да кажат и дума и крият и лъжат. Защо така бре??? То само Величие всеки ден бяха на терен и само те ясно вадиха жълтите гащи на ГЕРБ и ДПС Шишко. Колкото и да ви плащат и да лъжете, само себе си лъжете. Слава на Господ Иисус Христос идват избори, Да разчистим Авгиевите обори.

    10:25 16.02.2026

  • 46 Даа!

    11 2 Отговор
    Тези стъкмисти,трябва да бъдат забранени със закон! Попитали 1019 човека,и ни дават наклон,как щели да гласуват 3,5 милиона българи? Хайде бе! От немай къде,слагат Радев на първа позиция.Иначе, ако подържаха старата изпитана рецепта - Бойко е първи, става смешно.В НС ще влязат: Радев - първа политическа сила,ППдб- втори, Възраждане - трети, Делян- четвърти.Петото място е под въпрос: между БСП и Меч.Само от българите зад граница,Радев ще получи над 3 места в парламента.

    10:25 16.02.2026

  • 47 колю

    10 0 Отговор
    Излишно помпене... Вече няма Месии

    10:25 16.02.2026

  • 48 Как точно

    11 1 Отговор
    Разбрахте кой първи, кой втори и кой с колко % е??????
    Ае стига с тези платени данни!
    ГРОБ И НН СА ИЗВЪН КЛАСАЦИЯТА!
    ИНАЧЕ ВСИЧКО СЕ ОБЕЗСМИСЛЯ.

    10:26 16.02.2026

  • 49 Фактологическа лъжа

    12 1 Отговор
    Каква партия ви клати бре Добромире. Самия Радев завчера обяви че ще стъпи на коалиция чаак на 4-ти март за да не е партия 3-ти март. Добре започвате с шарлатано-шаманската социология. Тия предсказания са едно към гьотере, писани от Агент Майстора и друг неизвестен коалиционноносител на Мистър кеш.

    10:26 16.02.2026

  • 50 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "истината":

    Тц. Те смениха комунистическата утопия с демократическа и подхванаха битка на живот и смърт с комунизма.

    10:26 16.02.2026

  • 51 Бдете, българи!

    11 7 Отговор
    Бдете, българи! Бдете и не бъдете наивни! Преди 25 години повярвахте на един международен аферист, на един измамник, профисионален комарджия, който е имал запазена маса не само в казиното на Монте Карло, който беше проиграл всичко и когото КГБ и ДС, той винаги е бил техен агент, докараха в злочестата ни България беден къто църковна мишка!! Комунистите му хоризаха държавни имоти за 200 милиона, но не му стигнаха, та посегна и на вековни борови гори в Рила, на които и турците не бяха посягали! И комарджията ни разказа играта, нали?! Щеше да ни оправи за 800 дни, ама оправи себе си и онези просяци, все авери на сина му Кирил - Милен Велчев с изцъкления поглед и гнома Никито Василев, които влязоха и те бедни и просяци в кабинета на Кобурга, но излязоха мултимилионери! Бдете, българи! КГБ и ДС са ни приготвили същия сценарий в лицето на фатмака от село Славяново, когото кремълският злодей назначи за български перзидент, като изпрати тук агента си генерал Решетников! Генерал Решетников наби канчето на Курнела Ниновата, после се отби в сараите и "си поговори" с агент Сава, и зловещият сценарий на кремълският масов убиец беше изигран отлично от фатмака от село Славяново! Особено с "вдигнатия юмюрук" и "Мутир вън"! Бългири, Зеленият чорап се гласи да ни вкара в Евразия,, гласи се да ни прави губерния на кремълския масов убиец, както правешкият говедар три пъти предложи България да стане 16-а република на СССР! Не гласувайте за предателя Радев, българи! Той

    Коментиран от #76

    10:26 16.02.2026

  • 52 Севаст Огнян

    6 8 Отговор
    Маркет линкс и Добромир Живков са твърди поддръжници и опиянени от любов по ППДБ. Изобщо няма нищо вярно в тяхното проучване, то е направено така че да изглежда уж достоверно от една страна /като слага Радев на 1-во място/, а реално целта му е да внуши на избирателите, че ако гласуват масово за ППДБ тази партия ще успее да измести ГЕРБ от второто място.
    Цялото проучване се прави да се консолидира твърдото ядро на ППДБ и хората от периферията, които са против Герб и ДПС да гласуват за ППДБ.
    Може ли някой да ми обясни как, ако Пеевски разчита предимно на контролиран и купен вот при такова проучване 10 % от хората ще заявят, че гласуват за него и само 4,5% за Възраждане? Това са пълни димки.

    10:27 16.02.2026

  • 53 Тити на Кака

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    Мани другото, но г-н Решеткин успя да инсталира Радев с помощта на две негови момчета - едното много симпатичен канадски идиот, а второто - надут с компресор финансов мошеник, укриващ се под дъгата...
    Забавна истина ни напомняш, Истино, сполай ти😂😂😂

    10:27 16.02.2026

  • 54 Анонимен

    7 10 Отговор
    Радев и червените олигарси заедно с шарлатаните Петроханци искат да върнат държавата ни назад но няма да успеят България ще се опитат както в Румъния Божкови протести метежи юмруци шарлатани петроханци ВЪН

    10:27 16.02.2026

  • 55 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "въпрос":

    българомохамеданите, там населението е компактно и зависят от властите за всичко, Северозападна България също, но нещата не са добре за пеевски, щом не се показва никакъв, няма да е техен служебният премиер, нито служебният вътрешен министър, ако доброволци на Радев и Възраждане пратят във всяка секция изборите ще са с неочакван резултат, така стана нвремето с царя, във всяка секци доброволци и само час след изборите Велчев излез с окончателните резултати, пресечи всякакви опити за фалшификации

    10:27 16.02.2026

  • 56 истината

    11 7 Отговор
    Какъв баланс е създал Радев? 2 години държавата беше на трупчета заради него и мечтите му да ни превърне в 16та република на СССР!Тоя ли ще създава баланс, като е с двата крака в Русия?!?На кого ги разправяш тия?

    10:27 16.02.2026

  • 57 социология

    8 1 Отговор
    Рано е още за такава социология .Смятайте Радев още не е обявил с коя коалиция ще участва , нито листите и вече ги размазва .Как ще се променят процентите ,когато се махне вътрешния министър , когато се махнат полицейските началници , когато се махне гл.прокурор и се ограничи купуването на гласове . Когато говоря с мои познати , всеки ще гласува или за Герб или за Радев , друг отговор не съм получавал . Ако пък вземат американците да пратят посланник , тогава вече , съвсем ще са различни процентите .Само с две показвания по телевизията , едното в Панорама и другото в Германия , Радев вече има 80 депутата

    10:29 16.02.2026

  • 58 хе хе

    7 5 Отговор
    Същото облъчване като появата на Кирчо и Кокорчо. И тяханата партия още не я знаехме, ама щеше да спечели със 700%. Верваме. Сега опитват да ни хванат на същата кукичка.

    10:29 16.02.2026

  • 59 Велев

    9 0 Отговор
    Поредната лъжа. Вижте "агенцията" кой обслужва мислите

    10:29 16.02.2026

  • 60 Ген. Решетников

    2 5 Отговор
    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО

    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    Интервю на Георги Коритаров
    25.11.2016

    10:31 16.02.2026

  • 61 Абе свинята с 1% одобрение

    14 2 Отговор
    Щял да има 10%
    ....

    10:31 16.02.2026

  • 62 Истината

    12 4 Отговор
    ГЕРБ и ДПС ново начало НЯМА ДА ВЛЯЗАТ В ПАРЛАМЕНТА!!

    Коментиран от #74

    10:31 16.02.2026

  • 63 Баш Майстора

    10 4 Отговор
    Радев да не се заиграва с педофилската партия че бързо ще приключи

    10:31 16.02.2026

  • 64 Само така

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Айде бе":

    Иска ти се, ама копейките толкова си можете, даже фантазиите ви не стават

    10:32 16.02.2026

  • 65 Сериозно се замислям

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":

    по този много важен въпрос. П П дбрас..... трябва да изчезнат от политическата сцена. Това проучване е правено преди Петрохан или има нещо на класа му за да поддържат трето място.

    10:33 16.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Иван

    6 2 Отговор
    Ама за каква партия се дърдори?! Льотчикът кога я събра, регистрира, оповести публично? Той още ходи из къщи по потник и чехли и се радва на домашно внимание.

    10:35 16.02.2026

  • 68 Българин

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Костя Еврото":

    Гласувайки за Фатмака,давате държавата в ръцете на обръчите от фирми около него.Спомнете си кои са те!

    10:36 16.02.2026

  • 69 Глас

    6 5 Отговор
    Премяната 12-13 процента, хаха, ?

    Идвай Радев, за да има нови хора!!!

    Коментиран от #73

    10:36 16.02.2026

  • 70 Дааа

    7 4 Отговор
    Гласувахме за сингарел,за цар,за пожарникар ,а сега за фатмак ,няма прокопсия ,а само мечти

    Коментиран от #82

    10:37 16.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Тити на Кака":

    най-смешното е, че и Кирил Петков ходил с жена си и едно от децата, но се скарал с Калушев за будизма и още на следващата сутрин се прибрал, а имали намерение да останат няколко дни, щом Петков не го е изтърпял смятайте какви са Сандов или кметът дето карал моторни шейни с тях и приел за напълно нормално електроогражденията, пазели кучетата от вълци и даже превел по личната сметка на единия 80 хиляди долара, платил си удоволствието? Валери твърди, че Калушев правил записи, така че палежът едва ли е от властите, а от засегнатите, още повече че са се канили да се местят на морето, затова направили и ремонт там, а и това завещание си е истински мотив, "самоубийството" е с пистолета на Николай, как е станало, самоубива се единият, другият отива взема пистолета, застрелва се, после третият, абе убиецът споредмен е ясен, но калушев имал бързи реакции и го изпреварил, после се самоубил, това е единственото самоубийство според мен.

