"Кая Калас: "Русия не е свръхдържава"

"Русия не е свръхдържава", а "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение", подчерта в речта си пред Мюнхенската конференция по сигурността Кая Калас. Тя очерта три приоритета за бъдещето на ЕС.
Последният ден от Мюнхенската конференция по сигурността беше открит от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурността Кая Калас. "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение, въпреки че някои го казват. Напротив. Хората все още искат да се присъединят към нашия клуб", заяви тя в началото на речта си. Според Калас "списъкът с чакащи е доста дълъг", но тя изрази надежда, че "тези, които чакат отдавна, няма да се налага да чакат още дълго".
В речта си Калас определи три приоритета за Европа в бъдеще. "Първо, това е европейската отбрана. Тя започва с Украйна, но знаем, че Русия няма да спре в Донбас. Русия вече се опитва да отслаби икономиките (бел. ред. в Европа) чрез кибератаки, нарушаване на дейността на спътниците, саботаж на подводни кабели, разрушаване на съюзи с помощта на дезинформация и, разбира се, остава ядрената заплаха. За да отговорим на тези заплахи, работим върху нова европейска стратегия за сигурност", заяви Калас.
"Русия не е свръхдържава. След повече от 10 години конфликт, тя едва е напреднала в Украйна, а цената, която плаща, е 1,2 милиона жертви", подчерта главният дипломат на ЕС. "Русия е съкрушена, икономиката ѝ е разрушена, тя е изключена от европейския енергиен пазар, а собствените ѝ граждани я напускат. Основната заплаха е, че Русия ще получи повече на масата за преговори, отколкото на бойното поле", е убедена Калас.
Калас: Не може да се удовлетворяват максималните искания на Русия
Говорейки за преговорите с Русия за постигане на примирие в Украйна, Калас подчерта, че "важно е не просто да седиш на масата за преговори, а да знаеш точно какво да поискаш". "Максималните искания на Русия не могат да получат минималистичен отговор. Ако армията на Украйна бъде ограничена по размер, то и руската също трябва да бъде ограничена. Русия нанесе разрушения на Украйна, Русия трябва да плати за това. Никаква амнистия за военните престъпници. Връщане на депортираните украински деца. Това е минимумът, с който Русия трябва да се съгласи, ако мирът е нейната цел", е убедена Калас. При това тя подчерта, че според нея това не е целта на Кремъл.
Като втори приоритет Калас определи стабилността в Европа. В този контекст разширяването на ЕС е "антидот на руския империализъм", убедена е Калас.
Третият приоритет за Европа е международното сътрудничество. "ЕС изгради най-големия свободен пазар в света. Ние също създаваме отбранителни съюзи, например с Индия и Австралия тази година", каза още Кая Калас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Естония
09:48 16.02.2026
2 Пич
Коментиран от #60, #126
09:49 16.02.2026
3 Коментар
09:49 16.02.2026
4 Глас
Коментиран от #93
09:49 16.02.2026
5 DW-зеле
Коментиран от #97
09:49 16.02.2026
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:50 16.02.2026
7 Ха Ха
Коментиран от #48, #174
09:50 16.02.2026
8 хах ⚒️
09:50 16.02.2026
9 ...
Коментиран от #28, #85
09:50 16.02.2026
10 Кукумяууу
09:50 16.02.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #35, #47
09:51 16.02.2026
12 Ами, трудно е
Много точно казано!
09:51 16.02.2026
13 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
09:51 16.02.2026
15 анализирай това
09:52 16.02.2026
16 Истината
09:53 16.02.2026
18 Механик
Чудя се как пекинези могат да дават категории на питбули.
Коментиран от #23, #37, #42, #44, #84
09:53 16.02.2026
19 Гориил
09:54 16.02.2026
20 Ха-ха
09:55 16.02.2026
21 така е
Коментиран от #34, #156
09:55 16.02.2026
22 рббфд
09:55 16.02.2026
24 Последния Софиянец
Коментиран от #118, #119
09:58 16.02.2026
25 Фичо
09:59 16.02.2026
26 Цомчо Плюнката
09:59 16.02.2026
27 Механик
До коментар #23 от "Там пишеше":100% си прав, примитивна кочина пълна с роби, дамо копейките са по изпаднали и гладни от робовладелците си!
Коментиран от #169
28 Ха ХаХа
До коментар #9 от "...":Тъпак розоф
10:00 16.02.2026
29 провинциалист
30 ТВА ЛУДОТО ЕСТОНЧЕ
10:00 16.02.2026
10:00 16.02.2026
32 Свръхкочина
Коментиран от #63
10:01 16.02.2026
10:01 16.02.2026
34 Ти колко си бе
До коментар #21 от "така е":Въшкар монголотатарски?
Коментиран от #54, #59
10:01 16.02.2026
35 Факт
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Гледам по коментарите диста желаещи има за забременяване, турците чакат.Чаламба!
10:01 16.02.2026
36 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:01 16.02.2026
37 Нямат край
До коментар #18 от "Механик":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
10:01 16.02.2026
38 Ъъъъъ
Ако не сте, изгледайте речта и! Имах чувството, че петокласник говори за геополитика. Тази жена става все по-неадвкватна и говори все повече откровени простотии.
"Според Калас "списъкът с чакащи е доста дълъг", но тя изрази надежда, че "тези, които чакат отдавна, няма да се налага да чакат още дълго"."
Тук Кая визира....Канада! Да - Канада! Според Кая, някой....вероятно Трюфо ще да е, и бил казал, че 40% от канадците искали да се присъденият към ЕС.....Канада! В Европа!🤔
Няма да коментирам останалите и простотии, защото цялата и реч беше изградена на откровени простори, което не е изненадващо. Все пак Кая Калас се превърна 2 мерна единица за простотия.
10:02 16.02.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
през януари отчита нетен внос от 283 GWh, а
през февруари, въпреки топлото време и ниското потребление, само за първите 12 дни на месеца отчитаме нетен внос от 209 GWh.🤔❗
10:02 16.02.2026
40 Българин
10:02 16.02.2026
42 Име
До коментар #18 от "Механик":Естония е пък точно държава. Какви сте такива пpoсти? Естония дръпна страшно много.
10:03 16.02.2026
43 Гоорил
10:03 16.02.2026
44 Простаk
До коментар #18 от "Механик":300%.
10:03 16.02.2026
46 Многоходовото
10:03 16.02.2026
47 Курсант
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Ти отдавна опитваш ,но не ти се получава.
Най ми хареса в изказването на Калас,че държава,която е на 58 място в класацията за Свобода на словото търси сметка на Естония,която е на 2(второ) място.
10:04 16.02.2026
48 Монгол улус
До коментар #7 от "Ха Ха":Винаги е претендирала.
Коментиран от #55
10:04 16.02.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:04 16.02.2026
51 Мисит
10:05 16.02.2026
53 Червените Хълмове
Коментиран от #62
54 хаха ха хах
До коментар #34 от "Ти колко си бе":Монголоида тръгнал да обижда на монголотатари. Хахахаха
55 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Никой не иска да ходи в тинявата кочина, дори и гладните копейки‼️
Коментиран от #71
10:07 16.02.2026
Коментиран от #67, #75
10:07 16.02.2026
58 гост
10:07 16.02.2026
До коментар #34 от "Ти колко си бе":Аз съм част от 500 милионен ЕС. Защо? Ти от кой си част?
10:07 16.02.2026
60 Путлер може и да си вярва
До коментар #2 от "Пич":Пич
235ОТГОВОР
Кая е истинско олицетворение на съвършената хармония, защото е точно толкова тъпа, колкото изглежда!!!
-;-
Нека русофилите да пишет повече възхвали за Путлери и неговмата вървяща точно по план Усрация!
Коментиран от #123
61 Хмм
62 Руската пропаганда
До коментар #53 от "Червените Хълмове":Има за цел глупаците.
Коментиран от #77
10:08 16.02.2026
63 Пришелец
До коментар #32 от "Свръхкочина":Огледай се по наблизо.Само на далеч ли виждаш добре?
64 ха ха ха ха ха
До коментар #55 от "Явно те е охапало":Монголоида тръгнал да обижда на монголотатари. Хахахаха
10:08 16.02.2026
65 ха ха ха
10:08 16.02.2026
66 Олга
10:08 16.02.2026
67 гост
До коментар #57 от "Омазана ватенка":Нищо подобно, всички взатки от тьота ги обръщат на чейча в долари и евра.
