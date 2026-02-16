Новини
Мъж е принудил съпругата си да осъществи полови актове срещу заплащане с над 120 мъже

16 Февруари, 2026 22:56 2 338 22

  • проституция-
  • швеция-
  • насилие над жени

Съпругът на принуждаваната да проституира жена може да получи присъда лишаване от свобода между две и десет години

Мъж е принудил съпругата си да осъществи полови актове срещу заплащане с над 120 мъже - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведските власти са задържали мъж по подозрение, че е подлагал съпругата си на сексуална експлоатация и я е принуждавал да проституира, като според разследващите жената е била заставена да осъществи полови контакти с повече от 120 мъже, съобщи за Асошиейтед прес наблюдаващата прокурорка Ида Анерстет, предаде БТА.

Заподозреният е в ареста от октомври, когато жената е съобщила за деянията на съпруга си пред органите на реда. В момента разследващи подготвят обвинения в сводничество при утежняващи вината обстоятелства. Следователите смятат, че мъжът, който е живеел в Северна Швеция, е подлагал съпругата си на брутална експлоатация, посочи Анерстет.

Представители на обвинението днес за първи път говориха публично за общия брой на лицата, за които се предполага, че са замесени в престъпните деяния. Не бяха оповестени детайли около самоличността на заподозрения и неговата жертва. Мъжът, който e над 60-годишна възраст, е отрекъл да е извършил нещо нередно.

Анерстет отказа да коментира начините, по които заподозреният е принуждавал жертвата си да проституира и не отговори на въпроса дали желаната е била дрогирана по време на сексуалните актове.

Наказателният кодекс на Швеция предвижда наказания за сводничество, както и за заплащането за сексуални услуги. Лицата, които извършват такива услуги, обаче не подлежат на наказания, защото са разглеждани като жертви на експлоатация.

Съпругът на принуждаваната да проституира жена може да получи присъда лишаване от свобода между две и десет години. Към момента са повдигнати обвинения на двама предполагаеми клиенти, като вероятно ще бъдат привлечени и още обвиняеми. Наказанието за това престъпление е до една година затвор.

Анерстет отбеляза, че обвинителният акт по делото ще бъде внесен в съда на 13 март, а процесът се очаква да започне скоро след това.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рагнар Лодброк

    22 5 Отговор
    Истински викинг!

    Коментиран от #9

    22:58 16.02.2026

  • 2 Мечтата на Маша

    5 14 Отговор
    Нали?

    23:04 16.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    8 26 Отговор
    В Русия това е ежедневие и традиция !!!
    Учудиха ме .....😁

    Коментиран от #21

    23:06 16.02.2026

  • 4 Мъжът,

    19 1 Отговор
    който e над 60-годишна възраст, е отрекъл да е извършил нещо нередно.

    В циганските маали на Балканите това не е нещо нередно. А мъжът е мразил да работи. Жена му е работила, за да го издържа.

    Коментиран от #5

    23:08 16.02.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъжът,":

    Ти да не мислиш, че мъжът е "швед".

    Коментиран от #15

    23:11 16.02.2026

  • 6 Тракиец 🇺🇦

    14 2 Отговор
    В Швеция всичко след 1944 е мега сбъркано...там властва максимата че виновния е този който е ял баницата а не тоя който му е предложил

    Коментиран от #17

    23:11 16.02.2026

  • 7 Зомбаю

    5 1 Отговор
    Това за Маслата не е нищо?

    23:14 16.02.2026

  • 8 Чичо Али Хаменей

    12 1 Отговор
    Да не се окаже Асен от Гунци община Долно нагорнище?

    23:19 16.02.2026

  • 9 демократ

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рагнар Лодброк":

    Истински пдрзт

    23:19 16.02.2026

  • 10 Здрасти

    6 6 Отговор
    В Швеция е много хубаво, само тука в България не става. Там на запад да видиш уважение и ценности.. Ганьоо виж са бе ганьо, глей хората какво правят.

    23:26 16.02.2026

  • 11 Спецназ

    13 1 Отговор
    Тая шведка на 50 как е намерила и един да и даде пари?

    23:27 16.02.2026

  • 12 Ми че то тука у

    13 0 Отговор
    Факултето това е масова практика бре... тоя е бил "българин"...

    23:27 16.02.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    12 0 Отговор
    Ако за такова нещо съдят, то половин Столипиново е за панделата.

    23:28 16.02.2026

  • 14 Сабри

    12 1 Отговор
    Това нашия Мечо. Той е пезевенк на жена си. Пуска я за пари.

    23:30 16.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Разкрит

    8 1 Отговор
    В случая става въпрос за стоян георгиев и половинката му Десислава .

    23:35 16.02.2026

  • 17 Херлок Шолмс

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦":

    Не се оправдавай,уж си неонацист ,а пускаш половинката си на чирпански тссс ганнни срещу пари .

    23:37 16.02.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор
    Защо мълчи Путин ???

    23:53 16.02.2026

  • 19 Европейски

    3 0 Отговор
    ценности.

    00:01 17.02.2026

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    При нас пък бойчето омъжи мис бикини за по дърт от него за да го отърве

    00:08 17.02.2026

  • 21 Ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    В ЕС това родителите го вършат с децата си! Например активистите на ппдб/ЛГБТ дават децата си на педофили, също ппдб/ЛГБТ, даже им плащат!

    00:16 17.02.2026

  • 22 айде стига глупости!

    0 0 Отговор
    ако я е принудил веднъж два максимум и да се е оплакала щом е било 120 пъти значи тя не го е правила по принуда !!!

    00:19 17.02.2026