    10:38 16.02.2026

  • 73 що ве

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Глас":

    Бобокови, Прокопиев и Маджо нови хора ли са?

    10:38 16.02.2026

  • 74 социология

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Истината":

    Да ти кажа Герб ще са в парламента , това е голяма партия .Колкото до НН , дори с купен вот да влязат , какво ще правят там .Пак ли ще гледаме Байрам Байрам и другите арогантни ? Всички партии вътре в парламента ще са против НН ,всички лостове за влияние на НН ще бъдат премахнати , а и не се знае новия Гл.Прокурор ,дали няма да наистина да си върши работата .Даже се учудвам ,че са дали 10% за НН , явно са си платили , нямам друго обяснение .

    10:38 16.02.2026

  • 75 Стъкмист

    2 1 Отговор
    Малко множко е единият процент за определена спонсорска сила след Петрохан.

    10:38 16.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 хах

    5 0 Отговор
    Ако това наистина излезе на изборите ще сме свидетели на най "честните избори" и вероятно отново до не съставяне на правителство или вероятна мазна сглобка дето ще изкара точно до Коледа.

    Коментиран от #83

    10:39 16.02.2026

  • 78 Линията на разделение ще бъде

    1 4 Отговор
    За Радев- ППДБ, БСП, АСП, МЕЧ, Величие, Черепа, извънпарламентарните русофилски партии.
    Борисов и ГЕРБ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ в Парламента.

    Против Радев- Възраждане, ДПС, Нинова, извънпарламентарните нерусофилски партии.

    Основни донори на Радев ще бъдат Възраждане, БСП, АСП, МЕЧ , Величие и тези партии ще претърпят електорална загуба.

    ГЕРБ ще се сринат!
    ППДБ също ще се сринат!

    След изборите Радев ще компенсира русофилските партии, загубили електорат заради него, с постове и позиции на масата на власта. Целта му е да обедини целия русофилски вот!

    Но за момента ОПОЗИЦИЯ СА ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС И НИНОВА!

    ЗАРКОВ = РАДЕВ.

    Коментиран от #85, #91

    10:39 16.02.2026

  • 79 Най-много

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "провинциалист":

    дпс-ъ нн. Не си ли личи отдалече?

    10:40 16.02.2026

  • 80 50/50

    5 1 Отговор
    Изчаквам и другите недависими агенции да се изходят по въпроса и тогава ще си позволя да напиша коментар! Но, както и да гласувате, това, което агенциите ви внушат и подготвят, това ще е резултата, който ще ви обявят вечерта на 19 април! Никой няма да остави никого да управлява еднолично, а ще му закачат патерици агенти, за да го боцкат и вкарват в начертания път! Кой може да гарантира, че половината парламентарна група на Радев няма да стане независима или ще се прехвърли открито в подкрепа на други сили! Големи работи ще стават и пак същото! Само стойте и гледайте какво става! Партньорите ви дават свобода, но няколко министри, външният, военният най вече се назначават от световните и европейски началници! Нинова ще се коалира с Крум Зарков - 4,1 %! Никаква кремлистка не е! На вас ако детето ви е добре в САЩ, вие ще бъдете против САЩ ли!? Виждате какви истории стават - екстрасенси, лами, епщайни, педофилии - нима ще рискувате сина ви да бъде обявен за секта!?

    10:40 16.02.2026

  • 81 истината

    5 4 Отговор
    Годината е 1916, а думите са на бившият генерал от КГБ и отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников.В интервю през ноември за Г. Коритаров по TV+ той ракрива, че кандидатурата на току-що избраният за президент на България за първи мандат Румен Радев е била консултирана и обсъждана с него от соцлидер К.Нинова на среща през лятото в София. Няколко месеца преди пилота да бъде номиниран за поста на държавен глава от левицата.

    10:40 16.02.2026

  • 82 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Дааа":

    ние вече сме гласували за Радев като президент, на два пъти

    Коментиран от #86

    10:40 16.02.2026

  • 83 Предвиждам

    5 3 Отговор

    До коментар #77 от "хах":

    Предвиждам, че Бойко Борисов ще остави Радев да направи правителство на малцинството, за да се омаже до ушите с каквото е сътворил. Улицата ще го свали бързо.

