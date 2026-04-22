Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус се насочва към нов вариант за вратар

22 Април, 2026 17:45 721 0

  • ювентус-
  • футбол-
  • вратар-
  • давид де хеа-
  • фиорентина

Вратарят на Фиорентина взима по 3.5 милиона евро на година, а “виолетовите” може да го продадат, за да намалят бюджета си

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Ювентус има намерение да привлече вратар през лятото, а един от настоящите ще си тръгне. Микеле Ди Грегорио и Матия Перин не убедиха треньорския щаб, че някой от тях трябва да бъде титуляр на вратата на “бианконерите”.

От няколко седмици грандът от Торино е свързван с Алисон Бекер от Ливърпул, който има договор за още една година. Негов трансфер обаче е малко вероятен. Една от причините е заплатата на бразилеца, който взима по около 8 милиона евро на сезон.

Затова сега Юве се е насочил към по-реалистичен вариант в лицето на Давид Де Хеа. Вратарят на Фиорентина взима по 3.5 милиона евро на година, а “виолетовите” може да го продадат, за да намалят бюджета си. Според “Тутоспорт” клубът от Флоренция е готов да се раздели с него за около 10 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове