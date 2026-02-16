Мъж е принудил съпругата си да осъществи полови актове срещу заплащане с над 120 мъже

Шведските власти са задържали мъж по подозрение, че е подлагал съпругата си на сексуална експлоатация и я е принуждавал да проституира, като според разследващите жената е била заставена да осъществи полови контакти с повече от 120 мъже, съобщи за Асошиейтед прес наблюдаващата прокурорка Ида Анерстет, предаде БТА.
Заподозреният е в ареста от октомври, когато жената е съобщила за деянията на съпруга си пред органите на реда. В момента разследващи подготвят обвинения в сводничество при утежняващи вината обстоятелства. Следователите смятат, че мъжът, който е живеел в Северна Швеция, е подлагал съпругата си на брутална експлоатация, посочи Анерстет.
Представители на обвинението днес за първи път говориха публично за общия брой на лицата, за които се предполага, че са замесени в престъпните деяния. Не бяха оповестени детайли около самоличността на заподозрения и неговата жертва. Мъжът, който e над 60-годишна възраст, е отрекъл да е извършил нещо нередно.
Анерстет отказа да коментира начините, по които заподозреният е принуждавал жертвата си да проституира и не отговори на въпроса дали желаната е била дрогирана по време на сексуалните актове.
Наказателният кодекс на Швеция предвижда наказания за сводничество, както и за заплащането за сексуални услуги. Лицата, които извършват такива услуги, обаче не подлежат на наказания, защото са разглеждани като жертви на експлоатация.
Съпругът на принуждаваната да проституира жена може да получи присъда лишаване от свобода между две и десет години. Към момента са повдигнати обвинения на двама предполагаеми клиенти, като вероятно ще бъдат привлечени и още обвиняеми. Наказанието за това престъпление е до една година затвор.
Анерстет отбеляза, че обвинителният акт по делото ще бъде внесен в съда на 13 март, а процесът се очаква да започне скоро след това.
1 Рагнар Лодброк
Коментиран от #9
22:58 16.02.2026
2 Мечтата на Маша
23:04 16.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Учудиха ме .....😁
Коментиран от #21
23:06 16.02.2026
4 Мъжът,
В циганските маали на Балканите това не е нещо нередно. А мъжът е мразил да работи. Жена му е работила, за да го издържа.
Коментиран от #5
23:08 16.02.2026
5 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "Мъжът,":Ти да не мислиш, че мъжът е "швед".
Коментиран от #15
23:11 16.02.2026
6 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #17
23:11 16.02.2026
7 Зомбаю
23:14 16.02.2026
8 Чичо Али Хаменей
23:19 16.02.2026
9 демократ
До коментар #1 от "Рагнар Лодброк":Истински пдрзт
23:19 16.02.2026
10 Здрасти
23:26 16.02.2026
11 Спецназ
23:27 16.02.2026
12 Ми че то тука у
23:27 16.02.2026
13 РЕАЛИСТ
23:28 16.02.2026
14 Сабри
23:30 16.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Разкрит
23:35 16.02.2026
17 Херлок Шолмс
До коментар #6 от "Тракиец 🇺🇦":Не се оправдавай,уж си неонацист ,а пускаш половинката си на чирпански тссс ганнни срещу пари .
23:37 16.02.2026
18 Владимир Путин, президент
23:53 16.02.2026
19 Европейски
00:01 17.02.2026
20 Тома
00:08 17.02.2026
21 Ъхъ
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":В ЕС това родителите го вършат с децата си! Например активистите на ппдб/ЛГБТ дават децата си на педофили, също ппдб/ЛГБТ, даже им плащат!
00:16 17.02.2026
22 айде стига глупости!
00:19 17.02.2026