Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пол Погба разкри причината за влошаването на отношенията му с Моуриньо

23 Април, 2026 09:59 855 0

  • жозе моуриньо-
  • манчестър юнайтед-
  • пол погба-
  • футбол

За френския национал постоянните въпроси на медиите относно контузиите му и бъдещето му на „Олд Трафорд“ не са помогнали

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пол Погба си припомни в подкаста „Rio Ferdinand Presents“ разногласията си с Жозе Моуриньо в Манчестър Юнайтед, посочвайки причина за влошаването на отношенията им, преди португалският треньор да бъде уволнен от клуба през декември 2018 г. За френския национал постоянните въпроси на медиите относно контузиите му и бъдещето му на „Олд Трафорд“ не са помогнали.

„Не искам да бъда лош, нямам проблеми с нито един треньор. Винаги уважавам, винаги. Казват ми какво да правя. Те са шефовете. Това е истината. Те решават дали ще играеш или не“, започна играчът, който беше трениран от „специалния“ при „червените дяволи“ между 2016/17 и 2018/19 г.

Полузащитникът си спомни началото на отношенията си с настоящия треньор на Бенфика: „В началото бяхме много спокойни, разменяха си съобщения и подобни неща. Той е много забавен човек. Той е забавен тип. Много е специален, честно казано. И с течение на времето мисля, че контузиите създадоха [разрива].“

„Тъй като медиите винаги му задаваха въпроси за мен, това може би го е накарало да си каже: „Добре, достатъчно е“. И това е проблемът и при мен, много хора обичат да питат неща за мен. Винаги Пол, Пол, Пол, и това вероятно го е дразнело“, добави той.

Припомняме, че отношенията между двамата бяха белязани от няколко напрегнати епизода. Моуриньо дори отне капитанската лента на Погба и твърди се, нарече играча „вирус“. В друг момент треньорът изпратил снимка на Погба със съпругата му Зулай в Маями на агента Мино Райола, поставяйки под въпрос решението да се възстановява от контузия в САЩ, което вбесило играча.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове