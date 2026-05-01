Локомотив София разгроми Добруджа с убедителна победа в Добрич

Локомотив София постигна категоричен успех с 3:0 срещу домакините от Добруджа Добрич. Срещата бе част от втория плейофен кръг в групата на изпадащите в Първа лига.

От началните минути "железничарите" демонстрираха амбиция и хъс за победа. В 9-ата минута Георги Минчев изведе по фланга Спас Делев, който отправи мощен удар с левия крак. Вратарят на Добруджа Галин Григоров успя да реагира, но топката попадна право в краката на Кауе Карузо, който без затруднения откри резултата за гостите – 0:1.

Само осем минути по-късно Локомотив удвои преднината си. След изпълнение на ъглов удар от Спас Делев, Григоров не успя да се намеси убедително, топката се отби в напречната греда и тупна на голлинията. Божидар Кацаров бе най-съобразителен в наказателното поле и прати кълбото в мрежата за 0:2.

В 76-ата минута Адил Тауи и Спас Делев комбинираха отлично, като Делев изведе французина сам срещу вратаря. Тауи не сгреши и оформи класическия резултат – 0:3.

След този мач Локомотив София излезе на девета позиция с 41 точки, докато положението на Добруджа става все по тежко - тимът е в зоната на изпадащите, на 14-о място с 26т.