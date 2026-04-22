Възможна промяна на домакинството за Купата на африканските нации 2027

22 Април, 2026 15:02 514 1

Неясно бъдеще пред турнира

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Големи сътресения разтърсват подготовката за Купата на африканските нации по футбол през 2027 година, след като стана ясно, че първоначално избраните домакини – Уганда, Кения и Танзания – може да бъдат заменени. Според авторитетното издание „Льо Монд“, Конфедерацията на африканския футбол (CAF) е изправена пред сериозни предизвикателства, които поставят под въпрос провеждането на престижния турнир в Източна Африка.

Плановете за съвместно домакинство между трите държави бяха посрещнати с ентусиазъм, като всяка страна пое ангажимент да изгради и обнови ключови спортни съоръжения. Кения обеща пет модерни стадиона – три в столицата Найроби и по един в Какамега и Елдорет. Танзания планираше да посрещне футболните звезди в четири града, включително нови арени в Аруша и Додома. Уганда също се включи с предложения за мачове в Кампала, Хоима и Лира. Уви, реалността се оказа по-различна.

Забавяния в строителството и реконструкцията на стадионите доведоха до тревожна ситуация – към момента нито едно от съоръженията не покрива строгите изисквания на CAF за категория 4. Това поставя под въпрос възможността турнирът да се проведе по план и изправя организаторите пред дилема.

В търсене на алтернативи, CAF вече разглежда резервни варианти. Южна Африка се очертава като потенциален спасител на турнира, а Руанда също изрази готовност да се включи като домакин, ако някоя от първоначално избраните страни не успее да изпълни ангажиментите си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сафари

    0 0 Отговор
    Националите на Гонзо могат да кандидатстват за участие като гост звезди.

    16:24 22.04.2026

