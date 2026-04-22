Локомотив Пловдив размаза Арда в Кърджали за Купата

22 Април, 2026 21:19 1 238 11

  • локомотив пловдив-
  • арда кърджали-
  • футбол-
  • купата на българия

"Смърфовете" се наложиха с 4:0

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив направи огромна крачка към финала в турнира за Купата на България, след като постигна категорична победа с 4:0 при гостуването си на Арда. Пловдивчани демонстрираха убийствена ефективност след почивката и на практика обезсмислиха реванша на Лаута. Срещата бе белязана от напрежение между феновете и полицията преди мача, а по-късно и от димна завеса, която спря играта за кратко.

Първото полувреме премина равностойно, като домакините пропуснаха две отлични възможности чрез Уилсон Самаке и Джелал Хюсеинов, който не успя да намери опразнената врата от непосредствена близост. Резултатът бе открит в 48-ата минута, когато Каталин Иту се възползва от отлично центриране на Парвиз Умарбаев. В 63-ата минута Севи Идриз удвои преднината след груба грешка на Вячеслав Велев и асистенция на Ефе Али. Малко преди края на редовното време Георги Чорбаджийски направи резултата класически с премерен удар, а в добавеното време Димитър Велковски си отбеляза нелеп автогол с глава за крайното 0:4.

Въпреки че футболистите на Арда имаха своите шансове и дори удариха напречната греда чрез Лъчезар Котев в края на мача, по-здравата дисциплина на гостите надделя. С този изразителен триумф Локомотив Пловдив доказа амбициите си за трофея и очаква спокойна развръзка в ответния двубой. Кърджалийци от своя страна ще трябва да търсят сериозни отговори след тежкото поражение пред собствена публика.


  • 1 Ботев

    8 3 Отговор
    Браво на ЛОКО Пловдив!!!!!!

    21:42 22.04.2026

  • 2 Поговорка

    3 4 Отговор
    Хубава работа ама Ци-н-ка

    Коментиран от #8, #9

    21:56 22.04.2026

  • 3 Първомайско дълго хоро

    3 6 Отговор
    Две махали се събрали и изиграли, ганкиното....

    Коментиран от #4

    21:57 22.04.2026

  • 4 Като

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Първомайско дълго хоро":

    Смачкаме Лоич-Бурунди на финала, друго ша пейш, Айша от Микре:), като преглътнеш,де;)

    22:15 22.04.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    0 1 Отговор
    При този резултат на Венци Стефанов ще му увисне ченето!

    Коментиран от #10

    22:19 22.04.2026

  • 6 Арда

    1 0 Отговор
    Този път се изложихме :(

    00:46 23.04.2026

  • 7 Фен

    2 0 Отговор
    Локото са супер отбор. Заслужават да вдигнат купата тази година

    01:38 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жълтите от село

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поговорка":

    Може жълтите слуг ини на Шиши да мълчят защото идва Коледа

    01:44 23.04.2026

  • 10 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха😂😂😂😂":

    Венци Стефанов не урежда мачове с 2 автогола...
    Не ги разбираш работите

    01:46 23.04.2026

  • 11 Истината

    2 0 Отговор
    В Локомотив винаги се е работило, работи се и ще се работи ПРАВИЛНО.
    Ако и парите дойдат ...

    02:01 23.04.2026

