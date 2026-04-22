Локомотив Пловдив размаза Арда в Кърджали за Купата

Локомотив Пловдив направи огромна крачка към финала в турнира за Купата на България, след като постигна категорична победа с 4:0 при гостуването си на Арда. Пловдивчани демонстрираха убийствена ефективност след почивката и на практика обезсмислиха реванша на Лаута. Срещата бе белязана от напрежение между феновете и полицията преди мача, а по-късно и от димна завеса, която спря играта за кратко.

Първото полувреме премина равностойно, като домакините пропуснаха две отлични възможности чрез Уилсон Самаке и Джелал Хюсеинов, който не успя да намери опразнената врата от непосредствена близост. Резултатът бе открит в 48-ата минута, когато Каталин Иту се възползва от отлично центриране на Парвиз Умарбаев. В 63-ата минута Севи Идриз удвои преднината след груба грешка на Вячеслав Велев и асистенция на Ефе Али. Малко преди края на редовното време Георги Чорбаджийски направи резултата класически с премерен удар, а в добавеното време Димитър Велковски си отбеляза нелеп автогол с глава за крайното 0:4.

Въпреки че футболистите на Арда имаха своите шансове и дори удариха напречната греда чрез Лъчезар Котев в края на мача, по-здравата дисциплина на гостите надделя. С този изразителен триумф Локомотив Пловдив доказа амбициите си за трофея и очаква спокойна развръзка в ответния двубой. Кърджалийци от своя страна ще трябва да търсят сериозни отговори след тежкото поражение пред собствена публика.