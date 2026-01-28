Черно море триумфира във втората си проверка за деня

Футболистите на Черно море демонстрираха характер и се поздравиха с победа във втората си приятелска среща за деня, надделявайки над Черноморец (Бургас) с 1:0.

Единственото попадение в двубоя бе дело на младия талант Димитър Заимов, който се разписа в 61-вата минута след прецизна атака.

В стартовия състав на Черно море личаха имената на Кристиан Томов, Живко Атанасов, Росен Стефанов, Ертан Томбак, Дани Мартин, Николай Архангелов, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Андреас Калкан, Николай Златев и Асен Дончев.

Следващата и последна контрола от зимната подготовка за варненци ще се състои в събота, 31 януари, от 13:30 часа на стадион „Тича“ във Варна.