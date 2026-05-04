Осем българки сред най-добрите 500 в света според новата ранглиста на WTA

4 Май, 2026 17:33 505 1

Виктория Томова отстъпи две позиции

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският женски тенис продължава да се радва на силно международно присъствие! В най-новото издание на световната ранглиста на WTA, публикувано този понеделник, цели осем родни състезателки се нареждат сред топ 500 на планетата – истинско доказателство за възхода на българския тенис.

Виктория Томова отстъпи две позиции и вече заема 158-ото място в света. Въпреки лекото отстъпление, тя остава най-високо класираната българка в престижната класация.

Истински фурор обаче предизвика младата Елизара Янева от Пловдив. Тя отбеляза впечатляващ скок от цели девет места и вече е 224-а в света – най-доброто ѝ класиране досега. Янева не крие амбициите си да се пребори за участие в квалификациите на легендарния турнир „Ролан Гарос“.

Още шест български тенисистки затвърждават позициите си сред елита. Лиа Каратанчева се нарежда на 309-о място, а Изабелла Шиникова е 389-а. Гергана Топалова заема 405-ата позиция, докато Росица Денчева е 439-а. Денислава Глушкова и Лидия Енчева също попадат в престижния списък, съответно на 462-ро и 476-о място.

На върха на световната ранглиста продължава да доминира Арина Сабаленка, следвана плътно от Елена Рибакина. Ига Швьонтек успя да измести Коко Гоф от третата позиция, а шампионката от Мадрид – Марта Костюк – направи впечатляващ скок с осем места нагоре, достигайки рекордното за нея 15-о място.


