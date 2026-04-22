ЦСКА към феновете: Нека напълним стадиона и да извоюваме мястото си на финала

ЦСКА обяви официално подробностите около продажбата на билетите за предстоящия реванш от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец.
„Червените“ призоваха своите привърженици да напълнят Националния стадион „Васил Левски“ и заедно да извоюват мястото на отбора на големия финал.
Ето какво написаха от клуба:
"Армейци,
Само крачка ни дели от финала, нека напълним стадиона и заедно да извоюваме мястото си там! ВСИЧКИ НА МАЧА!
Билетите за реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец ще бъдат пуснати в продажба утре (23 април, четвъртък) в 15:00 ч. Двубоят е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".
Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 23-и до 28-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00-19:00 ч.).
В деня на мача (29 април) пропуски ще се продават от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (20:00 ч.).
Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.
Стадионът целият червен!
Цените на билетите са както следва:
Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)
Сектор В (VIP ложа) – 25,56 евро (50 лв.)
Сектор В – 10,74 евро (21 лв.)
Сектор Г - 7,67 евро (15 лв.)
Сектор Б (гости) - 7,67 евро (15 лв.)
Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.
НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ! "
1 Няма вече ЦСКА...
Коментиран от #4
18:41 22.04.2026
2 Няма вече ЦСКА...
18:42 22.04.2026
3 осраински
19:05 22.04.2026
4 динамо Л.WC.и
До коментар #1 от "Няма вече ЦСКА...":Защо толкова много се притеснявате от ЦСКА, нали вече го няма.
Ако е истина би трябвало да сте спокойни
Явно много страх сте насъбрали от ЦСКА с годините и кошмара не ви оставя на спокойствие.
Коментиран от #5
20:59 22.04.2026
5 Ванк0-1
До коментар #4 от "динамо Л.WC.и":Сините шамани от началото на 90-те години така ги зомбираха,че все ЦСКА им е виновен за провалите,а това беше една добра пр акция да настоят хората едни срещу други та да могат да си крадят спокойно,е получи им се.
21:28 22.04.2026