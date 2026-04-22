Локомотив Пловдив размаза Арда в Кърджали за Купата

Локомотив Пловдив направи огромна крачка към финала в турнира за Купата на България, след като постигна категорична победа с 4:0 при гостуването си на Арда. Пловдивчани демонстрираха убийствена ефективност след почивката и на практика обезсмислиха реванша на Лаута. Срещата бе белязана от напрежение между феновете и полицията преди мача, а по-късно и от димна завеса, която спря играта за кратко.
Първото полувреме премина равностойно, като домакините пропуснаха две отлични възможности чрез Уилсон Самаке и Джелал Хюсеинов, който не успя да намери опразнената врата от непосредствена близост. Резултатът бе открит в 48-ата минута, когато Каталин Иту се възползва от отлично центриране на Парвиз Умарбаев. В 63-ата минута Севи Идриз удвои преднината след груба грешка на Вячеслав Велев и асистенция на Ефе Али. Малко преди края на редовното време Георги Чорбаджийски направи резултата класически с премерен удар, а в добавеното време Димитър Велковски си отбеляза нелеп автогол с глава за крайното 0:4.
Въпреки че футболистите на Арда имаха своите шансове и дори удариха напречната греда чрез Лъчезар Котев в края на мача, по-здравата дисциплина на гостите надделя. С този изразителен триумф Локомотив Пловдив доказа амбициите си за трофея и очаква спокойна развръзка в ответния двубой. Кърджалийци от своя страна ще трябва да търсят сериозни отговори след тежкото поражение пред собствена публика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ботев
21:42 22.04.2026
2 Поговорка
Коментиран от #8, #9
21:56 22.04.2026
3 Първомайско дълго хоро
Коментиран от #4
21:57 22.04.2026
4 Като
До коментар #3 от "Първомайско дълго хоро":Смачкаме Лоич-Бурунди на финала, друго ша пейш, Айша от Микре:), като преглътнеш,де;)
22:15 22.04.2026
5 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #10
22:19 22.04.2026
6 Арда
00:46 23.04.2026
7 Фен
01:38 23.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жълтите от село
До коментар #2 от "Поговорка":Може жълтите слуг ини на Шиши да мълчят защото идва Коледа
01:44 23.04.2026
10 Знаещ
До коментар #5 от "Хахахаха😂😂😂😂":Венци Стефанов не урежда мачове с 2 автогола...
Не ги разбираш работите
01:46 23.04.2026
11 Истината
Ако и парите дойдат ...
02:01 23.04.2026