Жорже Мендеш предложил Моуриньо на Реал Мадрид

Жорже Мендеш предложил Моуриньо на Реал Мадрид

22 Април, 2026 18:29 737 0

Запознал Флорентино Перес с освобождаващата му клауза

Жорже Мендеш предложил Моуриньо на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Жозе Моуриньо - Жорже Мендеш, предложи настоящият треньор на Бенфика на Флорентино Перес. Новината съобщи мадридското издание "AS", като според тях в момента в офисите на "Бернабеу" е пълно с автобиогграфии на треньори, които могат да заменят Алваро Арбелоа след края на сезона. Топагентът Мендеш е информирал в детайли за освобождаващата клауза на португалския мениджър.

Трябва да отбележим, че Жозе Моуриньо никога не е крил възхищението си от Реал Мадрид, а добрите му отношения с Флорентино Перес не са тайна за никого. Така, че той не изключва втори шанс на "Бернабеу", след като първият му престой беше успешен.

Окончателното решение за бъдещето на Алваро Арбелоа ще бъде взето през оставащия месец до края на сезона, въпреки че бъдещето му изглежда ясно - по всичко личи, че ще напусне треньорския пост в Реал Мадрид.

Освен Жозе Моуриньо, Флорентино Перес разглежда още имената на Маурисио Почетино, Юлиан Нагелсман, Макс Алегри, Юрген Клоп и Дидие Дешан. Приоритетът обаче на президента на "кралете" е да се завърши сезонът по възможно най-добрия начин, а големите решения ще бъдат взети след последния официален мач.


