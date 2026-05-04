Локомотив Пловдив с благороден жест към Тодор Неделев след тежката му контузия

Локомотив Пловдив изрази публична подкрепа към звездата на градския си съперник – Ботев, Тодор Неделев. Бившия национал скъса кръстна връзка в коляното и ще бъде извън игра поне шест месеца.

"Черно-белите" не останаха безразлични към нещастието на капитана на „канарчетата“. В официалния си профил във Facebook, „смърфовете“ отправиха сърдечно послание: "ПФК Локомотив Пловдив пожелава на Тодор Неделев бързо и успешно възстановяване! Желаем му скорошно завръщане на терена и го очакваме за още достойни футболни съперничества!"

Този сезон 33-годишният полузащитник бе ключова фигура за Ботев Пловдив, като взе участие в 30 мача от всички турнири. Неделев се отчете с 4 попадения и 6 асистенции, като прекара общо 2368 минути на зеления килим.