    Коментиран от #122

    10:43 16.02.2026

  • 84 Алооууу

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Михайловградския, изми ли чиниите в"твоето заведение"?

    Коментиран от #158

    10:43 16.02.2026

  • 85 В тази анкета

    1 7 Отговор

    До коментар #78 от "Линията на разделение ще бъде":

    процентите на ППДБ са завишени, а на ДПС- силно занижени!

    ДПС ще бъдат изненадата на тези избори!
    ГЕРБ са по пързалката надолу, водени от лидера си Борисов.

    Хиляди гневни гербаджии ще накажат Борисов за предателството , като гласуват наказателно!

    10:44 16.02.2026

  • 86 разбира се

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Хмм":

    Едно е да избираш между двама кандидата и друго е между няколко хиляди. Не ли?

    Коментиран от #97

    10:44 16.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Кокорчи

    1 3 Отговор
    Вземаме над 50%

    Коментиран от #105

    10:45 16.02.2026

  • 89 Анонимен

    4 1 Отговор
    Голяма битка е РР и шарлатаните Божкови протести алабалата с цел да изхвърлят Борисов а изобщо не и пука за България Те си богатеят прибират от държавата милионери са

    10:47 16.02.2026

  • 90 Киндзадза

    2 4 Отговор
    Фалшификацията е явна, гласове от ГЕРБ СДС ще идат при Радев!, а Ппдб ще си запази процента, възраждане пропада! Радев ще дръпне мунчовци основно от Ппдб, от Възраждане, Величие, Меч, Доган, ще се яви с БСП

    10:47 16.02.2026

  • 91 Независимо от процентите,

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Линията на разделение ще бъде":

    следващата сглобка ще бъде редена ОТНОВО от Борисов, Радев и Доган.

    Борисов и Доган просто предават властта на Радев.

    10:48 16.02.2026

  • 92 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Костя копейкин е на ръба от изпадане ...Според Елена Гунчева с която беше кандидат президентска двойка и бивша депутатка от Възраждане костя си е посегнал преди час а БСП е с 2.2% При 4-партиен парламент Радев е с 130 депутати а с ПП/ДБ ще имат конституционно мнозинство над 160 депутати...ИТН под процент

    10:48 16.02.2026

  • 93 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    А бе КА ПУТ сещаш ли се колко си зле? Руският кандидат е натовски генерал с най-високо ниво на достъп, проучван от хиляда служби и завършил с отличие няколко американски академии, а правоверните евроатлантически кандидати са санкционирани за КОРУПЦИЯ по МАГНИТСКИ издирвани престъпници. НАЛИ ТАКА БЕ умнокрасив интелект???

    10:48 16.02.2026

  • 94 Факти

    3 0 Отговор
    Сборът е 73%. Останалите 27% в графа "други" ли са? Това е несериозно. Ако има "не съм решил" просто да ги махнат, за да можем да разберем реалните проценти. От това проучване излиза, че Радев всъщност ще вземе 37% или точно 90 депутата. Трудно ми е да го повярвам. В България русофилите са 20-25%, а Радев дори не може да ги грабне всичките.

    Коментиран от #117

    10:49 16.02.2026

  • 95 Баш Майстора

    1 3 Отговор
    Радев категорично трябва да обещае че няма да прави сглобка с педофилската секта.

    Коментиран от #108

    10:50 16.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "разбира се":

    на първия тур той имаше 49%, дори да махнем гласовете на ПП, пак за над 40%, още повече никой от моите познати от ПП-ДБ, не гласуваха за Радев, те изобщо не гласуваха на втория тур, гласуваха Петков, служебните министри и тяхните семейства

    10:50 16.02.2026

  • 98 ккк

    2 1 Отговор
    виенето на разни гербери и Д-та , Тошки и Костадинки е музика за основната част от държавата аауууу

    10:50 16.02.2026

  • 99 Джон Наш

    4 2 Отговор
    15,4% за ГЕРБ-СД са 36,96 депутата, точно толкова от листчето на Делян Добрев. Лъснаха ви шарлатанските задници и ако направим корекцията "кьорфишек" депутатите отиват на 67. Понякога ИИ си прави лоши шеги с умнокрасивитета.

    10:51 16.02.2026

  • 100 Никой

    1 0 Отговор
    Но - как така - ГЕРБ на второ място - не.

    10:51 16.02.2026

  • 101 Хе!

    2 0 Отговор
    Без известен период на диктатура, никоя власт не може да се задържи трайно! Комунистите едно време ако не бяха взели фабриките и земите на кулаците и не бяха натъпкали опонентите си и най вече тези от собствените си редици в лагер, шести американски флот и 101 въздушнопреносима бригада още 1947 година щяха да акостират в България! Но, диктатурата на пролетариата бе приложена в съответствие с учението на Маркс - Енгелс - Ленин - Сталин - Димитров - Червенков и хората десетосептемврийци си управляват и до днес! След 10 ноември без борчески групировки и овладяване на репресивния апарат, сегашния елит щеше да бъде вече забравен! Както е казал поета - Со кротце, со благо, пищов и бухалко!

    10:51 16.02.2026

  • 102 Стига бе

    3 2 Отговор
    Турският Радев с гласове от Турция ли ще е първи?

    Коментиран от #114

    10:51 16.02.2026

  • 103 Дедовото

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "истината":

    Когато имаш само бръмбари в главата и четеш отгоре отгоре, често се стига до подобни грешни представи и резултата е видим.

    10:52 16.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ники

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Кокорчи":

    Това с ДДСто ли?

    10:52 16.02.2026

  • 106 запознат

    3 1 Отговор
    Истината е ,че американците , руснаците , европа не искат лидера на НН в политиката и ако случайно се явят на избори , в което се съмнявам , ще се направи всичко възможно да има други избори и НН да не влезе .Засега си запазват Бойко .Големия проблем е разпада на обществото , високите цени и сметки и ниските доходи

    Коментиран от #110

    10:53 16.02.2026

  • 107 Хмм

    1 2 Отговор
    заминават си МЕЧ и Величие, защото за тях гласуваха разочаровани от БСП, затова и толкова разчитат на гласовете от чужбина, всеки глас е ценен и може да помогне за прескачане на бариерата

    10:54 16.02.2026

  • 108 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Баш Майстора":

    Ам че ти кой мислиш е бил бащата на сектата бе? С какво Калушев е купил 21 имота? Чий пари е препрал?

    10:55 16.02.2026

  • 109 койдазнай

    1 1 Отговор
    Трябваше да включат и новата партия на кирил петков и дилян добрев. Тя гарантирано взема 52.8%. Всички социологически проучвания са категорични!

    10:56 16.02.2026

  • 110 верно ли

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "запознат":

    Индивидуалните доходи са функция от кадърност на индивида, образование и малко късмет.

    10:57 16.02.2026

  • 111 Ако

    7 5 Отговор
    Ако и след случая "Петрохан" ПП-ДБ са в парламента, значи този народ напълно си заслужава всичко което му се случва

    Коментиран от #116, #136

    10:57 16.02.2026

  • 112 истината

    4 4 Отговор
    В момента Русия води хибридна война срещу България!!! България да се върне в блатото на москва,да сме пета колона, искат да ни откъснат от Европа.Възможно методите на Москва да включват дори убийства в страни, които иска да дестабилизира. Нищо чудно Петрохан да е тяхно дело с отломките от разбитата гемия на ДС. Да се оплюят партиите, дискредитират и да лигитимират Радев Затова голямата му цел е да се позиционира като “европеец” в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернативата, а те да бъдат портретирани като “Сглобкаджии”.

    10:59 16.02.2026

  • 113 Банан

    5 1 Отговор
    Цените на хляба все нагоре.
    Уж минахме към еврото с контролирана система но цените на хляба все нагоре.

    11:00 16.02.2026

  • 114 Хе!

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Стига бе":

    Радев, с жеста който направи към АПС, направо издърпа килимчето изпод нозете на опонентите си врагове и ги хлъзна на динена кора! Най малкото е, че печели тяхна подкрепа, ако и да им отчитат малък, но много важен %! По важното е отношението на Турция, където лидерът Борисов претендира да има монопол на приятество! Второто и още по важно, че не просто надигра, а направо иззе картите от ръцете на Пеевски, който размаха етническата заплаха с нов възродителен процес и дори най безотговорно се опита да направи жалък антипротест, който за щастие се провали, благодарение и на самите хора, които се опита да манипулира!

    11:01 16.02.2026

  • 115 Запознат

    7 1 Отговор
    Радев, Божков, Ахмед Доган, Гочето Гергов -Свинаря, Цветанов, Томов, Гечев, Румен Петков, всички ченгета изпълзяха, вървим пак към купонна система

    Коментиран от #128

    11:01 16.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Моряка

    2 7 Отговор

    До коментар #94 от "Факти":

    Грешиш,момчето ми.В България русофилите са 75%.Не се гаси туй,що не гасне.Ако Радев си играе на европеизъм и натовизъм,ще изтърве част от тях.

    Коментиран от #121, #130, #156

    11:02 16.02.2026

  • 118 ясновидец

    2 0 Отговор
    Аз пък казвам , че НН ще се разпадне до изборите , а БСП ще влезе

    11:02 16.02.2026

  • 119 истината

    4 1 Отговор
    Радев може да разчита основно на автентичния си русофилски електорат. Но той е едва 25%, а и трябва да го дели с “Възраждане”, БСП и други маргинали. Няма как да има “вълна” без хората от Протеста - а те са преобладаващо европейци.Затова голямата му цел е да се позиционира като “европеец” в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернативата, а те да бъдат портретирани като “Сглобкаджии”.

