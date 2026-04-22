Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА към феновете: Нека напълним стадиона и да извоюваме мястото си на финала

22 Април, 2026 18:00 988 5

  • цска-
  • футбол-
  • фенове-
  • лудогорец-
  • купа на българия

Стадионът целият червен!

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА обяви официално подробностите около продажбата на билетите за предстоящия реванш от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец.

„Червените“ призоваха своите привърженици да напълнят Националния стадион „Васил Левски“ и заедно да извоюват мястото на отбора на големия финал.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Само крачка ни дели от финала, нека напълним стадиона и заедно да извоюваме мястото си там! ВСИЧКИ НА МАЧА!
Билетите за реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец ще бъдат пуснати в продажба утре (23 април, четвъртък) в 15:00 ч. Двубоят е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".
Билетите за "армейски" привърженици ще се продават онлайн в мрежата на Eventim, на касите пред Сектор А на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 23-и до 28-и април (работно време 10:00 до 19:00 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00-19:00 ч.).
В деня на мача (29 април) пропуски ще се продават от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя (20:00 ч.).
Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.
Стадионът целият червен!
Цените на билетите са както следва:
Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)
Сектор В (VIP ложа) – 25,56 евро (50 лв.)
Сектор В – 10,74 евро (21 лв.)
Сектор Г - 7,67 евро (15 лв.)
Сектор Б (гости) - 7,67 евро (15 лв.)
Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.
НАПРЕД, ЧЕРВЕНИТЕ! "


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма вече ЦСКА...

    6 9 Отговор
    ...има ЛИТЕКС-СОФИЯ! Няма ли го отбора, всичко друго е бе значение!

    Коментиран от #4

    18:41 22.04.2026

  • 2 Няма вече ЦСКА...

    4 8 Отговор
    ...има ЛИТЕКС-СОФИЯ! Няма ли го отбора, всичко друго е без значение!

    18:42 22.04.2026

  • 3 осраински

    5 6 Отговор
    Цялото Ловеч ще е в кочината

    19:05 22.04.2026

  • 4 динамо Л.WC.и

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Няма вече ЦСКА...":

    Защо толкова много се притеснявате от ЦСКА, нали вече го няма.
    Ако е истина би трябвало да сте спокойни
    Явно много страх сте насъбрали от ЦСКА с годините и кошмара не ви оставя на спокойствие.

    Коментиран от #5

    20:59 22.04.2026

  • 5 Ванк0-1

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "динамо Л.WC.и":

    Сините шамани от началото на 90-те години така ги зомбираха,че все ЦСКА им е виновен за провалите,а това беше една добра пр акция да настоят хората едни срещу други та да могат да си крадят спокойно,е получи им се.

    21:28 22.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове