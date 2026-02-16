"Маркет Линкс": Партията на Румен Радев е първа, а ГЕРБ са втори с 15,4%, а трети са ПП-ДБ - с 12.5%,

Новата формация, ръководена от досегашния президент Румен Радев, би получила подкрепата на 25.6% от гласовете, ако изборите са днес. ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 15.4%. След тях се нареждат коалицията ПП-ДБ - с 12.5%, ДПС - Ново начало - с 10.5% и "Възраждане" - с 4.5%.
Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, БСП - Обединена левица, "Величие", ИТН и АПС на Ахмед Доган.
Кабинетът "Желязков" се движеше по второ по размер доверие. Устойчиво позициониране за правителството до лятото, след това видяхме спад. Това заяви пред бТВ социологът Добромир Живков, който представи новото социологическо проучване на "Маркет Линкс".
Важно наблюдение от проучването е фактът, че основният дял от привърженици на нова партия на Румен Радев се формира от миграция от политическите сили, представени във все още работещото народно събрание (15%).
Вторият стълб е съставен от нови гласоподаватели, които не са участвали на последните избори през октомври 2024. Третият представлява гласувалите за малки формации, както и не подкрепям никого.
При липса на достатъчно ясно ценностно позициониране на новата формация на Радев, изглежда става въпрос за преливане на наказателен и антисистемен по своя характер вот. Това се потвърждава от видимата възприемчивост на симпатизантите на Румен Радев към евроскептични и прокремълски позиции, с което профилът на подкрепящите го се припокрива с този на симпатизантите и гласоподавателите на Възраждане и Величие.
В ситуация на очаквани значителни електорални размествания, рейтингите на основните политически лидери показват склонност към по-резки изменения. Но докато представителите на формациите в 51-вия парламент остават с доверие в тесния диапазон от 8 до 16%, то доверието в Румен Радев след напускането на президентския пост не само не се свива, но и нараства с 6-7 пункта, докато делът на деклариращите, че нямат доверие намалява с 9%. Това развитие маркира широкия мажоритарен потенциал на Радев, от който той успява да мобилизира едва половината.
Макар и с все още ниска мобилизация, ясно се вижда възможността формацията, ръководена от Радев, да бъде първа политическа сила след изборите. От проучването става ясно, че фрагментацията на партиите в следващия парламент може да намалее и той да бъде съставен от най-малко 4, но и не повече от 6 формации.
Новият председател на социалистическата партия Крум Зарков се ползва с доверието на почти три пъти повече граждани (11%), за разлика от Атанас Зафиров, който сдава поста едва с 4%.
След поредици от изборни кампании с много и дори рекордно ниски нива на избирателна активност, вече се очертава значително по-различна картина, която показва, че има шанс да бъде повторен резултатът от април 2021 г. Понастоящем 56% декларират твърда готовност за участие на предсрочните избори, като е налице и допълнителен резерв, от който макар и трудно, не е изключено да бъдат привлечени още имащи право на глас.
Обратен ефект би постигнало намаляване на броя на избирателните секции извън страната и ЕС, на което вече беше наложено вето от страна на президента Йотова.
Фиш на изследването:
Проучването на "Маркет Линкс" е проведено в периода 7 - 13 февруари 2026 г. сред 1019 лица над 18 г. в страната чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета . То е финансирано и реализирано съвместно от bTV и "Маркет Линкс".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
щеше да има дрьжка
Коментиран от #127, #167
10:11 16.02.2026
2 Костя Еврото
Коментиран от #68
10:12 16.02.2026
3 честен ционист
Коментиран от #71
10:13 16.02.2026
4 истината
Коментиран от #24, #26, #34, #53, #93, #103
10:13 16.02.2026
5 Айде бе
Коментиран от #64, #147, #162
10:13 16.02.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #66, #84, #124
10:13 16.02.2026
7 От зад
10:13 16.02.2026
8 Боруна Лом
Коментиран от #133
10:13 16.02.2026
9 бай Ставри
10:13 16.02.2026
10 кой му дреме
10:14 16.02.2026
12 договира се вече така ли?
10:14 16.02.2026
13 маркет лийкс
10:15 16.02.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
10:15 16.02.2026
15 хехе
10:15 16.02.2026
16 хдхб
10:15 16.02.2026
17 Виктор Димчев пиар на ГЕРБ
Онези, които се кланяха на юмрука, сега ще трябва да се защитават от него или пак да му клекнат, за да видят парламент.
Ако приемем, че Радев наистина ще се бори със "статуквото" и ще успее, след тази борба партии в България няма да останат и Радев ще печели изборите със сто процента, като БКП при соца.
Ето ви промяната, надявам се, че ви харесва.
Коментиран от #36
10:15 16.02.2026
18 Тракиец 🇺🇦
КАК И ПО КАКЪВ НАЧИН ТЕЗИ ИЗМИСЛЕНИ МЕНТЕ АГЕНЦИЙКИ ПОСТВАТ НЯКАКВИ НАГЛАСИ ИЛИ РЕШЕНИЯ БЕЗ ДА СЕ ДОПИТАТ ДО НИКОЙ И АКО РЕЧЕМ ХИПОТЕТИЧНО ЧЕ ТАЗИ СТАТИСТИКА Е ВЯРНА КОЙ И ПОРАДИ КАКВИ ПРИЧИНИ ШЕ ГЛАСУВА ЗА РАДЕВ БЕЗ ДА МУ Е ВИДЯЛ ПРОГРАМАТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАГЛАСИ ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО
Коментиран от #29, #96
10:15 16.02.2026
19 Хмм
20 провинциалист
10:16 16.02.2026
21 ДрайвингПлежър
За мен Възраждане остава по-сигурния вариант, че майцепродавците няма да са на власт
Коментиран от #65, #143
10:17 16.02.2026
22 Как
10:17 16.02.2026
23 Ура,,Ура
10:17 16.02.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "истината":Радев е про-еврропейски натовски генерал!
По-скоро е проект на американците, отколкото на Москва
10:18 16.02.2026
25 Който
10:18 16.02.2026
26 провинциалист
До коментар #4 от "истината":"в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" - дай сега нещо черно на бяло по въпроса!
10:18 16.02.2026
Коментиран от #87
10:19 16.02.2026
28 Маркет Линкс да
10:19 16.02.2026
29 Ами
До коментар #18 от "Тракиец 🇺🇦":а Радевдори няма партия още, не се знае с кого и как ще се коалира, мен лично не ме интересува вече след мандата на Доган и искането за неограничен брой секции в Турция, което означава че разчита на турски гласове, като Станишев
10:19 16.02.2026
30 нннн
10:19 16.02.2026
31 Ъхъ!!!
10:19 16.02.2026
32 Стига с тая
Мижитаци
10:20 16.02.2026
33 Манипулации
34 аве ей мошенник
До коментар #4 от "истината":руснаците ли анулираха изборите в румъния а ? я стига с тия плоски лъжи не сте много нито сте много умни розовите понита така че няма да ви мине номера !
Коментиран от #104
10:20 16.02.2026
35 Нагласено проучване
10:20 16.02.2026
36 провинциалист
До коментар #17 от "Виктор Димчев пиар на ГЕРБ":А на тебе коя партия ще ти липсва?
Коментиран от #79
10:21 16.02.2026
37 Украина талантливая и трудолюбивая
38 Наков
10:21 16.02.2026
39 Ивелин Михайлов
10:22 16.02.2026
Коментиран от #55
10:22 16.02.2026
41 Трол
10:23 16.02.2026
42 Тити на Кака
Коментиран от #72
10:24 16.02.2026
43 истината
10:24 16.02.2026
10:24 16.02.2026
45 кацрде
10:25 16.02.2026
46 Даа!
10:25 16.02.2026
47 колю
10:25 16.02.2026
48 Как точно
Ае стига с тези платени данни!
ГРОБ И НН СА ИЗВЪН КЛАСАЦИЯТА!
ИНАЧЕ ВСИЧКО СЕ ОБЕЗСМИСЛЯ.
10:26 16.02.2026
49 Фактологическа лъжа
10:26 16.02.2026
50 провинциалист
До коментар #43 от "истината":Тц. Те смениха комунистическата утопия с демократическа и подхванаха битка на живот и смърт с комунизма.
10:26 16.02.2026
51 Бдете, българи!
Коментиран от #76
52 Севаст Огнян
Цялото проучване се прави да се консолидира твърдото ядро на ППДБ и хората от периферията, които са против Герб и ДПС да гласуват за ППДБ.
Може ли някой да ми обясни как, ако Пеевски разчита предимно на контролиран и купен вот при такова проучване 10 % от хората ще заявят, че гласуват за него и само 4,5% за Възраждане? Това са пълни димки.
10:27 16.02.2026
53 Тити на Кака
До коментар #4 от "истината":Мани другото, но г-н Решеткин успя да инсталира Радев с помощта на две негови момчета - едното много симпатичен канадски идиот, а второто - надут с компресор финансов мошеник, укриващ се под дъгата...
10:27 16.02.2026
54 Анонимен
10:27 16.02.2026
55 Хмм
До коментар #40 от "въпрос":българомохамеданите, там населението е компактно и зависят от властите за всичко, Северозападна България също, но нещата не са добре за пеевски, щом не се показва никакъв, няма да е техен служебният премиер, нито служебният вътрешен министър, ако доброволци на Радев и Възраждане пратят във всяка секция изборите ще са с неочакван резултат, така стана нвремето с царя, във всяка секци доброволци и само час след изборите Велчев излез с окончателните резултати, пресечи всякакви опити за фалшификации
10:27 16.02.2026
56 истината
10:27 16.02.2026
57 социология
10:29 16.02.2026
58 хе хе
10:29 16.02.2026
59 Велев
10:29 16.02.2026
60 Ген. Решетников
България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+
Интервю на Георги Коритаров
25.11.2016
10:31 16.02.2026
61 Абе свинята с 1% одобрение
....
10:31 16.02.2026
62 Истината
Коментиран от #74
10:31 16.02.2026
63 Баш Майстора
10:31 16.02.2026
64 Само така
До коментар #5 от "Айде бе":Иска ти се, ама копейките толкова си можете, даже фантазиите ви не стават
10:32 16.02.2026
65 Сериозно се замислям
До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":по този много важен въпрос. П П дбрас..... трябва да изчезнат от политическата сцена. Това проучване е правено преди Петрохан или има нещо на класа му за да поддържат трето място.
10:33 16.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Иван
10:35 16.02.2026
68 Българин
До коментар #2 от "Костя Еврото":Гласувайки за Фатмака,давате държавата в ръцете на обръчите от фирми около него.Спомнете си кои са те!
10:36 16.02.2026
69 Глас
Идвай Радев, за да има нови хора!!!
Коментиран от #73
10:36 16.02.2026
70 Дааа
Коментиран от #82
10:37 16.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хмм
До коментар #42 от "Тити на Кака":най-смешното е, че и Кирил Петков ходил с жена си и едно от децата, но се скарал с Калушев за будизма и още на следващата сутрин се прибрал, а имали намерение да останат няколко дни, щом Петков не го е изтърпял смятайте какви са Сандов или кметът дето карал моторни шейни с тях и приел за напълно нормално електроогражденията, пазели кучетата от вълци и даже превел по личната сметка на единия 80 хиляди долара, платил си удоволствието? Валери твърди, че Калушев правил записи, така че палежът едва ли е от властите, а от засегнатите, още повече че са се канили да се местят на морето, затова направили и ремонт там, а и това завещание си е истински мотив, "самоубийството" е с пистолета на Николай, как е станало, самоубива се единият, другият отива взема пистолета, застрелва се, после третият, абе убиецът споредмен е ясен, но калушев имал бързи реакции и го изпреварил, после се самоубил, това е единственото самоубийство според мен.
10:38 16.02.2026
73 що ве
До коментар #69 от "Глас":Бобокови, Прокопиев и Маджо нови хора ли са?
10:38 16.02.2026
74 социология
До коментар #62 от "Истината":Да ти кажа Герб ще са в парламента , това е голяма партия .Колкото до НН , дори с купен вот да влязат , какво ще правят там .Пак ли ще гледаме Байрам Байрам и другите арогантни ? Всички партии вътре в парламента ще са против НН ,всички лостове за влияние на НН ще бъдат премахнати , а и не се знае новия Гл.Прокурор ,дали няма да наистина да си върши работата .Даже се учудвам ,че са дали 10% за НН , явно са си платили , нямам друго обяснение .
10:38 16.02.2026
75 Стъкмист
10:38 16.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 хах
Коментиран от #83
10:39 16.02.2026
78 Линията на разделение ще бъде
Борисов и ГЕРБ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ в Парламента.
Против Радев- Възраждане, ДПС, Нинова, извънпарламентарните нерусофилски партии.
Основни донори на Радев ще бъдат Възраждане, БСП, АСП, МЕЧ , Величие и тези партии ще претърпят електорална загуба.
ГЕРБ ще се сринат!
ППДБ също ще се сринат!
След изборите Радев ще компенсира русофилските партии, загубили електорат заради него, с постове и позиции на масата на власта. Целта му е да обедини целия русофилски вот!
Но за момента ОПОЗИЦИЯ СА ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС И НИНОВА!
ЗАРКОВ = РАДЕВ.
Коментиран от #85, #91
10:39 16.02.2026
79 Най-много
До коментар #36 от "провинциалист":дпс-ъ нн. Не си ли личи отдалече?
10:40 16.02.2026
80 50/50
10:40 16.02.2026
81 истината
10:40 16.02.2026
82 Хмм
До коментар #70 от "Дааа":ние вече сме гласували за Радев като президент, на два пъти
Коментиран от #86
10:40 16.02.2026
83 Предвиждам
До коментар #77 от "хах":Предвиждам, че Бойко Борисов ще остави Радев да направи правителство на малцинството, за да се омаже до ушите с каквото е сътворил. Улицата ще го свали бързо.
Коментиран от #122
10:43 16.02.2026
84 Алооууу
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Михайловградския, изми ли чиниите в"твоето заведение"?
Коментиран от #158
10:43 16.02.2026
85 В тази анкета
До коментар #78 от "Линията на разделение ще бъде":процентите на ППДБ са завишени, а на ДПС- силно занижени!
ДПС ще бъдат изненадата на тези избори!
ГЕРБ са по пързалката надолу, водени от лидера си Борисов.
Хиляди гневни гербаджии ще накажат Борисов за предателството , като гласуват наказателно!
10:44 16.02.2026
86 разбира се
До коментар #82 от "Хмм":Едно е да избираш между двама кандидата и друго е между няколко хиляди. Не ли?
Коментиран от #97
10:44 16.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Кокорчи
Коментиран от #105
10:45 16.02.2026
89 Анонимен
10:47 16.02.2026
90 Киндзадза
10:47 16.02.2026
91 Независимо от процентите,
До коментар #78 от "Линията на разделение ще бъде":следващата сглобка ще бъде редена ОТНОВО от Борисов, Радев и Доган.
Борисов и Доган просто предават властта на Радев.
10:48 16.02.2026
92 Сатана Z
10:48 16.02.2026
93 Хохо Бохо
До коментар #4 от "истината":А бе КА ПУТ сещаш ли се колко си зле? Руският кандидат е натовски генерал с най-високо ниво на достъп, проучван от хиляда служби и завършил с отличие няколко американски академии, а правоверните евроатлантически кандидати са санкционирани за КОРУПЦИЯ по МАГНИТСКИ издирвани престъпници. НАЛИ ТАКА БЕ умнокрасив интелект???
10:48 16.02.2026
94 Факти
Коментиран от #117
10:49 16.02.2026
95 Баш Майстора
Коментиран от #108
10:50 16.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Хмм
До коментар #86 от "разбира се":на първия тур той имаше 49%, дори да махнем гласовете на ПП, пак за над 40%, още повече никой от моите познати от ПП-ДБ, не гласуваха за Радев, те изобщо не гласуваха на втория тур, гласуваха Петков, служебните министри и тяхните семейства
10:50 16.02.2026
98 ккк
10:50 16.02.2026
99 Джон Наш
10:51 16.02.2026
100 Никой
10:51 16.02.2026
101 Хе!
10:51 16.02.2026
102 Стига бе
Коментиран от #114
10:51 16.02.2026
103 Дедовото
До коментар #4 от "истината":Когато имаш само бръмбари в главата и четеш отгоре отгоре, често се стига до подобни грешни представи и резултата е видим.
10:52 16.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ники
До коментар #88 от "Кокорчи":Това с ДДСто ли?
10:52 16.02.2026
106 запознат
Коментиран от #110
10:53 16.02.2026
107 Хмм
10:54 16.02.2026
108 хе хе
До коментар #95 от "Баш Майстора":Ам че ти кой мислиш е бил бащата на сектата бе? С какво Калушев е купил 21 имота? Чий пари е препрал?
10:55 16.02.2026
109 койдазнай
10:56 16.02.2026
110 верно ли
До коментар #106 от "запознат":Индивидуалните доходи са функция от кадърност на индивида, образование и малко късмет.
10:57 16.02.2026
111 Ако
Коментиран от #116, #136
10:57 16.02.2026
112 истината
10:59 16.02.2026
113 Банан
Уж минахме към еврото с контролирана система но цените на хляба все нагоре.
11:00 16.02.2026
114 Хе!
До коментар #102 от "Стига бе":Радев, с жеста който направи към АПС, направо издърпа килимчето изпод нозете на опонентите си врагове и ги хлъзна на динена кора! Най малкото е, че печели тяхна подкрепа, ако и да им отчитат малък, но много важен %! По важното е отношението на Турция, където лидерът Борисов претендира да има монопол на приятество! Второто и още по важно, че не просто надигра, а направо иззе картите от ръцете на Пеевски, който размаха етническата заплаха с нов възродителен процес и дори най безотговорно се опита да направи жалък антипротест, който за щастие се провали, благодарение и на самите хора, които се опита да манипулира!
11:01 16.02.2026
115 Запознат
Коментиран от #128
11:01 16.02.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Моряка
До коментар #94 от "Факти":Грешиш,момчето ми.В България русофилите са 75%.Не се гаси туй,що не гасне.Ако Радев си играе на европеизъм и натовизъм,ще изтърве част от тях.
Коментиран от #121, #130, #156
11:02 16.02.2026
118 ясновидец
11:02 16.02.2026
119 истината
11:03 16.02.2026
120 русоляв
11:03 16.02.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Факти
До коментар #83 от "Предвиждам":Точно това ще направи Борисов. Също така ще внедри къртици в партията на Радев. Ще го саботира отвътре и ще го провали, както направи с ПП. Така или иначе държавата се контролира от службите, а те са в ръцете на Борисов и Пеевски. Те никога не са изпускали властта. Този театър с изборите е само за да е мирен народът и да си мисли, че той решава. Никой не може да събори империята на Борисов и Пеевски. Дори и с пълно мнозинство ще е много трудно. Евентуално с квалифицирано мнозинство, но това вече е в сферата на фантастиката. И Господ да слезе от небето не може да спечели 67% на порочните избори у нас.
11:05 16.02.2026
123 Гражданин
11:05 16.02.2026
124 Лалугер
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Има големи очаквания към фатмака,но резултата за народа ще е плачевен.Ще спечелят само обръчите от фирми които са се наредили около фатмака.Това ви го гарантирам.Дори прогнъзирам влошаване на живота ни.
11:05 16.02.2026
125 Бай Коста
11:05 16.02.2026
126 истината
11:05 16.02.2026
127 Като за несъществуваща партия
До коментар #1 от "1488":доста добър резултат !
