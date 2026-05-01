Локомотив София разгроми Добруджа с убедителна победа в Добрич

1 Май, 2026 21:58 614 1

Положението на "жълто-зелените" става все по тежко

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София постигна категоричен успех с 3:0 срещу домакините от Добруджа Добрич. Срещата бе част от втория плейофен кръг в групата на изпадащите в Първа лига.

От началните минути "железничарите" демонстрираха амбиция и хъс за победа. В 9-ата минута Георги Минчев изведе по фланга Спас Делев, който отправи мощен удар с левия крак. Вратарят на Добруджа Галин Григоров успя да реагира, но топката попадна право в краката на Кауе Карузо, който без затруднения откри резултата за гостите – 0:1.

Само осем минути по-късно Локомотив удвои преднината си. След изпълнение на ъглов удар от Спас Делев, Григоров не успя да се намеси убедително, топката се отби в напречната греда и тупна на голлинията. Божидар Кацаров бе най-съобразителен в наказателното поле и прати кълбото в мрежата за 0:2.

В 76-ата минута Адил Тауи и Спас Делев комбинираха отлично, като Делев изведе французина сам срещу вратаря. Тауи не сгреши и оформи класическия резултат – 0:3.

След този мач Локомотив София излезе на девета позиция с 41 точки, докато положението на Добруджа става все по тежко - тимът е в зоната на изпадащите, на 14-о място с 26т.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Гошо

    0 0 Отговор
    Само Локо!

    23:29 01.05.2026

