Олимпийската медалистка Алиша Нюман получи 20-месечно наказание заради допинг нарушения

В света на леката атлетика избухна истинска буря, след като бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 – Алиша Нюман, бе отстранена от спорта за цели 20 месеца. Канадската звезда в овчарския скок попадна под ударите на Athletics Integrity Unit (AIU) заради сериозни нарушения на антидопинговите разпоредби.

Санкцията, която ще влезе в сила със задна дата от 3 декември 2025 година, е резултат от три последователни пропуска на задължителни извънсъстезателни допинг тестове. Причината – Нюман не е актуализирала своевременно информацията си в системата ADAMS, която следи местонахождението на спортистите и прозорците за проверки.

Според строгите правила на международните антидопингови органи, всеки активен атлет е длъжен да предоставя точни данни за своето местоположение, за да бъде достъпен за внезапни тестове. Нарушаването на тези изисквания се третира като сериозно провинение, което може да коства кариерата на всеки спортист, независимо от неговите успехи и отличия.