Нотингам Форест шокира Челси на "Стамфорд Бридж" в мач, белязан от два сериозни инцидента

Нотингам Форест надви Челси с категоричното 3:1 в сблъсък от 35-ия кръг на английската Висша лига игран на "Стамфорд Бридж". Мачът ще се запомни не само с резултата, но и с две тежки контузии, които разтърсиха играчите и феновете.

Още с първия съдийски сигнал „червените“ от Нотингам демонстрираха амбиция и хъс. Само две минути след началото Дилан Бакуа проби по фланга, остави зад себе си Марк Кукурея и подаде на Тайво Авонии, който безпогрешно откри резултата – 0:1. Натискът на гостите не стихна и в 15-ата минута Игор Жезус удвои аванса след точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу Авонии. *

Първото полувреме завърши с неприятен инцидент – Зак Абът удари с глава младия Джеси Дери, който получи сериозна травма и бе изнесен на носилка. Абът също напусна терена със съмнения за сътресение. След дълга пауза Челси получи шанс да се върне в мача, но Коул Палмър не успя да преодолее стража на Форест Матс Селс от бялата точка.

След почивката резервата Морган Гибс-Уайт се включи отлично, асистирайки на Авонии за трети гол във вратата на „сините“. В 60-ата минута обаче напрежението на терена се покачи – Гибс-Уайт и вратарят на Челси Роберт Санчес се сблъскаха жестоко, което наложи и двамата да бъдат заменени. За щастие, двамата напуснаха терена на собствен ход.

В 73-ата минута Жоао Педро вкара, но попадението бе отменено след намеса на ВАР заради засада. Все пак бразилецът се реваншира в добавеното време, когато с акробатичен удар със задна ножица оформи крайното 1:3.

С този успех Нотингам Форест се изкачи на 16-о място с 42 точки – шест повече от застрашения от изпадане Уест Хем. Челси остава девети с 48 пункта.