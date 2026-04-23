Лацио победи Аталанта след дузпи и се класира за финала на Купата на Италия

Лацио се класира за финала в турнира за Купата на Италия, след като елиминира Аталанта след драма с дузпи. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а първият мач в Рим приключи при 2:2.

Алесио Романьоли даде преднина на „римските орли“ в 84-ата минута след асистенция на Матия Дзакани. Само две минути по-късно Марио Пашалич изравни за Аталанта след подаване на Никола Кръстович.

В продълженията нови голове не паднаха и всичко се реши при дузпите. Там героят за Лацио бе вратарят Едуардо Мота, който спаси няколко удара, включително на Джанлука Скамака, Давиде Дзапакоста, Марио

Пашалич и Шарл де Кетеларе. За бергамаските реализира единствено Джакомо Распадори.

От страна на столичани пропуснаха Нуно Тавареш и Данило Каталди, но точни бяха Густав Исаксен и Кенет Тейлър, което се оказа достатъчно за успеха.

На финала Лацио ще се изправи срещу Интер, който елиминира Комо.