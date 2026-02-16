Мъж е принудил съпругата си да осъществи полови актове срещу заплащане с над 120 мъже

Шведските власти са задържали мъж по подозрение, че е подлагал съпругата си на сексуална експлоатация и я е принуждавал да проституира, като според разследващите жената е била заставена да осъществи полови контакти с повече от 120 мъже, съобщи за Асошиейтед прес наблюдаващата прокурорка Ида Анерстет, предаде БТА.

Заподозреният е в ареста от октомври, когато жената е съобщила за деянията на съпруга си пред органите на реда. В момента разследващи подготвят обвинения в сводничество при утежняващи вината обстоятелства. Следователите смятат, че мъжът, който е живеел в Северна Швеция, е подлагал съпругата си на брутална експлоатация, посочи Анерстет.

Представители на обвинението днес за първи път говориха публично за общия брой на лицата, за които се предполага, че са замесени в престъпните деяния. Не бяха оповестени детайли около самоличността на заподозрения и неговата жертва. Мъжът, който e над 60-годишна възраст, е отрекъл да е извършил нещо нередно.

Анерстет отказа да коментира начините, по които заподозреният е принуждавал жертвата си да проституира и не отговори на въпроса дали желаната е била дрогирана по време на сексуалните актове.

Наказателният кодекс на Швеция предвижда наказания за сводничество, както и за заплащането за сексуални услуги. Лицата, които извършват такива услуги, обаче не подлежат на наказания, защото са разглеждани като жертви на експлоатация.

Съпругът на принуждаваната да проституира жена може да получи присъда лишаване от свобода между две и десет години. Към момента са повдигнати обвинения на двама предполагаеми клиенти, като вероятно ще бъдат привлечени и още обвиняеми. Наказанието за това престъпление е до една година затвор.

Анерстет отбеляза, че обвинителният акт по делото ще бъде внесен в съда на 13 март, а процесът се очаква да започне скоро след това.