    11:03 16.02.2026

  • 120 русоляв

    2 3 Отговор
    Русофилите не са 75 % , а са минимум 80% .Всичко ще си дойде на мястото .

    11:03 16.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Предвиждам":

    Точно това ще направи Борисов. Също така ще внедри къртици в партията на Радев. Ще го саботира отвътре и ще го провали, както направи с ПП. Така или иначе държавата се контролира от службите, а те са в ръцете на Борисов и Пеевски. Те никога не са изпускали властта. Този театър с изборите е само за да е мирен народът и да си мисли, че той решава. Никой не може да събори империята на Борисов и Пеевски. Дори и с пълно мнозинство ще е много трудно. Евентуално с квалифицирано мнозинство, но това вече е в сферата на фантастиката. И Господ да слезе от небето не може да спечели 67% на порочните избори у нас.

    11:05 16.02.2026

  • 123 Гражданин

    2 0 Отговор
    Да бе, вярвайте!

    11:05 16.02.2026

  • 124 Лалугер

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Има големи очаквания към фатмака,но резултата за народа ще е плачевен.Ще спечелят само обръчите от фирми които са се наредили около фатмака.Това ви го гарантирам.Дори прогнъзирам влошаване на живота ни.

    11:05 16.02.2026

  • 125 Бай Коста

    1 3 Отговор
    Не виждам алтернатива на Радев, който за този момент е единствен, който може да разбута кошера, завладян от прасета и тикви...и го прави, както се вижда. А най-хубавото е, че най-накрая един истински, дългоочакван ерудит с най-високо образование, истински натовски Генерал, а не пожарникарски маркуч, ще е начело в дългогодишната ни, изстрадала и крадлива, политическа клика.

    11:05 16.02.2026

  • 126 истината

    3 1 Отговор
    И кой обедини "спасителя" около себе си? Най-тежката комунистическа номенклатура и отломките от разбитата гемия на ДС. И точно тези които съсипаха България с комунистическата си ретроградна утопия днес ще ни спасяват?!? Трябва да си луд за да се вържеш отново на тая nacмина.

    11:05 16.02.2026

  • 127 Като за несъществуваща партия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    доста добър резултат !
    Какво ли щеше да е ако я имаше -))

    11:06 16.02.2026

  • 128 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Запознат":

    Бе те изпълзяха,но Радев политици трета и четвърта употреба няма да вземе.

    11:06 16.02.2026

  • 129 истината

    3 1 Отговор
    А данни за връзките и зависимостите на Радев от Москва –които стават все повече и солидни,- пише в своя анализ „Стандарт“.

    11:07 16.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Комент

    4 1 Отговор
    Не вярвам на тази агенция.

    11:07 16.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Да се хванем ли на бас?!

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Румен Радев ще се яви на изборите,с Партия-,,Български възход",на Стефан Янев!
    И наистина ще е Първа Политическа Сила!

    11:07 16.02.2026

  • 134 БарекОфф

    2 1 Отговор
    Нероден Петко.
    Световно неизвестна агенция.

    11:07 16.02.2026

  • 135 Стефко

    2 0 Отговор
    Не бива да се подценява новото ДПС - АПС. Съвсем различно мнение се чува по регионите, което не кореспондира с изложеното в проучването. Вероятно ще разделят гласовете с превес за НН. Гласовете за ГЕРБ и ПП Тата тук са занижени. БСП също е със занижен резултат.

    11:08 16.02.2026

  • 136 Бастардо

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "Ако":

    Подкрепям написаното.

    11:08 16.02.2026

  • 137 Домашен любимец

    1 0 Отговор
    Боже, непоправим народ!!! Коментирате ми кой какво щял да прави, големи тактики и последици...! А вие къде ще бъдете, че да позволите някой да прави каквото си иска или друг как нямало да му позволи, ще го орезили и чака скрит зад завесата с бял кон!? А вие къде ще бъдете!? За гъби в изборния ден или ще се разходите до секцията, а после ще си легнете в чергите до нов безплоден вот!? Дръжте ги изкъсо, да ни ви излъжат пак! И по честа смяна, че зъдържат ли се на постове, непременно се тежко корумпират!

    11:09 16.02.2026

  • 138 истината

    2 1 Отговор
    Годината е 1916, а думите са на бившият генерал от КГБ и отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников.В интервю през ноември за Г. Коритаров по TV+ той ракрива, че кандидатурата на току-що избраният за президент на България за първи мандат Румен Радев е била консултирана и обсъждана с него от соцлидер К.Нинова на среща през лятото в София. Няколко месеца преди пилота да бъде номиниран за поста на държавен глава от левицата.
    Решетников до скоро бе шев на Института за стратегически изследвания към администрацията на президента Путин.

    Коментиран от #146

    11:09 16.02.2026

  • 139 определено са

    2 0 Отговор
    некадърни в преценката си за възраждане давайки 4.5%
    при положение на последните избориха спечелиха 14.5%
    невярно както и за пп
    човек да се учудва че имат още наивни поклонници

    11:10 16.02.2026

  • 140 Гумен Пилонов

    2 1 Отговор
    Тия Маркет Линкс твърдяха, че Възраждане печелят предните избори.

    11:11 16.02.2026

  • 141 Гражданин

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ура,,Ура":

    Ами да, ГЕРБ ще са първи!

    11:11 16.02.2026

  • 142 ФАКТ Е

    0 1 Отговор
    ДАНСингът на смъртта

    Ако позволим да му се размине на наркотрафиканта Борисов!
    Ако позволим да му се размине на Радев, назначавал шефовете на ДАНС!
    Ако позволим на МВР Министър Даниел Митов!
    Ако позволим на Сарафов!
    Да заметат случая с убийствата в Петрохан и на Околчица!

    Значи наистина сме мършаво стадо!

    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    Съединението
    Само между съмишленици
    прави силата!

    11:12 16.02.2026

  • 143 Хех

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":

    Възраждане сте еничари задунайски.

    11:12 16.02.2026

  • 144 хм звучи

    0 1 Отговор
    реалистично. МЕЧ може и да прескочат с тяхната тик-ток дандания, колко вършат нещо е друга работа. БСП тепърва ще трупнат нещо с промяната си по върховете и ако не ги (малко вероятно) може би са вътре.

    Значи Радев около 80+ депутата, ГЕРБ 40-50, ПП 30-40, Шиши с пазаруването 30+/- (иначе 20), Възраждане 20+/-, ако верно Радев им е изял толкова (също звучи логично). МЕЧ и/ или БСП ако влязат ще си разделят каквто и ако е останалото, ако не ще прелее към другите.

    Варианти: 1. Радев + ПП + още някой (БСП ако влязат) 2. Радев + ГЕРБ (+Шиши от кюшетата, ДПС ги умеят тия). 3. Ако всичи гледат само кинтите Радев+ГЕРБ+ПП (+Шиши от кюшетата или под влака и го сменят с някой турчин).

    1 ми се струва все по-малко възможен, макар и ПП/ ДБ да си ламтят. 2 ще е доста грубо за Радев, освен ако не е за малко и за гъби (примери много). 3 да емигрираме по интереси по-добре...

    или тръгваме по избори пак. Това е положението, като никой не можеш да му кажеш какви са му принципите (щот ги няма).

    Коментиран от #150, #171

    11:12 16.02.2026

  • 145 Адев

    1 0 Отговор
    Радев още не е регистрирал партия, а с о.ед Факти и Маркет Линкс вече е спечелила изборите.

    Леле как се лъже народа.

    Коментиран от #151

    11:13 16.02.2026

  • 146 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "истината":

    Ай дай нещо друго! Това вече го писа! То така явно Решетников ще си разкрива шпионите, освен ако не иска да дискредитира някой! Самият Борисов преди Радев да бъде избран, на удобна констатация на водещата, че Радев ще бъде добре приет в Кремъл, Борисов репликира, че той и във Вашингтон ще бъде добре приет! Или е информиран добре, или се опита да манипулира русофилски настроените фенове на Радев, като го представи за американски човек!

    11:13 16.02.2026

  • 147 В Обеля и Омуртаг

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айде бе":

    може би, ако Дидко не развърже кесията (което обаче ще направи:)

    11:14 16.02.2026

  • 148 Реалност

    0 0 Отговор
    Радев 60%, ГЕРБ и ДПС си имат твърд електорат от 15 и 10% /държавните служители и турците/, всички останали под 4%.

    11:14 16.02.2026

  • 149 Тая

    1 0 Отговор
    прогноза е калпава

    11:14 16.02.2026

  • 150 Предвиждам

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "хм звучи":

    Борисов ще подкрепи правителство на малцинството на Радев, за да се омаже до ушите и да го свали народа.

    11:15 16.02.2026

  • 151 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Адев":

    Е и!? Когато преди президентските избори 2016 г. агенциите даваха поне 15% преднина на ,,кандидат на Герб", тогава защо не бяхте учудени! Цечка я номинираха по късно!

    11:15 16.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Ддд

    1 0 Отговор
    Ето един прекрасен пример, как Маркет линкс се прехвърлиха на хранилката на Радев, а до скоро бяха на хранилка на ПП-ДБ.

    11:16 16.02.2026

  • 154 Да бе да

    0 0 Отговор
    Това изобщо не е вярно П о дл огите на Путин са поръчали тази пропаганда за да дигнат резултата на Румен Радев.

    Коментиран от #161

    11:16 16.02.2026

  • 155 Военна хунта

    1 0 Отговор
    Това което ни липсва за Четвърта национална катастрофа е военна хунта начело.

    Давай народе за генерала!

    Коментиран от #168

    11:17 16.02.2026

  • 156 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Моряка":

    Русофилите сте 25% МАКС. Това категорично се доказва на осем броя избори по време на войната. Радев ще пусне някакви проценти на Възраждане, БСП, МЕЧ и Величие. Колко ще му останат? Дори и да дръпне някакви не-русофили той не може да хване 20%.

    11:17 16.02.2026

  • 157 Ще видим

    3 0 Отговор
    Радев е руска пионка

    Коментиран от #163

    11:17 16.02.2026

  • 158 Да те светна!

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Алооууу":

    Има промяна!
    Той най-накрая спести за съдомиялна машина и от една седмица не мие на ръка чинии...

    11:17 16.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Хмммм..

    1 1 Отговор
    ПАРТИЯТА НАЧЕЛО С РАДЕВ ЩЕ ИМА НАД 35%,ВТОРИ-ППДБ

    11:19 16.02.2026

  • 161 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "Да бе да":

    С кеф слушам джендърския вой на подлогите на Урсула:)))

    11:19 16.02.2026

  • 162 Значи

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Айде бе":

    Направо не ще узаконят, а ще задължат педофилията след изборите.

    11:20 16.02.2026

  • 163 А Твоят ДжилезкОФФ...

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Ще видим":

    ...чия пионка е,че подписа набързо и под диктовка,набутвайки ни в частният ,,Съвета за мир" на Тръмп...?!

    11:20 16.02.2026

  • 164 Трият ме...

    0 0 Отговор
    ...дано това не. А именно, че рано или късно Герб и Ново начало ще се коалират. Не че е по желание на някой, а защото нямат нищо срещу тях.

    11:21 16.02.2026

  • 165 истината

    2 1 Отговор
    Какъв баланс е създал Радев? 2 години държавата беше на трупчета заради него и мечтите му да ни превърне в 16та република на СССР!Тоя ли ще създава баланс, като е с двата крака в Русия?!?На кого ги разправяш тия?

    11:21 16.02.2026

  • 166 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Целта е България да бъде доведена до фалит и да тегли ,,спасителен,, заем от Китай .Промяна в Конституцията и създаване на президенстка ребублика. Българите са робували вече на турци и руснаци сега е ред да робуват на Китай.

    Коментиран от #170

    11:22 16.02.2026

  • 167 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако баба ти е евроатланик може и да е била мъжка и да е имала дръжка преди смяната на пола:)

    11:23 16.02.2026

  • 168 Чакай ся...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Военна хунта":

    Че Бочко,нали и той -генерал,ве...?!
    Значи нищо ново,та ние не сме излизали от управление на военна хунта...!

    11:23 16.02.2026

  • 169 12345678

    2 2 Отговор
    А на бас , че величие ще е между 8 и 10 %

    11:26 16.02.2026

  • 170 Супер

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Бай Араб":

    Когато бяхме с руснаците бяхме на 23 място в света по икономика, сега когато сме с Урсулите сме на 94 място, ако се съюзим с китайците ще влезем в топ 10. Не случайно в първите пет икономики има три държави от БРИКС и нито една от ЕС.

    11:28 16.02.2026

  • 171 Отново :

    0 1 Отговор

    До коментар #144 от "хм звучи":

    В тази анкета
    процентите на ППДБ са завишени, а на ДПС- силно занижени!

    ДПС ще бъдат изненадата на тези избори!
    ГЕРБ са по пързалката надолу, водени от лидера си Борисов.

    НЯМА ВАРИАНТ РАДЕВ + ГЕРБ ОФИЦИАЛНО!
    ГЕРБ ще подкрепят зад кулисите.

    Радев ще се стреми ДА ОБЕДИНИ ЦЕЛИЯ РУСОФИЛСКИ ВОТ в България, който е около 25 % от имащите право на глас. За това ще раздава постове и позиции на ощетените русофили от Възраждане, БСП, АСП,МЕЧ, Величие и т.н. след изборите. както в цнтралната , така и в местната власт. За да ги компенсира и привлече.

    Русофилите са МАЛЦИНСТВО в България и Радев ги иска всичките под юмручето!

    Тук интересното дали ощетените русофили от Възраждане ще се съгласят да загубят идентичност, като се подслонят под юмручето или ЩЕ БЪДАТ ОПОЗИЦИЯ!

    ПП СЪС СИГУРНОСТ СА С РАДЕВ!
    Тук интересното са ДПС, които не са русофили- дали ще се послонят под юмручето, полакомени за постове във властта?

    Големите губещи са ГЕРБ!

    11:29 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове