Джуд Белингам инвестира 800 000 паунда в клуб

Звездата на Реал Мадрид и английския национален отбор - Джуд Белингам, придоби дял в клуба по крикет Бирмингам Финикс.

Белингам, родом от Стоурбридж, вече притежава 1,2% от акциите в замяна на около 800 000 паунда. "Warwickshire County Cricket Club" остава мажоритарен акционер с 50.4%, докато собствениците на футболния Бирмингам - "Knighthead Capital Management", група, в която е и легендата на NFL Том Брейди, контролират останалите 48.4%.

Когато публично обяви участието си в Бирмингам Финикс, Белингам беше горд: "Чувствам, че дължа нещо на града. И това изглежда като добър начин да се реванширам".

Играчът на Реал Мадрид подчерта връзката си с крикета, спомняйки, че той и брат му Джоуб са играли на този спорт като деца, а до ден-днешен обича да гледа крикет, когато обаче не е ангажиран с футбол.

"Винаги съм чувствал, че Бирмингам е място, където всички искат всички да успеят. Това беше място, където имах късмета да израсна и хората те насърчаваха да искаш да бъдеш по-добър от себе си или да бъдеш най-добрият. Искам да покажа на хората, да покажа на света, че идвам от невероятно място с невероятни ценности", добави асът на Реал Мадрид.