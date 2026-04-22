Гари Кейхил: Челси е като ранено животно, ФА Къп сега е задължителен

22 Април, 2026 17:15 707 2

Загубата с 0:3 при гостуването на Брайтън във вторник вечер отбеляза ново дъно

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на Челси Гари Кейхил смята, че клубът е ранено животно след последната загуба под ръководството на Лиъм Росиниър и трябва да спечели Купата на Футболната асоциация в Англия (ФА Къп), за да спаси сезона си.

Загубата с 0:3 при гостуването на Брайтън във вторник вечер отбеляза ново дъно - пето поредно поражение без отбелязан гол за първи път от 1912 година, а лондончани също така бяха изместени от „чайките“ от шестото място в битката за европейски футбол.

Натискът върху Росиниър се увеличава преди полуфинала за ФА Къп в неделя срещу Лийдс, а Кейхил, който спечели трофея два пъти като футболист на „сините“, е притеснен.

„Лийдс вероятно гледа на предстоящия двубой с мисълта: "Имаме ранено животно тук, имаме шанс на полуфинала“, коментира Гари Кейхил пред телевизия Sky Sports. „Челси излиза в полуфинал срещу Лийдс, без да проявявам неуважение, с възможност да стигне до финал. Би трябвало да си облизват устните, готови за игра, но това е малко ранен тим на Челси.

Увереността и инерцията са важни неща, а преди тренировка атмосферата е различна, когато си в добра серия или след добър резултат. Ще бъдат трудни няколко дни за мениджъра и за отбора да се мобилизират и да се заредят с енергия за този полуфинал. ФА Къп сега е, силна дума - задължителен, за да спаси сезона“, добави още Кейхил.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    Къде бе Челси преди Абрамович? Нещо като Славия тук.
    Къде бе Челси при Абрамович? 2 ШЛ.
    Къде е Челси след Абрамович? Отговорете си сами.

    17:45 22.04.2026

  • 2 Малчика

    Челси търси нов треньор. Лиъм Росиниър най - после е уволнен.

    20:31 22.04.2026