Какво ли щеше да е ако я имаше -))
11:06 16.02.2026
128 Моряка
До коментар #115 от "Запознат":Бе те изпълзяха,но Радев политици трета и четвърта употреба няма да вземе.
11:06 16.02.2026
129 истината
11:07 16.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Комент
11:07 16.02.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Да се хванем ли на бас?!
До коментар #8 от "Боруна Лом":Румен Радев ще се яви на изборите,с Партия-,,Български възход",на Стефан Янев!
И наистина ще е Първа Политическа Сила!
11:07 16.02.2026
134 БарекОфф
Световно неизвестна агенция.
11:07 16.02.2026
135 Стефко
11:08 16.02.2026
136 Бастардо
До коментар #111 от "Ако":Подкрепям написаното.
11:08 16.02.2026
137 Домашен любимец
11:09 16.02.2026
138 истината
Решетников до скоро бе шев на Института за стратегически изследвания към администрацията на президента Путин.
Коментиран от #146
11:09 16.02.2026
139 определено са
при положение на последните избориха спечелиха 14.5%
невярно както и за пп
човек да се учудва че имат още наивни поклонници
11:10 16.02.2026
140 Гумен Пилонов
11:11 16.02.2026
141 Гражданин
До коментар #23 от "Ура,,Ура":Ами да, ГЕРБ ще са първи!
11:11 16.02.2026
142 ФАКТ Е
Ако позволим да му се размине на наркотрафиканта Борисов!
Ако позволим да му се размине на Радев, назначавал шефовете на ДАНС!
Ако позволим на МВР Министър Даниел Митов!
Ако позволим на Сарафов!
Да заметат случая с убийствата в Петрохан и на Околчица!
Значи наистина сме мършаво стадо!
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето
Съединението
Само между съмишленици
прави силата!
11:12 16.02.2026
143 Хех
До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":Възраждане сте еничари задунайски.
11:12 16.02.2026
144 хм звучи
Значи Радев около 80+ депутата, ГЕРБ 40-50, ПП 30-40, Шиши с пазаруването 30+/- (иначе 20), Възраждане 20+/-, ако верно Радев им е изял толкова (също звучи логично). МЕЧ и/ или БСП ако влязат ще си разделят каквто и ако е останалото, ако не ще прелее към другите.
Варианти: 1. Радев + ПП + още някой (БСП ако влязат) 2. Радев + ГЕРБ (+Шиши от кюшетата, ДПС ги умеят тия). 3. Ако всичи гледат само кинтите Радев+ГЕРБ+ПП (+Шиши от кюшетата или под влака и го сменят с някой турчин).
1 ми се струва все по-малко възможен, макар и ПП/ ДБ да си ламтят. 2 ще е доста грубо за Радев, освен ако не е за малко и за гъби (примери много). 3 да емигрираме по интереси по-добре...
или тръгваме по избори пак. Това е положението, като никой не можеш да му кажеш какви са му принципите (щот ги няма).
Коментиран от #150, #171
11:12 16.02.2026
145 Адев
Леле как се лъже народа.
Коментиран от #151
11:13 16.02.2026
146 Хе-хе
До коментар #138 от "истината":Ай дай нещо друго! Това вече го писа! То така явно Решетников ще си разкрива шпионите, освен ако не иска да дискредитира някой! Самият Борисов преди Радев да бъде избран, на удобна констатация на водещата, че Радев ще бъде добре приет в Кремъл, Борисов репликира, че той и във Вашингтон ще бъде добре приет! Или е информиран добре, или се опита да манипулира русофилски настроените фенове на Радев, като го представи за американски човек!
11:13 16.02.2026
147 В Обеля и Омуртаг
До коментар #5 от "Айде бе":може би, ако Дидко не развърже кесията (което обаче ще направи:)
11:14 16.02.2026
148 Реалност
11:14 16.02.2026
149 Тая
11:14 16.02.2026
150 Предвиждам
До коментар #144 от "хм звучи":Борисов ще подкрепи правителство на малцинството на Радев, за да се омаже до ушите и да го свали народа.
11:15 16.02.2026
151 Хе-хе
До коментар #145 от "Адев":Е и!? Когато преди президентските избори 2016 г. агенциите даваха поне 15% преднина на ,,кандидат на Герб", тогава защо не бяхте учудени! Цечка я номинираха по късно!
11:15 16.02.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Ддд
11:16 16.02.2026
154 Да бе да
Коментиран от #161
11:16 16.02.2026
155 Военна хунта
Давай народе за генерала!
Коментиран от #168
11:17 16.02.2026
156 Факти
До коментар #117 от "Моряка":Русофилите сте 25% МАКС. Това категорично се доказва на осем броя избори по време на войната. Радев ще пусне някакви проценти на Възраждане, БСП, МЕЧ и Величие. Колко ще му останат? Дори и да дръпне някакви не-русофили той не може да хване 20%.
11:17 16.02.2026
157 Ще видим
Коментиран от #163
11:17 16.02.2026
158 Да те светна!
До коментар #84 от "Алооууу":Има промяна!
Той най-накрая спести за съдомиялна машина и от една седмица не мие на ръка чинии...
11:17 16.02.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Хмммм..
11:19 16.02.2026
161 хахаха
До коментар #154 от "Да бе да":С кеф слушам джендърския вой на подлогите на Урсула:)))
11:19 16.02.2026
162 Значи
До коментар #5 от "Айде бе":Направо не ще узаконят, а ще задължат педофилията след изборите.
11:20 16.02.2026
163 А Твоят ДжилезкОФФ...
До коментар #157 от "Ще видим":...чия пионка е,че подписа набързо и под диктовка,набутвайки ни в частният ,,Съвета за мир" на Тръмп...?!
11:20 16.02.2026
164 Трият ме...
11:21 16.02.2026
165 истината
11:21 16.02.2026
166 Бай Араб
Коментиран от #170
11:22 16.02.2026
167 тц тц
До коментар #1 от "1488":Ако баба ти е евроатланик може и да е била мъжка и да е имала дръжка преди смяната на пола:)
11:23 16.02.2026
168 Чакай ся...?!
До коментар #155 от "Военна хунта":Че Бочко,нали и той -генерал,ве...?!
Значи нищо ново,та ние не сме излизали от управление на военна хунта...!
11:23 16.02.2026
169 12345678
11:26 16.02.2026
170 Супер
До коментар #166 от "Бай Араб":Когато бяхме с руснаците бяхме на 23 място в света по икономика, сега когато сме с Урсулите сме на 94 място, ако се съюзим с китайците ще влезем в топ 10. Не случайно в първите пет икономики има три държави от БРИКС и нито една от ЕС.
11:28 16.02.2026
171 Отново :
До коментар #144 от "хм звучи":В тази анкета
процентите на ППДБ са завишени, а на ДПС- силно занижени!
ДПС ще бъдат изненадата на тези избори!
ГЕРБ са по пързалката надолу, водени от лидера си Борисов.
НЯМА ВАРИАНТ РАДЕВ + ГЕРБ ОФИЦИАЛНО!
ГЕРБ ще подкрепят зад кулисите.
Радев ще се стреми ДА ОБЕДИНИ ЦЕЛИЯ РУСОФИЛСКИ ВОТ в България, който е около 25 % от имащите право на глас. За това ще раздава постове и позиции на ощетените русофили от Възраждане, БСП, АСП,МЕЧ, Величие и т.н. след изборите. както в цнтралната , така и в местната власт. За да ги компенсира и привлече.
Русофилите са МАЛЦИНСТВО в България и Радев ги иска всичките под юмручето!
Тук интересното дали ощетените русофили от Възраждане ще се съгласят да загубят идентичност, като се подслонят под юмручето или ЩЕ БЪДАТ ОПОЗИЦИЯ!
ПП СЪС СИГУРНОСТ СА С РАДЕВ!
Тук интересното са ДПС, които не са русофили- дали ще се послонят под юмручето, полакомени за постове във властта?
Големите губещи са ГЕРБ!
11:29 16.02.2026