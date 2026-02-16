"Маркет Линкс": Партията на Румен Радев е първа, а ГЕРБ са втори с 15,4%, а трети са ПП-ДБ - с 12.5%,

Новата формация, ръководена от досегашния президент Румен Радев, би получила подкрепата на 25.6% от гласовете, ако изборите са днес. ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 15.4%. След тях се нареждат коалицията ПП-ДБ - с 12.5%, ДПС - Ново начало - с 10.5% и "Възраждане" - с 4.5%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, БСП - Обединена левица, "Величие", ИТН и АПС на Ахмед Доган.

Кабинетът "Желязков" се движеше по второ по размер доверие. Устойчиво позициониране за правителството до лятото, след това видяхме спад. Това заяви пред бТВ социологът Добромир Живков, който представи новото социологическо проучване на "Маркет Линкс".

Важно наблюдение от проучването е фактът, че основният дял от привърженици на нова партия на Румен Радев се формира от миграция от политическите сили, представени във все още работещото народно събрание (15%).

Вторият стълб е съставен от нови гласоподаватели, които не са участвали на последните избори през октомври 2024. Третият представлява гласувалите за малки формации, както и не подкрепям никого.

При липса на достатъчно ясно ценностно позициониране на новата формация на Радев, изглежда става въпрос за преливане на наказателен и антисистемен по своя характер вот. Това се потвърждава от видимата възприемчивост на симпатизантите на Румен Радев към евроскептични и прокремълски позиции, с което профилът на подкрепящите го се припокрива с този на симпатизантите и гласоподавателите на Възраждане и Величие.

В ситуация на очаквани значителни електорални размествания, рейтингите на основните политически лидери показват склонност към по-резки изменения. Но докато представителите на формациите в 51-вия парламент остават с доверие в тесния диапазон от 8 до 16%, то доверието в Румен Радев след напускането на президентския пост не само не се свива, но и нараства с 6-7 пункта, докато делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%. Това развитие маркира широкия мажоритарен потенциал на Радев, от който той успява да мобилизира едва половината.

Макар и с все още ниска мобилизация, ясно се вижда възможността формацията, ръководена от Радев, да бъде първа политическа сила след изборите. От проучването става ясно, че фрагментацията на партиите в следващия парламент може да намалее и той да бъде съставен от най-малко 4, но и не повече от 6 формации.

Новият председател на социалистическата партия Крум Зарков се ползва с доверието на почти три пъти повече граждани (11%), за разлика от Атанас Зафиров, който сдава поста едва с 4%.

След поредици от изборни кампании с много и дори рекордно ниски нива на избирателна активност, вече се очертава значително по-различна картина, която показва, че има шанс да бъде повторен резултатът от април 2021 г. Понастоящем 56% декларират твърда готовност за участие на предсрочните избори, като е налице и допълнителен резерв, от който макар и трудно, не е изключено да бъдат привлечени още имащи право на глас.

Обратен ефект би постигнало намаляване на броя на избирателните секции извън страната и ЕС, на което вече беше наложено вето от страна на президента Йотова.

Фиш на изследването:

Проучването на "Маркет Линкс" е проведено в периода 7 - 13 февруари 2026 г. сред 1019 лица над 18 г. в страната чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета . То е финансирано и реализирано съвместно от bTV и "Маркет Линкс".