"Кая Калас: "Русия не е свръхдържава"

"Русия не е свръхдържава", а "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение", подчерта в речта си пред Мюнхенската конференция по сигурността Кая Калас. Тя очерта три приоритета за бъдещето на ЕС.

Последният ден от Мюнхенската конференция по сигурността беше открит от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурността Кая Калас. "Европа не е заплашена от цивилизационно унищожение, въпреки че някои го казват. Напротив. Хората все още искат да се присъединят към нашия клуб", заяви тя в началото на речта си. Според Калас "списъкът с чакащи е доста дълъг", но тя изрази надежда, че "тези, които чакат отдавна, няма да се налага да чакат още дълго".

В речта си Калас определи три приоритета за Европа в бъдеще. "Първо, това е европейската отбрана. Тя започва с Украйна, но знаем, че Русия няма да спре в Донбас. Русия вече се опитва да отслаби икономиките (бел. ред. в Европа) чрез кибератаки, нарушаване на дейността на спътниците, саботаж на подводни кабели, разрушаване на съюзи с помощта на дезинформация и, разбира се, остава ядрената заплаха. За да отговорим на тези заплахи, работим върху нова европейска стратегия за сигурност", заяви Калас.

"Русия не е свръхдържава. След повече от 10 години конфликт, тя едва е напреднала в Украйна, а цената, която плаща, е 1,2 милиона жертви", подчерта главният дипломат на ЕС. "Русия е съкрушена, икономиката ѝ е разрушена, тя е изключена от европейския енергиен пазар, а собствените ѝ граждани я напускат. Основната заплаха е, че Русия ще получи повече на масата за преговори, отколкото на бойното поле", е убедена Калас.

Говорейки за преговорите с Русия за постигане на примирие в Украйна, Калас подчерта, че "важно е не просто да седиш на масата за преговори, а да знаеш точно какво да поискаш". "Максималните искания на Русия не могат да получат минималистичен отговор. Ако армията на Украйна бъде ограничена по размер, то и руската също трябва да бъде ограничена. Русия нанесе разрушения на Украйна, Русия трябва да плати за това. Никаква амнистия за военните престъпници. Връщане на депортираните украински деца. Това е минимумът, с който Русия трябва да се съгласи, ако мирът е нейната цел", е убедена Калас. При това тя подчерта, че според нея това не е целта на Кремъл.

Като втори приоритет Калас определи стабилността в Европа. В този контекст разширяването на ЕС е "антидот на руския империализъм", убедена е Калас.

Третият приоритет за Европа е международното сътрудничество. "ЕС изгради най-големия свободен пазар в света. Ние също създаваме отбранителни съюзи, например с Индия и Австралия тази година", каза още Кая Калас.