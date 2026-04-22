Кристиано Роналдо може скоро да играе със сина си

22 Април, 2026 15:15 727 2

Джуниър ще навърши 16-години през юни и физическите му данни вече са впечатляващи, имайки предвид ръста му от 187 см.

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо за пореден път може да влезе в историята за пореден път. Докато гони голямата си цел от 1000 кариерни гола, до която му остават 31 попадения, CR7 може да получи помощ от своя син. Според Al Wiam Ал-Насър планира през следващия сезон да промотира Кристиано Роналдо Джуниър в първия отбор, което ще даде възможност на двамата да играят заедно на професионално ниво.

Джуниър ще навърши 16-години през юни и физическите му данни вече са впечатляващи, имайки предвид ръста му от 187 см. Статистиката му е забележителна, като той има вече 56 гола в 27 мача за отбора на Ал-Насър до 15 години.

Финалното решение ще бъде взето след края на сезона. Кристиано Роналдо, който в момента е на 41 години, има договор с Ал-Насър за още един сезон, като от клуба смятат, че ако интегрират сина му в първия отбор, това би мотивирало петкратния носител на “Златната топка” да остане дори за по-дълго, а не да се чувства изкушен да премине в някой от клубовете от МЛС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мдаааа

    0 0 Отговор
    А после - и с внука си ...

    15:26 22.04.2026

  • 2 Ссттт

    0 0 Отговор
    Скоро може и с внука си

    16:03 22.04.2026

