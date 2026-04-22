Възможна промяна на домакинството за Купата на африканските нации 2027

Големи сътресения разтърсват подготовката за Купата на африканските нации по футбол през 2027 година, след като стана ясно, че първоначално избраните домакини – Уганда, Кения и Танзания – може да бъдат заменени. Според авторитетното издание „Льо Монд“, Конфедерацията на африканския футбол (CAF) е изправена пред сериозни предизвикателства, които поставят под въпрос провеждането на престижния турнир в Източна Африка.

Плановете за съвместно домакинство между трите държави бяха посрещнати с ентусиазъм, като всяка страна пое ангажимент да изгради и обнови ключови спортни съоръжения. Кения обеща пет модерни стадиона – три в столицата Найроби и по един в Какамега и Елдорет. Танзания планираше да посрещне футболните звезди в четири града, включително нови арени в Аруша и Додома. Уганда също се включи с предложения за мачове в Кампала, Хоима и Лира. Уви, реалността се оказа по-различна.

Забавяния в строителството и реконструкцията на стадионите доведоха до тревожна ситуация – към момента нито едно от съоръженията не покрива строгите изисквания на CAF за категория 4. Това поставя под въпрос възможността турнирът да се проведе по план и изправя организаторите пред дилема.

В търсене на алтернативи, CAF вече разглежда резервни варианти. Южна Африка се очертава като потенциален спасител на турнира, а Руанда също изрази готовност да се включи като домакин, ако някоя от първоначално избраните страни не успее да изпълни ангажиментите си.