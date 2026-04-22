Гари Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

Бившият капитан на Челси Гари Кейхил смята, че клубът е ранено животно след последната загуба под ръководството на Лиъм Росиниър и трябва да спечели Купата на Футболната асоциация в Англия (ФА Къп), за да спаси сезона си.

Загубата с 0:3 при гостуването на Брайтън във вторник вечер отбеляза ново дъно - пето поредно поражение без отбелязан гол за първи път от 1912 година, а лондончани също така бяха изместени от „чайките“ от шестото място в битката за европейски футбол.

Натискът върху Росиниър се увеличава преди полуфинала за ФА Къп в неделя срещу Лийдс, а Кейхил, който спечели трофея два пъти като футболист на „сините“, е притеснен.

„Лийдс вероятно гледа на предстоящия двубой с мисълта: "Имаме ранено животно тук, имаме шанс на полуфинала“, коментира Гари Кейхил пред телевизия Sky Sports. „Челси излиза в полуфинал срещу Лийдс, без да проявявам неуважение, с възможност да стигне до финал. Би трябвало да си облизват устните, готови за игра, но това е малко ранен тим на Челси.

Увереността и инерцията са важни неща, а преди тренировка атмосферата е различна, когато си в добра серия или след добър резултат. Ще бъдат трудни няколко дни за мениджъра и за отбора да се мобилизират и да се заредят с енергия за този полуфинал. ФА Къп сега е, силна дума - задължителен, за да спаси сезона“, добави още Кейхил.