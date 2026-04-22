ЦСКА към феновете: Нека напълним стадиона и да извоюваме мястото си на финала

ЦСКА обяви официално подробностите около продажбата на билетите за предстоящия реванш от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец.

„Червените“ призоваха своите привърженици да напълнят Националния стадион „Васил Левски“ и заедно да извоюват мястото на отбора на големия финал.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Само крачка ни дели от финала, нека напълним стадиона и заедно да извоюваме мястото си там! ВСИЧКИ НА МАЧА!

Билетите за реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец ще бъдат пуснати в продажба утре (23 април, четвъртък) в 15:00 ч. Двубоят е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 23-и до 28-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (29 април) пропуски ще се продават от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (20:00 ч.).

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Стадионът целият червен!

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор В (VIP ложа) – 25,56 евро (50 лв.)

Сектор В – 10,74 евро (21 лв.)

Сектор Г - 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б (гости) - 7,67 евро (15 лв.)

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ! "