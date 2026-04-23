Реал Мадрид ще е доста активен на трансферния пазар това лято

23 Април, 2026 08:59 939 2

Освен завръщането на някои играчи, клубът си е поставил две основни цели: подсилване на центъра на защитата и на халфовата линия, твърдят последните информации от Испания

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Очаква се Реал Мадрид да бъде доста активен на трансферния пазар това лято. Освен завръщането на някои играчи, клубът си е поставил две основни цели: подсилване на центъра на защитата и на халфовата линия, твърдят последните информации от Испания.

Въпреки победата над Алавес, Реал Мадрид все още е далеч от титлата в лигата и е много вероятно да завърши втори пореден сезон без спечелен трофей. Предвид тази ситуация, ръководството на клуба планира активни действия през лятото, както по отношение на напускащи, така и на пристигащи играчи. Всъщност, все още не е ясно кой ще бъде треньорът на Реал Мадрид през следващия сезон.

Дните на играчи като Едуардо Камавинга и Гонсало Гарсия в отбора може да са преброени. Те не са единствените, като списъкът с напускащи може да се разшири, ако пристигнат оферти, които да финансират новите попълнения.

Според журналиста Хорхе Пикон, Реал Мадрид е определил две позиции като приоритетни: центърът на защитата и халфовата линия. Отвъд евентуалното завръщане на Виктор Мюньос и Нико Пас, за които клубът има опция за обратно откупуване, това са основните приоритети на ръководството.

В центъра на отбраната се очакват промени. Договорите на Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер изтичат, въпреки че германецът може да поднови своя контракт. Освен това, Раул Асенсио също може да напусне, а контузиите на Едер Милитао превръщат центъра на защитата в една от слабите зони на отбора. Поради това е възможно да бъде направена сериозна инвестиция, като се откроява името на Нико Шлотербек.

В средата на терена, след като не бяха привлечени заместници на напусналите Тони Кроос и Лука Модрич, Реал Мадрид не разполага с много опции и се налага да разчита на играчи от школата, какъвто е случаят с Тиаго Питарх. Освен това, въпреки възможното завръщане на Пико Пас, една евентуална продажба на Едуардо Камавинга би принудила ръководството да направи значителна инвестиция за позицията на централен полузащитник.


  • 1 Проблемите

    1 0 Отговор
    на Реал са много, ако изхвърлят всички циганя може и да тръгнат напред.

    09:39 23.04.2026

  • 2 Нико Пас

    1 0 Отговор
    е един от най-добрите играчи в Калчото с Комо, но неговата силна позиция е десетка или в най-лошия случай най-офанзивно стоящ вътрешен халф. Там е силата и на Гюлер, и на Белингам, които и да ги мъчат - в момента не са толкова полезни като чисти вътрешни халфове. В същото време се пише, че Камавинга едва ли не е 100% вън от Реал, а Чуамени ще го продават евентуално на Юнайтед, т.е. няма да остане дефанзивен халф. И тези трансфери малко от малко поне трябва да се правят в синхрон с треньора - да, ще му подберат играчи, но той поне може да каже какъв профил иска за тях, а официално не се знае кой ще смени Арбелоа. Реал има за мен вероятно най-добрите играчи в света като индивидуална класа, но няма баланс, звезди като Винисиус и донякъде Белингам не са полезни, отборът трябва да изчисти и изгради някакъв стил - при Анчелоти нямаше такъв и отборът се напасване според съперника,ама вече ги няма Модрич, Кроос, Каземиро, които бяха топ класа и можеха това.

    10:01 23.04.2026