10:09 16.02.2026
68 Mими Кучева🐕🦺
10:09 16.02.2026
69 Лавров
10:09 16.02.2026
70 Олга
Коментиран от #78, #143
10:10 16.02.2026
71 Борсукоф
До коментар #56 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":24% от София няма канализация и смърди на умрели лебеди.
Коментиран от #79, #83
10:10 16.02.2026
72 Някой
10:10 16.02.2026
73 върховния представител
10:11 16.02.2026
74 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #82
10:11 16.02.2026
75 Гадно
До коментар #57 от "Омазана ватенка":Омазана ватенка
10ОТГОВОР
Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?
-;-
Нашите копейки на клавиатурата са такива ревностни маркс-ленинисти, че не мога да разбера кога ще дойде Диктатурата на пролетарията!
Явно само маоизмъма и Хитлеризъма са по-тъпи от путлеризъма!
10:11 16.02.2026
77 Сигурно и
До коментар #62 от "Руската пропаганда":Явно описвате 90 % от европейското население
10:12 16.02.2026
78 Продажнш са
До коментар #70 от "Олга":Пробитите ръждясали центове българи помии
10:12 16.02.2026
79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #71 от "Борсукоф":Само калните ви зурли смърдят така, копейки изпаднали❗❗
Коментиран от #103
10:12 16.02.2026
80 казала Кая
10:13 16.02.2026
83 кво ти дреме
До коментар #71 от "Борсукоф":Премиера Путин през 2011: Една трета от руските болници са без топла вода
Повече от 30 процента от руските болници нямат топла вода, 8 на сто - водопровод, а 9 процента — канализация. Това е съобщил руският премиер Владимир Путин по време на национална конференция на медицинските работници, цитиран от агенция РБК. По думите му сградите на четвърт от болниците са за основен ремонт.
Повече от 60 на сто от рентгеновите апарати и почти половината от апаратите за ехографски електрокардиографски изследвания работят извън експлоатационния си срок. На фона на всичко това заплатите на голяма част от медицинските работници едва превишават прага на бедността. "Подобно отношение към лекарите води до ниско качество на медицинските услуги", посочил Путин и допълнил, че кризата не трябва да е извинение за забавяне на реформите в сектора. Според него все пак има и положителни тенденции в зравната система, макар че като цяло в Русия продължителността на живота е с 8-10 години по-малка, отколкото в развитите страни.
Коментиран от #90, #99
10:13 16.02.2026
85 БАРС
До коментар #9 от "...":ЕЙ ПИЧ С РАША Е ЦЯЛА АЗИЯ И ЮЖНА АМЕРИКА ДАЖЕ УНГАРИЯ ,СЛВАКИЯ И НЕЩО МАЙ И ЧЕХИТЕ НАПИРСТ ДА С ТЯХ ТУРЦИЯ И ГРУЗИЯ СЪЩО СТРАНИТЕ ОТ АФРИКА И ТЕ.АМЕРИКА И АНГЛЯ БЬРКАТ САНКЦИИТЕ ТЕ ПЛАЩАТ СТРАНИТЕ С ИКОНОМИСЕСКИ БЛОКАДА А ТАКА САМИ АКО ОСТАВЯТ СТРАНИТЕ ДА СИ РЕШАВА ТО ДАЖЕ И ЕСТОНИЯ ЩЕ Е С РАША
Коментиран от #96
10:14 16.02.2026
86 Кой ще се занимава
До коментар #81 от "Боят настана!":С българското посолство.
Не лъжи бе простак
Като помиришеш разцъфнал Орешник ще ти се изясни
10:15 16.02.2026
87 БАРС
Коментиран от #94
10:15 16.02.2026
88 Град Козлодуй
Коментиран от #92
10:15 16.02.2026
90 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #83 от "кво ти дреме":Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.
10:16 16.02.2026
91 Механик
До коментар #84 от "Град Козлодуй":Вичко зад Урал е на Китай, така е.
10:16 16.02.2026
92 БАРС
До коментар #88 от "Град Козлодуй":ТОВА 100% ФАКТ
Коментиран от #175
10:17 16.02.2026
93 След години
До коментар #4 от "Глас":Глас
275ОТГОВОР
Жалко е, че живеем в свят с такова ниско ниво на политици.
-;-
Какно ще можем да обясним след години как рашистите са се докопали до властите и да имаме такъв рашистки кенеф!
Ако не беше паднала Берлинската стена, още щеше да си вярваме за Социализъма и перспективния маркс-ленинизъм!
Явно само другарките и другарите виждат в сталино-путлеризъма някаква поропективна идеология!
Като толкова обожават Сталин и Путлер, нека ресофилите да се махат овреме в Мамаша си Раша и да спрем да им четем дивотиите за добрия чикко Сталин!
Коментиран от #98
10:17 16.02.2026
94 Ха ХаХа
До коментар #87 от "БАРС":? % Свинският райх превзе от Русия бе плямпалник?
Коментиран от #102
10:18 16.02.2026
95 Боят настана!
Коментиран от #100
10:18 16.02.2026
96 Цял свят бил с русия...😂😂😂
До коментар #85 от "БАРС":Ама Третият свят 🤣🤣...И не баш целият🤣🤣🤣
10:18 16.02.2026
97 Коня ще го съдят ли в Хага
До коментар #5 от "DW-зеле":DW-зеле
248ОТГОВОР
Кая не е умна да не говорим пък за свръх умна
-;-
А Коня и Псето ще бъдат ли на съдебната скамейка в Хага?!?!?!
Коментиран от #115
10:19 16.02.2026
100 стига лъжи
До коментар #95 от "Боят настана!":до кога ще лъжеш
10:20 16.02.2026
101 Ти ма
Точно толкова е, колкото и бербокова - 360 градуса и Лиз Трас, толкова й е умствения багаж...
10:20 16.02.2026
102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #94 от "Ха ХаХа":Клепар,днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #110
10:21 16.02.2026
103 Ха ХаХа
До коментар #79 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":Духалоф вонееш на вкиснало зеле
Пфу у у у
Коментиран от #108
10:21 16.02.2026
104 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
10:22 16.02.2026
105 руската мечка
Коментиран от #114
10:22 16.02.2026
106 Боят настана!
Коментиран от #111, #113
10:22 16.02.2026
107 Джереми Рон
10:23 16.02.2026
108 Марш по кофите ти казах!
До коментар #103 от "Ха ХаХа":Марш,че другите копейки вече ги претарашиха.
10:23 16.02.2026
110 Тъпак
До коментар #102 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Добре че Путин в знак на добра воля изведе войските от Киев и Харков.
Но наркомана гепи 1 млрд.лири от турския внук Борис Джонсън и ликвидира Украйна.
Чей Крим татарино клецан?
10:24 16.02.2026
111 две прекрасни новини
До коментар #106 от "Боят настана!":Еврото дойде
Възраждане си отидехте.
10:24 16.02.2026
112 Бай той Толстой
10:24 16.02.2026
113 стига лъжи
До коментар #106 от "Боят настана!":до кога ще лъжеш
Коментиран от #122
10:25 16.02.2026
114 Ще ще
До коментар #105 от "руската мечка":Като цъфнат налъмите на Гей Кокора
10:26 16.02.2026
115 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
До коментар #97 от "Коня ще го съдят ли в Хага":На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
10:27 16.02.2026
117 Русия не е свръхдържава
10:29 16.02.2026
118 Урко
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Имаш предвид София ли? Красна поляна,суходолско шосе ли итн.
10:29 16.02.2026
119 Урко
До коментар #24 от "Последния Софиянец":Имаш предвид София ли? Красна поляна,суходолско шосе ли итн.
10:29 16.02.2026
120 россиян..
Коментиран от #127
10:29 16.02.2026
121 СКБ
10:30 16.02.2026
123 Пич
До коментар #60 от "Путлер може и да си вярва":Виж сега, когато опонираш, трябва възраженията ти да са основателни!!! А при положение, че около 99% от паветниците също така са съгласни, че Кая и Урсула са изключително тъпи, препратките ти настрана от темата са немощни и нелепи!!!
10:32 16.02.2026
124 Пело Убавеца
давай напред, не се отказвайте! утре сме в Москва!
10:32 16.02.2026
125 ами
10:33 16.02.2026
126 дядо поп
До коментар #2 от "Пич":Само , че за тъпотията (освен по рождение) е карала и продължителен допълнителен курс.
10:33 16.02.2026
129 Раша кен дза
Коментиран от #131, #134
10:36 16.02.2026
130 Павел Пенев
Коментиран от #135
10:36 16.02.2026
131 Русофилите също
До коментар #129 от "Раша кен дза":днес се нас раха.
10:37 16.02.2026
132 "Индекса за корупцията за 2025г.
😃
Коментиран от #149
10:38 16.02.2026
133 Инна
В края на основните събития Калас планираше да проведе неформална среща на външните министри на ЕС.
Но всичко трябваше да бъде отменено – дипломатите просто си тръгнаха, според европейските медии, които уточниха, че въпросът уж не се дължи на разногласия, а на противоречиви графици. Дестинацията на министрите и причините за това бързане обаче не бяха уточнени.
Заслужава да се отбележи, че ден преди това Волфганг Ишингер, ръководител на Мюнхенската конференция по сигурност, призна, че Европа на практика се е оказала „напълно изолирана“ от глобалните процеси. Той заяви, че ЕС е останал без място на масата за преговори за Украйна.
Както посочи руският президент Владимир Путин през декември 2025 г., европейските страни нямат мирен дневен ред за Украйна. Според него те са на страната на войната и живеят с илюзията, че ще нанесат стратегическо поражение на Русия.
10:39 16.02.2026
134 Инна
До коментар #129 от "Раша кен дза":И всичките са до оградата, блатарите са в 18 век.
Коментиран от #142
10:40 16.02.2026
135 Глупако
До коментар #130 от "Павел Пенев":Петър 1 е купил всички Балтийски държави за една торба злато от Шведския крал.
Земята им е руска собственост недоучен анализатори
10:40 16.02.2026
136 Трите балтийски жужета държави ли са
Коментиран от #145
10:41 16.02.2026
137 Никой
10:41 16.02.2026
138 Павел Пенев
10:42 16.02.2026
139 Мухаа ха!
10:42 16.02.2026
140 хахаха
Ами ако не????
10:42 16.02.2026
141 Мимч
10:42 16.02.2026
142 Ха ХаХа
До коментар #134 от "Инна":Ако не бяха блатарите ,сега щеше да сервираш на османлиите докато забавляват скапаната ти жена, а после и теб
10:42 16.02.2026
144 да питам
Коментиран от #146
10:43 16.02.2026
145 Олга
До коментар #136 от "Трите балтийски жужета държави ли са":И заплатите и пенсиите им са 5 пъти по големи от в блатната кочина!
Коментиран от #147
10:43 16.02.2026
147 Тъпунгер
До коментар #145 от "Олга":Говориш за номинална, а не реална заплата.
Скрий се повърхностна еуглено
10:45 16.02.2026
149 да ама не
До коментар #132 от ""Индекса за корупцията за 2025г.":Чакалчета, можете да си индексирате корупцията и да си плямпате както си искате.
Истината обаче е следната:
Най висока е корупцията в англосферата, водещ фактор и главен корупционер си остава Лондонското Сити.
Всички останали са бледи ученици, а Русия последните години са и развързани ръцете и доста яко пляска корупционерите.
10:48 16.02.2026
150 Боже...Боже...!
10:48 16.02.2026
151 Хаха
10:48 16.02.2026
153 Дон Хуан
Пред руския башибозук бяха поставени ясни цели на "СВО" и за 4 години не е изпълнена дори 1/10 от тях.
Това се нарича ПРОВАЛ. Русия губи войната щом не може да постигне това което иска. Точка.
Коментиран от #158, #178
10:49 16.02.2026
154 Йосиф Визарионович
Коментиран от #155
10:51 16.02.2026
155 Марш по кофите ти казах!
До коментар #154 от "Йосиф Визарионович":Марш!!!
10:53 16.02.2026
156 Руснаците са
До коментар #21 от "така е":не повече от 90мил., а останалите са 84 малки поробени народи - чеченци, дагестанци, якути, чукчи, тувинци, буряти...Такава малка по население и огромна по площ страна не може да се охранява по границите, да поддържа ядрената си триада останала от СССР.
Коментиран от #160
10:53 16.02.2026
158 Ха ХаХа
До коментар #153 от "Дон Хуан":Така е, само копейките си мислат, че имат нещо за ядене!
10:54 16.02.2026
159 "В Русия ударно увеличават данъците.
10:54 16.02.2026
160 доктор
До коментар #156 от "Руснаците са":Руска нация няма.
Коментиран от #170
10:54 16.02.2026
161 Олга
До коментар #157 от "Оня с парчето":Само денги да обещаеш, нема проблем!
10:55 16.02.2026
162 стоян георгиев
Коментиран от #167
10:55 16.02.2026
163 Мнение
"Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
10:55 16.02.2026
164 Ала бала
10:57 16.02.2026
165 безспорен факт
😁
10:58 16.02.2026
166 Сесия
10:58 16.02.2026
168 Иван
11:00 16.02.2026
170 Руснаците нямат
До коментар #160 от "доктор":и своя територия. . РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
Републики в РФ:
1. Адигея
2. Алтай (република)
3. Башкирия
4. Бурятия
5. Дагестан
6. Ингушетия
7. Кабардино-Балкария
8. Калмикия
9. Карачаево-Черкезия
10. Карелия
11. Коми
12. Марий Ел
13. Мордовия
14. Якутия
15. Северна Осетия – Алания
16. Татарстан
17. Тува
18. Удмуртия
19. Хакасия
20. Чечения
21. Чувашия
22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.
Коментиран от #177
11:02 16.02.2026
171 Банан
11:02 16.02.2026
172 кака кая калинката
като не е що не можете да ги смажете вие десетките държави
ошушкали бюджетите и всички с дългове
11:06 16.02.2026
173 Некой си
11:06 16.02.2026
174 Въпрос
До коментар #7 от "Ха Ха":И как ще стане това. Тя с една Украйна пълна с руснаци не може, пък камо ли със Запада.
Коментиран от #179
11:06 16.02.2026
175 БАРС
До коментар #92 от "БАРС":САМО МИ ОБЕСНИ ЗАЩО ПИШЕШ МОЕТО ИМЕ СЛЕД КАТО НЕ СЪМ АЗ НЕЩО ЯВНО НЕ СИ ДОРАСЪЛ МНОГО ДЕТСКО СЕ ПОЛУЧАВА .А ТОВА ГРАД КОЗЛОДУЙ ДЕТО Е НАПИСАЛ НЯМА НИЩО ВЯРНО.ПО СКОРО СИ ЕДИРН И СЪЩ.НО ДА ЗНАЕШ ЗА ВСИЧКО ДЕТОТО Е СВЪРЗАНО СЪС САМОЛЕТИ РАКЕТИ КАКТО И ХИПЕРЗВУКОВА И АТОМНИИТЕ БОМБИ ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ КИТАЙ ГИ ПОЛУЧИ ОТ РОСИЯ .ТО ДА ЩНАЕШ МИЛИОН ПРОЦЕНТ.КТТАЙ СЕ ИЗДИГНА БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАША.ТА ИМ ДАДЕ МНОГО ТЕХНОЛОГИИ СВЪРЗАНИ С МЕТАЛИТЕ.ТА САМОЛЕТИ Е НА КИТАЙ СА ДОСУЩ КАТО РУСКИТЕ РАША ИМ ОБУЧИ И КОСМОНАВТИТЕ ИМ.ТО ЗАТОВА КИТАЙ НЕ СЕ ИЗМЯТА И Е БЛАГОДАРНА НА РОСИЯ ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ РАША ГИ ОСВОБОДИ ОТ ЯПОНЦИТЕ КАКТО И ЗЕМЯ ПОЛУЧИХА ОТ РАШКИТЕ .СРЪВНЕНИЕ С НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ КОИТО ПРЕДАДОХА НАШИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ.ЗАПЬДНЯК ДА СИ ЧУЛ ЧЕ ИМАМЕ СХОДНА КУЛТУРА ИЛИ ПИСМЕННОСТ ИЛИ ЕЗИК И ДА НИ ВИКАТ БРАТУШКИ НЯМА .КАКТО ВИНАГИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ПОЛИТИЦИ СЕ ОСИР.
11:06 16.02.2026
177 абе льольо
До коментар #170 от "Руснаците нямат":"РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република", ах на батя умничето ми! Разбира се, че няма, едното име е съдържание на другото! И РФ не се състои само то 21 а не 22 и не колониални, защото ти в момента живееш в колония! Субектите са 83, от тях 46 области, автономни окръзи-4бр. и т.н.
11:16 16.02.2026
178 Ха ХаХа
До коментар #153 от "Дон Хуан":Колко процента от Русия превзе НАТО?
11:21 16.02.2026
