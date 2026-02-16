Новини
Кая Калас: "Русия не е свръхдържава"
  Тема: Украйна

Кая Калас: "Русия не е свръхдържава"

16 Февруари, 2026 09:47

Последният ден от Мюнхенската конференция по сигурността беше открит от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурността Кая Калас

Кая Калас: "Русия не е свръхдържава" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Русия не е свръхдържава", а "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение", подчерта в речта си пред Мюнхенската конференция по сигурността Кая Калас. Тя очерта три приоритета за бъдещето на ЕС.

Още новини от Украйна

Последният ден от Мюнхенската конференция по сигурността беше открит от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурността Кая Калас. "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение, въпреки че някои го казват. Напротив. Хората все още искат да се присъединят към нашия клуб", заяви тя в началото на речта си. Според Калас "списъкът с чакащи е доста дълъг", но тя изрази надежда, че "тези, които чакат отдавна, няма да се налага да чакат още дълго".

В речта си Калас определи три приоритета за Европа в бъдеще. "Първо, това е европейската отбрана. Тя започва с Украйна, но знаем, че Русия няма да спре в Донбас. Русия вече се опитва да отслаби икономиките (бел. ред. в Европа) чрез кибератаки, нарушаване на дейността на спътниците, саботаж на подводни кабели, разрушаване на съюзи с помощта на дезинформация и, разбира се, остава ядрената заплаха. За да отговорим на тези заплахи, работим върху нова европейска стратегия за сигурност", заяви Калас.

"Русия не е свръхдържава. След повече от 10 години конфликт, тя едва е напреднала в Украйна, а цената, която плаща, е 1,2 милиона жертви", подчерта главният дипломат на ЕС. "Русия е съкрушена, икономиката ѝ е разрушена, тя е изключена от европейския енергиен пазар, а собствените ѝ граждани я напускат. Основната заплаха е, че Русия ще получи повече на масата за преговори, отколкото на бойното поле", е убедена Калас.

Калас: Не може да се удовлетворяват максималните искания на Русия

Говорейки за преговорите с Русия за постигане на примирие в Украйна, Калас подчерта, че "важно е не просто да седиш на масата за преговори, а да знаеш точно какво да поискаш". "Максималните искания на Русия не могат да получат минималистичен отговор. Ако армията на Украйна бъде ограничена по размер, то и руската също трябва да бъде ограничена. Русия нанесе разрушения на Украйна, Русия трябва да плати за това. Никаква амнистия за военните престъпници. Връщане на депортираните украински деца. Това е минимумът, с който Русия трябва да се съгласи, ако мирът е нейната цел", е убедена Калас. При това тя подчерта, че според нея това не е целта на Кремъл.

Като втори приоритет Калас определи стабилността в Европа. В този контекст разширяването на ЕС е "антидот на руския империализъм", убедена е Калас.

Третият приоритет за Европа е международното сътрудничество. "ЕС изгради най-големия свободен пазар в света. Ние също създаваме отбранителни съюзи, например с Индия и Австралия тази година", каза още Кая Калас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естония

    93 10 Отговор
    Е свръхзържава

    09:48 16.02.2026

  • 2 Пич

    126 13 Отговор
    Кая е истинско олицетворение на съвършената хармония, защото е точно толкова тъпа, колкото изглежда!!!

    Коментиран от #60, #126

    09:49 16.02.2026

  • 3 Коментар

    61 6 Отговор
    а ти не си кукувица :)

    09:49 16.02.2026

  • 4 Глас

    99 7 Отговор
    Жалко е, че живеем в свят с такова ниско ниво на политици.

    Коментиран от #93

    09:49 16.02.2026

  • 5 DW-зеле

    70 9 Отговор
    Кая не е умна да не говорим пък за свръх умна.

    Коментиран от #97

    09:49 16.02.2026

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    84 6 Отговор
    Психиатриите в Европа трябва да си приберат пациентите плъзнали из политическите върхове на Старият континент.......

    09:50 16.02.2026

  • 7 Ха Ха

    85 15 Отговор
    Кога пък Русия е претендирала, че е свърхдържава? Не, не е, но това не значи, че няма да сложи атлантистите на място.

    Коментиран от #48, #174

    09:50 16.02.2026

  • 8 хах ⚒️

    40 6 Отговор
    Бягай на селянк0

    09:50 16.02.2026

  • 9 ...

    16 74 Отговор
    Русия изгуби цялото си влияние, което имаше. В момента има влияние само в една държава -Беларус.

    Коментиран от #28, #85

    09:50 16.02.2026

  • 10 Кукумяууу

    57 4 Отговор
    А бе вие у факти дече сте на акъла на калас,тоест немате такова

    09:50 16.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    69 10 Отговор
    В петък 13 ти Европейският парламент гласува с 233 гласа срещу 200 правото на мъжете да забременяват и раждат.Ето такива луди ни управляват от Брюксел.

    Коментиран от #35, #47

    09:51 16.02.2026

  • 12 Ами, трудно е

    15 43 Отговор
    човек с европейски манталитет да не съгласи с нея!
    Много точно казано!

    09:51 16.02.2026

  • 13 Сталин

    66 7 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    09:51 16.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 анализирай това

    13 57 Отговор
    Над 700 хиляди украински деца са прехвърлени в Русия за последните 4 години, акто е прекъсната изцяло връзката с родителите им. Това е геноцид.

    09:52 16.02.2026

  • 16 Истината

    46 5 Отговор
    Отново пропаганда в стил на вкиснатото ЗЕЛЕ

    09:53 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    57 8 Отговор
    Русия не е свръх държава, а Естония дори не е държава.
    Чудя се как пекинези могат да дават категории на питбули.

    Коментиран от #23, #37, #42, #44, #84

    09:53 16.02.2026

  • 19 Гориил

    32 6 Отговор
    Тя е отровена с жабешка отрова.

    09:54 16.02.2026

  • 20 Ха-ха

    14 41 Отговор
    Русийката е под вода, без шнорхел.!

    09:55 16.02.2026

  • 21 така е

    11 40 Отговор
    Русийката еда събира 130 милиона гладни и жадни мужици. Нигерия е с 220 милиона жители. А ЕС с 500 милиона.

    Коментиран от #34, #156

    09:55 16.02.2026

  • 22 рббфд

    39 6 Отговор
    Байдън си замина ама останаха малките Байдънчета , затова Тръмп не се разбира с Европа. Яко кеш се е шарило

    09:55 16.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    10 35 Отговор
    проссия е кална клоака с най бедните и нещастните крепостни на планетата, само задунайските им раби им завиждат на клошарията и мизерията .

    Коментиран от #118, #119

    09:58 16.02.2026

  • 25 Фичо

    32 3 Отговор
    Ку....хо наци. Сухота обвита в злоба и омраза.

    09:59 16.02.2026

  • 26 Цомчо Плюнката

    8 26 Отговор
    Руснаците са неможачи.Не можаха да отидат и на олимпиадата.

    09:59 16.02.2026

  • 27 Механик

    9 24 Отговор

    До коментар #23 от "Там пишеше":

    100% си прав, примитивна кочина пълна с роби, дамо копейките са по изпаднали и гладни от робовладелците си!

    Коментиран от #169

    10:00 16.02.2026

  • 28 Ха ХаХа

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    Тъпак розоф

    10:00 16.02.2026

  • 29 провинциалист

    26 3 Отговор
    а "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение" - но е заплашена от културни особености. И не само е заплашена, културните особености унищожават цивилизацията й.

    10:00 16.02.2026

  • 30 ТВА ЛУДОТО ЕСТОНЧЕ

    35 5 Отговор
    МОЖЕ БИ СИ МИСЛИ ,ЧЕ ЕСТОНИЯ Е СВРЪХДЪРЖАВА НИЩО ЧЕ Е КОЛКОТО ЕДИН КВАРТАЛ НА МОСКВА.

    10:00 16.02.2026

  • 31 Сус бе копейки мърляви.

    9 27 Отговор
    Сус!

    10:00 16.02.2026

  • 32 Свръхкочина

    10 27 Отговор
    В това Путин превърна наследството на СССР. Дай на бандин-милиционер власт и гледай сеир.

    Коментиран от #63

    10:01 16.02.2026

  • 33 Сериозен

    28 7 Отговор
    Русия не е свръхдържава, но е свръхсила.

    10:01 16.02.2026

  • 34 Ти колко си бе

    5 20 Отговор

    До коментар #21 от "така е":

    Въшкар монголотатарски?

    Коментиран от #54, #59

    10:01 16.02.2026

  • 35 Факт

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Гледам по коментарите диста желаещи има за забременяване, турците чакат.Чаламба!

    10:01 16.02.2026

  • 36 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 26 Отговор
    До като не се унищожи блатния нужник и бункерното не бъде завлечено в Хага мир няма да има.

    10:01 16.02.2026

  • 37 Нямат край

    7 21 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    10:01 16.02.2026

  • 38 Ъъъъъ

    29 2 Отговор
    "Кая Калас: "Русия не е свръхдържава"

    Ако не сте, изгледайте речта и! Имах чувството, че петокласник говори за геополитика. Тази жена става все по-неадвкватна и говори все повече откровени простотии.

    "Според Калас "списъкът с чакащи е доста дълъг", но тя изрази надежда, че "тези, които чакат отдавна, няма да се налага да чакат още дълго"."

    Тук Кая визира....Канада! Да - Канада! Според Кая, някой....вероятно Трюфо ще да е, и бил казал, че 40% от канадците искали да се присъденият към ЕС.....Канада! В Европа!🤔

    Няма да коментирам останалите и простотии, защото цялата и реч беше изградена на откровени простори, което не е изненадващо. Все пак Кая Калас се превърна 2 мерна единица за простотия.

    10:02 16.02.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 2 Отговор
    България от редовен ИЗНОСИТЕЛ на ток
    през януари отчита нетен внос от 283 GWh, а
    през февруари, въпреки топлото време и ниското потребление, само за първите 12 дни на месеца отчитаме нетен внос от 209 GWh.🤔❗

    10:02 16.02.2026

  • 40 Българин

    6 20 Отговор
    Жалки ватенки.Украинците им развинтиха главите.

    10:02 16.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Име

    7 14 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Естония е пък точно държава. Какви сте такива пpoсти? Естония дръпна страшно много.

    10:03 16.02.2026

  • 43 Гоорил

    7 10 Отговор
    Калния халифат е във фалит и разпад.

    10:03 16.02.2026

  • 44 Простаk

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    300%.

    10:03 16.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Многоходовото

    6 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:03 16.02.2026

  • 47 Курсант

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ти отдавна опитваш ,но не ти се получава.
    Най ми хареса в изказването на Калас,че държава,която е на 58 място в класацията за Свобода на словото търси сметка на Естония,която е на 2(второ) място.

    10:04 16.02.2026

  • 48 Монгол улус

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ха Ха":

    Винаги е претендирала.

    Коментиран от #55

    10:04 16.02.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 13 Отговор
    По пропаднало, подло, продажно и пошло от копейката е само пияния му господар‼️

    10:04 16.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Мисит

    13 1 Отговор
    Ако има тъпомер,,за тая,,нема да стигне скалата за измерване. И е на ръководна длъжноср в ЕС,,,демек ий плащаме ,,плата,,,,!

    10:05 16.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Червените Хълмове

    14 2 Отговор
    Не вдявам от политика изобщо и не се интересувам дори ,но от страната на лявата прогресивна демокрация ще отбележа че Русия не е свръх държава , Киевския режим избива цивилни и невинни, САЩ в момента са неадекватни и под водата, Европа живее в лъжи и тъпотии а Албиона се намира в вечните ловни зелени отвъд морски островни полета

    Коментиран от #62

    10:05 16.02.2026

  • 54 хаха ха хах

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Ти колко си бе":

    Монголоида тръгнал да обижда на монголотатари. Хахахаха

    10:06 16.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    4 8 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Никой не иска да ходи в тинявата кочина, дори и гладните копейки‼️

    Коментиран от #71

    10:07 16.02.2026

  • 57 Омазана ватенка

    5 7 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?

    Коментиран от #67, #75

    10:07 16.02.2026

  • 58 гост

    16 4 Отговор
    Една полуграмотна женица дава оценки.Като една друга многодетна старица с крадливи ръчички.

    10:07 16.02.2026

  • 59 Пепи

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Ти колко си бе":

    Аз съм част от 500 милионен ЕС. Защо? Ти от кой си част?

    10:07 16.02.2026

  • 60 Путлер може и да си вярва

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пич
    235ОТГОВОР
    Кая е истинско олицетворение на съвършената хармония, защото е точно толкова тъпа, колкото изглежда!!!
    -;-
    Нека русофилите да пишет повече възхвали за Путлери и неговмата вървяща точно по план Усрация!

    Коментиран от #123

    10:07 16.02.2026

  • 61 Хмм

    14 3 Отговор
    единствената която е правила опит да унищожи цивилизацията на Европа е Германия, никой друг, а естонците са ѝ били съюзници, сега са под милион и си дават мнението за Русия, спомням си Божидар Димитров за Русия, мечката може да смачка мравката, просто защото не я е забелязала

    10:07 16.02.2026

  • 62 Руската пропаганда

    5 10 Отговор

    До коментар #53 от "Червените Хълмове":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #77

    10:08 16.02.2026

  • 63 Пришелец

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Свръхкочина":

    Огледай се по наблизо.Само на далеч ли виждаш добре?

    10:08 16.02.2026

  • 64 ха ха ха ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "Явно те е охапало":

    Монголоида тръгнал да обижда на монголотатари. Хахахаха

    10:08 16.02.2026

  • 65 ха ха ха

    14 1 Отговор
    Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение" - ха-ха-ха - ходил съм в Париж преди 45 години, какво беше тогава, какво е сега, 1974 г в германския отбор по футбол нямаше нито един негерманец, и това в рамките на един живот???

    10:08 16.02.2026

  • 66 Олга

    10 3 Отговор
    “Дурочка из переулочка” - Калас говори само с афоризми.Този е последния.Без тях ще е скучно. Чакаме други. Да се веселим.

    10:08 16.02.2026

  • 67 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #57 от "Омазана ватенка":

    Нищо подобно, всички взатки от тьота ги обръщат на чейча в долари и евра.

    10:09 16.02.2026

  • 68 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Русия не е свръхдържава, но Кая Калас е свръхчовек!💋🐑🐑🐑🥳🤣👍

    10:09 16.02.2026

  • 69 Лавров

    3 4 Отговор
    АКО Европпа продолжает така, ще им спрем износа на Наташи.

    10:09 16.02.2026

  • 70 Олга

    3 5 Отговор
    Цончо и копейко за в долари, като всяка прждажна копейко.

    Коментиран от #78, #143

    10:10 16.02.2026

  • 71 Борсукоф

    9 3 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    24% от София няма канализация и смърди на умрели лебеди.

    Коментиран от #79, #83

    10:10 16.02.2026

  • 72 Някой

    8 1 Отговор
    Тази мома се е надъхала яко с пропаганда. Приема желаното за истина. Пример - икономиката на Русия. Била в руини. Така ни разправяше през 2014 Барак Обама. Оказа се лъжа. Сега е още по-голяма лъжа. Но тя е насочена към западните бройлери, които нямат достъп до информация за Русия. И чакат да им се каже какво е положението от официалните лица.

    10:10 16.02.2026

  • 73 върховния представител

    4 0 Отговор
    върховния жрец, Моля кажете кой раздава тази върховна титла наляво и надясно на иаз да си взема едно върховенство. Най вероятно в примитивните племена и общества. Ние в такова ли искаме да живеем?

    10:11 16.02.2026

  • 74 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 6 Отговор
    Не само, че не е свърхдэржава, ами е най бедната и пропадналата, нигерия, но със сняг.

    Коментиран от #82

    10:11 16.02.2026

  • 75 Гадно

    0 8 Отговор

    До коментар #57 от "Омазана ватенка":

    Омазана ватенка
    10ОТГОВОР
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?
    -;-
    Нашите копейки на клавиатурата са такива ревностни маркс-ленинисти, че не мога да разбера кога ще дойде Диктатурата на пролетарията!
    Явно само маоизмъма и Хитлеризъма са по-тъпи от путлеризъма!

    10:11 16.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Сигурно и

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Руската пропаганда":

    Явно описвате 90 % от европейското население

    10:12 16.02.2026

  • 78 Продажнш са

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Олга":

    Пробитите ръждясали центове българи помии

    10:12 16.02.2026

  • 79 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 6 Отговор

    До коментар #71 от "Борсукоф":

    Само калните ви зурли смърдят така, копейки изпаднали❗❗

    Коментиран от #103

    10:12 16.02.2026

  • 80 казала Кая

    5 1 Отговор
    Някой взема ли насериозно нейните думи?

    10:13 16.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 кво ти дреме

    3 7 Отговор

    До коментар #71 от "Борсукоф":

    Премиера Путин през 2011: Една трета от руските болници са без топла вода

    Повече от 30 процента от руските болници нямат топла вода, 8 на сто - водопровод, а 9 процента — канализация. Това е съобщил руският премиер Владимир Путин по време на национална конференция на медицинските работници, цитиран от агенция РБК. По думите му сградите на четвърт от болниците са за основен ремонт.

    Повече от 60 на сто от рентгеновите апарати и почти половината от апаратите за ехографски електрокардиографски изследвания работят извън експлоатационния си срок. На фона на всичко това заплатите на голяма част от медицинските работници едва превишават прага на бедността. "Подобно отношение към лекарите води до ниско качество на медицинските услуги", посочил Путин и допълнил, че кризата не трябва да е извинение за забавяне на реформите в сектора. Според него все пак има и положителни тенденции в зравната система, макар че като цяло в Русия продължителността на живота е с 8-10 години по-малка, отколкото в развитите страни.

    Коментиран от #90, #99

    10:13 16.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 БАРС

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    ЕЙ ПИЧ С РАША Е ЦЯЛА АЗИЯ И ЮЖНА АМЕРИКА ДАЖЕ УНГАРИЯ ,СЛВАКИЯ И НЕЩО МАЙ И ЧЕХИТЕ НАПИРСТ ДА С ТЯХ ТУРЦИЯ И ГРУЗИЯ СЪЩО СТРАНИТЕ ОТ АФРИКА И ТЕ.АМЕРИКА И АНГЛЯ БЬРКАТ САНКЦИИТЕ ТЕ ПЛАЩАТ СТРАНИТЕ С ИКОНОМИСЕСКИ БЛОКАДА А ТАКА САМИ АКО ОСТАВЯТ СТРАНИТЕ ДА СИ РЕШАВА ТО ДАЖЕ И ЕСТОНИЯ ЩЕ Е С РАША

    Коментиран от #96

    10:14 16.02.2026

  • 86 Кой ще се занимава

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "Боят настана!":

    С българското посолство.
    Не лъжи бе простак
    Като помиришеш разцъфнал Орешник ще ти се изясни

    10:15 16.02.2026

  • 87 БАРС

    6 2 Отговор
    ИЗТИЧА ВРЕМЕТО НА БУНКЕРНИЯ ТЕРОРИСТ, ОТ КИЕВ ЗА СВА ДНЯ ДО ФАЛИТ И РАЗПАД.

    Коментиран от #94

    10:15 16.02.2026

  • 88 Град Козлодуй

    4 4 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #92

    10:15 16.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Всяка сутрин милиарди хора по света

    5 4 Отговор

    До коментар #83 от "кво ти дреме":

    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    10:16 16.02.2026

  • 91 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #84 от "Град Козлодуй":

    Вичко зад Урал е на Китай, така е.

    10:16 16.02.2026

  • 92 БАРС

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Град Козлодуй":

    ТОВА 100% ФАКТ

    Коментиран от #175

    10:17 16.02.2026

  • 93 След години

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Глас":

    Глас
    275ОТГОВОР
    Жалко е, че живеем в свят с такова ниско ниво на политици.
    -;-
    Какно ще можем да обясним след години как рашистите са се докопали до властите и да имаме такъв рашистки кенеф!

    Ако не беше паднала Берлинската стена, още щеше да си вярваме за Социализъма и перспективния маркс-ленинизъм!

    Явно само другарките и другарите виждат в сталино-путлеризъма някаква поропективна идеология!
    Като толкова обожават Сталин и Путлер, нека ресофилите да се махат овреме в Мамаша си Раша и да спрем да им четем дивотиите за добрия чикко Сталин!

    Коментиран от #98

    10:17 16.02.2026

  • 94 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "БАРС":

    ? % Свинският райх превзе от Русия бе плямпалник?

    Коментиран от #102

    10:18 16.02.2026

  • 95 Боят настана!

    0 8 Отговор
    Българският посланик в Москва е изгонен. Посолството е отпечатано. Чуждестранните дипломати напускат страната. Започва славен поход на изток! Крим е украински и ние ще си го върнем. Зеленски ще приеме парада на победата в Москва.

    Коментиран от #100

    10:18 16.02.2026

  • 96 Цял свят бил с русия...😂😂😂

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "БАРС":

    Ама Третият свят 🤣🤣...И не баш целият🤣🤣🤣

    10:18 16.02.2026

  • 97 Коня ще го съдят ли в Хага

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "DW-зеле":

    DW-зеле
    248ОТГОВОР
    Кая не е умна да не говорим пък за свръх умна
    -;-
    А Коня и Псето ще бъдат ли на съдебната скамейка в Хага?!?!?!

    Коментиран от #115

    10:19 16.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 стига лъжи

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Боят настана!":

    до кога ще лъжеш

    10:20 16.02.2026

  • 101 Ти ма

    4 2 Отговор
    твоето село усилено фалира... И тази ми била некаква в блатото на урсулите?
    Точно толкова е, колкото и бербокова - 360 градуса и Лиз Трас, толкова й е умствения багаж...

    10:20 16.02.2026

  • 102 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 4 Отговор

    До коментар #94 от "Ха ХаХа":

    Клепар,днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #110

    10:21 16.02.2026

  • 103 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Духалоф вонееш на вкиснало зеле
    Пфу у у у

    Коментиран от #108

    10:21 16.02.2026

  • 104 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    5 4 Отговор
    До нас.иране!

    10:22 16.02.2026

  • 105 руската мечка

    5 3 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #114

    10:22 16.02.2026

  • 106 Боят настана!

    1 3 Отговор
    Всеобща мобилизация! Две седмици маршировки, една стрелба с автомат и на източния фронт. Пестете патроните! По един пълнител да човек.

    Коментиран от #111, #113

    10:22 16.02.2026

  • 107 Джереми Рон

    2 1 Отговор
    Тая Кая все повече ми харесва. Каква подканяща усмивчица има. Всеки иска да я пази. От Путин да я пази за да не я поведе оня по лошия пут.

    10:23 16.02.2026

  • 108 Марш по кофите ти казах!

    3 3 Отговор

    До коментар #103 от "Ха ХаХа":

    Марш,че другите копейки вече ги претарашиха.

    10:23 16.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Тъпак

    6 4 Отговор

    До коментар #102 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Добре че Путин в знак на добра воля изведе войските от Киев и Харков.
    Но наркомана гепи 1 млрд.лири от турския внук Борис Джонсън и ликвидира Украйна.
    Чей Крим татарино клецан?

    10:24 16.02.2026

  • 111 две прекрасни новини

    3 4 Отговор

    До коментар #106 от "Боят настана!":

    Еврото дойде
    Възраждане си отидехте.

    10:24 16.02.2026

  • 112 Бай той Толстой

    4 1 Отговор
    Едно си Кая знае,едно си бае😁.С такива смешни лидери🤣много скоро ще се разпадне съвсем и ония ще ни видят сметката!

    10:24 16.02.2026

  • 113 стига лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Боят настана!":

    до кога ще лъжеш

    Коментиран от #122

    10:25 16.02.2026

  • 114 Ще ще

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "руската мечка":

    Като цъфнат налъмите на Гей Кокора

    10:26 16.02.2026

  • 115 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "Коня ще го съдят ли в Хага":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    10:27 16.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Русия не е свръхдържава

    4 1 Отговор
    Русия поначало не е държава,а територия,обитавана от множество етноси,с коренно различни култури и взаимно отричащи се религии.Именно за това се определя като федерална територия а не държава.Там никога не е имало цивилизация и няма да има.Русия никога няма да изгради от тези племена гражданско общество,а то нормално функциониращи държавни институции.Там нормалност няма.Русия,си е чисто и просто един зверилник,който цивилизованите хора избягват да посещават,дори и с maps.

    10:29 16.02.2026

  • 118 Урко

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Имаш предвид София ли? Красна поляна,суходолско шосе ли итн.

    10:29 16.02.2026

  • 119 Урко

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Имаш предвид София ли? Красна поляна,суходолско шосе ли итн.

    10:29 16.02.2026

  • 120 россиян..

    1 2 Отговор
    Балтийскио мелез,много бърже забрави че мъжлето и още търгува с масква,а пък таткото и-беше сред главните членове на кпсс,натьцистькия и дедко пък канеше фашагите на хапваньие и пииваньие у тях..след батисването на някой подръжник на йосиф

    Коментиран от #127

    10:29 16.02.2026

  • 121 СКБ

    2 1 Отговор
    Тази учила ли е световна история или ли е екстрасенс много жалко че се намира там където не и е мястото

    10:30 16.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Путлер може и да си вярва":

    Виж сега, когато опонираш, трябва възраженията ти да са основателни!!! А при положение, че около 99% от паветниците също така са съгласни, че Кая и Урсула са изключително тъпи, препратките ти настрана от темата са немощни и нелепи!!!

    10:32 16.02.2026

  • 124 Пело Убавеца

    1 1 Отговор
    Супер, Кая!
    давай напред, не се отказвайте! утре сме в Москва!

    10:32 16.02.2026

  • 125 ами

    1 1 Отговор
    да като свръх държавата естония например

    10:33 16.02.2026

  • 126 дядо поп

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Само , че за тъпотията (освен по рождение) е карала и продължителен допълнителен курс.

    10:33 16.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Раша кен дза

    4 0 Отговор
    в 70% дървени кен ефи.

    Коментиран от #131, #134

    10:36 16.02.2026

  • 130 Павел Пенев

    0 2 Отговор
    Кажи Естония колко пъти е нападала Русия и винаги е сърбала попарата? И сега ще стане това,но след няколко месеца. И ти също ще изядеш хурката.

    Коментиран от #135

    10:36 16.02.2026

  • 131 Русофилите също

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "Раша кен дза":

    днес се нас раха.

    10:37 16.02.2026

  • 132 "Индекса за корупцията за 2025г.

    4 1 Отговор
    за 185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Северна Корея, Габон и Сомалия.
    😃

    Коментиран от #149

    10:38 16.02.2026

  • 133 Инна

    1 0 Отговор
    Рубио продължава да игнорира Калас – той не се срещна с нея по време на конференцията, въпреки че ръководителите на външните агенции на САЩ и ЕС са задължени да координират усилията си. Затова разглеждам речта на Калас днес като отговор на Рубио.

    В края на основните събития Калас планираше да проведе неформална среща на външните министри на ЕС.

    Но всичко трябваше да бъде отменено – дипломатите просто си тръгнаха, според европейските медии, които уточниха, че въпросът уж не се дължи на разногласия, а на противоречиви графици. Дестинацията на министрите и причините за това бързане обаче не бяха уточнени.

    Заслужава да се отбележи, че ден преди това Волфганг Ишингер, ръководител на Мюнхенската конференция по сигурност, призна, че Европа на практика се е оказала „напълно изолирана“ от глобалните процеси. Той заяви, че ЕС е останал без място на масата за преговори за Украйна.

    Както посочи руският президент Владимир Путин през декември 2025 г., европейските страни нямат мирен дневен ред за Украйна. Според него те са на страната на войната и живеят с илюзията, че ще нанесат стратегическо поражение на Русия.

    10:39 16.02.2026

  • 134 Инна

    1 2 Отговор

    До коментар #129 от "Раша кен дза":

    И всичките са до оградата, блатарите са в 18 век.

    Коментиран от #142

    10:40 16.02.2026

  • 135 Глупако

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Павел Пенев":

    Петър 1 е купил всички Балтийски държави за една торба злато от Шведския крал.
    Земята им е руска собственост недоучен анализатори

    10:40 16.02.2026

  • 136 Трите балтийски жужета държави ли са

    1 0 Отговор
    А Естония трудно може да бъде намерена на картата даже и с лупа.

    Коментиран от #145

    10:41 16.02.2026

  • 137 Никой

    0 1 Отговор
    Европа е бедност, това е най-лошият период - страхотна бедност и - най-лошото - глад.

    10:41 16.02.2026

  • 138 Павел Пенев

    0 2 Отговор
    Няма по гладно от ватата и копейките им!

    10:42 16.02.2026

  • 139 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Помните ли,онова чудо- бисер, говорител на бялата къща,при бидончо- Псаки? Голяма сладурана беше! Кайчето е бие по точки отвсякъде.Псакито поне ни развеселяваше,разведряваше деня,със уникални изцепки.Като примерно онова,че ако Белорус, се опита да влезе в Незалежная,то веднага щатите ще изпратят цяла авионосна група до бреговете им!? Което предизвика ступор в Батья Лукашено: абе как така,до днес аз да не съм информиран,че имам излаз на океана. Докато тази сушена скумрия- е не само " остра" но и опасна с изцепките си.

    10:42 16.02.2026

  • 140 хахаха

    1 0 Отговор
    Кая: Ще скачаме, ще пляскаме с ръчички, ще крякаме и ще ни се сбъдне.
    Ами ако не????

    10:42 16.02.2026

  • 141 Мимч

    1 0 Отговор
    Тая скумрия.,,Русия не е свръхдържава,,.Ама тя никога не е твърдяла за това.Но ,да не би вие Естония да е свръхдържава.Една никаква е ,като държава,а и ти също си едно изчадие фашистко от там.Така,че млък кокошко....

    10:42 16.02.2026

  • 142 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #134 от "Инна":

    Ако не бяха блатарите ,сега щеше да сервираш на османлиите докато забавляват скапаната ти жена, а после и теб

    10:42 16.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 да питам

    2 1 Отговор
    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #146

    10:43 16.02.2026

  • 145 Олга

    3 1 Отговор

    До коментар #136 от "Трите балтийски жужета държави ли са":

    И заплатите и пенсиите им са 5 пъти по големи от в блатната кочина!

    Коментиран от #147

    10:43 16.02.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Тъпунгер

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "Олга":

    Говориш за номинална, а не реална заплата.
    Скрий се повърхностна еуглено

    10:45 16.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 да ама не

    0 1 Отговор

    До коментар #132 от ""Индекса за корупцията за 2025г.":

    Чакалчета, можете да си индексирате корупцията и да си плямпате както си искате.
    Истината обаче е следната:
    Най висока е корупцията в англосферата, водещ фактор и главен корупционер си остава Лондонското Сити.
    Всички останали са бледи ученици, а Русия последните години са и развързани ръцете и доста яко пляска корупционерите.

    10:48 16.02.2026

  • 150 Боже...Боже...!

    2 2 Отговор
    Какви нещастници ни управляват...

    10:48 16.02.2026

  • 151 Хаха

    1 3 Отговор
    Кая, Кая,бела птицо!

    10:48 16.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Дон Хуан

    11 1 Отговор
    Тръмп го каза много точно 🤣. Русия е книжен тигър...
    Пред руския башибозук бяха поставени ясни цели на "СВО" и за 4 години не е изпълнена дори 1/10 от тях.
    Това се нарича ПРОВАЛ. Русия губи войната щом не може да постигне това което иска. Точка.

    Коментиран от #158, #178

    10:49 16.02.2026

  • 154 Йосиф Визарионович

    0 4 Отговор
    Колко дивизии и ядрени заряди има естония? И държава ли е изобщо?

    Коментиран от #155

    10:51 16.02.2026

  • 155 Марш по кофите ти казах!

    4 0 Отговор

    До коментар #154 от "Йосиф Визарионович":

    Марш!!!

    10:53 16.02.2026

  • 156 Руснаците са

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "така е":

    не повече от 90мил., а останалите са 84 малки поробени народи - чеченци, дагестанци, якути, чукчи, тувинци, буряти...Такава малка по население и огромна по площ страна не може да се охранява по границите, да поддържа ядрената си триада останала от СССР.

    Коментиран от #160

    10:53 16.02.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Ха ХаХа

    5 0 Отговор

    До коментар #153 от "Дон Хуан":

    Така е, само копейките си мислат, че имат нещо за ядене!

    10:54 16.02.2026

  • 159 "В Русия ударно увеличават данъците.

    4 0 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    10:54 16.02.2026

  • 160 доктор

    4 1 Отговор

    До коментар #156 от "Руснаците са":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #170

    10:54 16.02.2026

  • 161 Олга

    2 0 Отговор

    До коментар #157 от "Оня с парчето":

    Само денги да обещаеш, нема проблем!

    10:55 16.02.2026

  • 162 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Една 45 килограмова жена се оказа по голям мъж от всичкото русофил дето уж е ходило в казарма...четете другари това дето казва калас вие нямате кураж да си го помислите...хах!

    Коментиран от #167

    10:55 16.02.2026

  • 163 Мнение

    3 1 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    10:55 16.02.2026

  • 164 Ала бала

    1 0 Отговор
    Е като не е защо треперите като се спомене и трескаво събирате пари за оръжия и лопати да копаете бункери ,вярно от казаното е че няма претенции към Европа а вие постоянно я принуждавате да има.....

    10:57 16.02.2026

  • 165 безспорен факт

    1 1 Отговор
    Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.
    😁

    10:58 16.02.2026

  • 166 Сесия

    2 0 Отговор
    Твойта ли е държава. След урните е твойта махала.

    10:58 16.02.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Иван

    0 0 Отговор
    Ко рече!!!

    11:00 16.02.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Руснаците нямат

    2 1 Отговор

    До коментар #160 от "доктор":

    и своя територия. . РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република" или "Московская Република".
    Републики в РФ:
    1. Адигея
    2. Алтай (република)
    3. Башкирия
    4. Бурятия
    5. Дагестан
    6. Ингушетия
    7. Кабардино-Балкария
    8. Калмикия
    9. Карачаево-Черкезия
    10. Карелия
    11. Коми
    12. Марий Ел
    13. Мордовия
    14. Якутия
    15. Северна Осетия – Алания
    16. Татарстан
    17. Тува
    18. Удмуртия
    19. Хакасия
    20. Чечения
    21. Чувашия
    22. Република Крим (временно окупирана територия на Украйна)
    Къде живеят руснаците? Нямат собствена република. Само в чужди, завладени земи.

    Коментиран от #177

    11:02 16.02.2026

  • 171 Банан

    0 0 Отговор
    Ха ха хааа

    11:02 16.02.2026

  • 172 кака кая калинката

    2 0 Отговор
    некадърна кифла с пилешки мозък

    като не е що не можете да ги смажете вие десетките държави
    ошушкали бюджетите и всички с дългове

    11:06 16.02.2026

  • 173 Некой си

    1 0 Отговор
    Ако глупостта имаше способността да лети, Кая би фръкнала като гургулица - по "Болница на края на града"

    11:06 16.02.2026

  • 174 Въпрос

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ха Ха":

    И как ще стане това. Тя с една Украйна пълна с руснаци не може, пък камо ли със Запада.

    Коментиран от #179

    11:06 16.02.2026

  • 175 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "БАРС":

    САМО МИ ОБЕСНИ ЗАЩО ПИШЕШ МОЕТО ИМЕ СЛЕД КАТО НЕ СЪМ АЗ НЕЩО ЯВНО НЕ СИ ДОРАСЪЛ МНОГО ДЕТСКО СЕ ПОЛУЧАВА .А ТОВА ГРАД КОЗЛОДУЙ ДЕТО Е НАПИСАЛ НЯМА НИЩО ВЯРНО.ПО СКОРО СИ ЕДИРН И СЪЩ.НО ДА ЗНАЕШ ЗА ВСИЧКО ДЕТОТО Е СВЪРЗАНО СЪС САМОЛЕТИ РАКЕТИ КАКТО И ХИПЕРЗВУКОВА И АТОМНИИТЕ БОМБИ ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ КИТАЙ ГИ ПОЛУЧИ ОТ РОСИЯ .ТО ДА ЩНАЕШ МИЛИОН ПРОЦЕНТ.КТТАЙ СЕ ИЗДИГНА БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАША.ТА ИМ ДАДЕ МНОГО ТЕХНОЛОГИИ СВЪРЗАНИ С МЕТАЛИТЕ.ТА САМОЛЕТИ Е НА КИТАЙ СА ДОСУЩ КАТО РУСКИТЕ РАША ИМ ОБУЧИ И КОСМОНАВТИТЕ ИМ.ТО ЗАТОВА КИТАЙ НЕ СЕ ИЗМЯТА И Е БЛАГОДАРНА НА РОСИЯ ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ РАША ГИ ОСВОБОДИ ОТ ЯПОНЦИТЕ КАКТО И ЗЕМЯ ПОЛУЧИХА ОТ РАШКИТЕ .СРЪВНЕНИЕ С НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ КОИТО ПРЕДАДОХА НАШИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ.ЗАПЬДНЯК ДА СИ ЧУЛ ЧЕ ИМАМЕ СХОДНА КУЛТУРА ИЛИ ПИСМЕННОСТ ИЛИ ЕЗИК И ДА НИ ВИКАТ БРАТУШКИ НЯМА .КАКТО ВИНАГИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ПОЛИТИЦИ СЕ ОСИР.

    11:06 16.02.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 абе льольо

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "Руснаците нямат":

    "РФ е образувана от 22 колониални републики където няма "Русская република", ах на батя умничето ми! Разбира се, че няма, едното име е съдържание на другото! И РФ не се състои само то 21 а не 22 и не колониални, защото ти в момента живееш в колония! Субектите са 83, от тях 46 области, автономни окръзи-4бр. и т.н.

    11:16 16.02.2026

  • 178 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Дон Хуан":

    Колко процента от Русия превзе НАТО?

    11:21 16.02.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

