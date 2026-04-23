Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лацио победи Аталанта след дузпи и се класира за финала на Купата на Италия

23 Април, 2026 07:00 740 0

  • лацио-
  • футбол-
  • купа на италия-
  • аталанта

Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а първият мач в Рим приключи при 2:2

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лацио се класира за финала в турнира за Купата на Италия, след като елиминира Аталанта след драма с дузпи. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а първият мач в Рим приключи при 2:2.

Алесио Романьоли даде преднина на „римските орли“ в 84-ата минута след асистенция на Матия Дзакани. Само две минути по-късно Марио Пашалич изравни за Аталанта след подаване на Никола Кръстович.

В продълженията нови голове не паднаха и всичко се реши при дузпите. Там героят за Лацио бе вратарят Едуардо Мота, който спаси няколко удара, включително на Джанлука Скамака, Давиде Дзапакоста, Марио

Пашалич и Шарл де Кетеларе. За бергамаските реализира единствено Джакомо Распадори.

От страна на столичани пропуснаха Нуно Тавареш и Данило Каталди, но точни бяха Густав Исаксен и Кенет Тейлър, което се оказа достатъчно за успеха.

На финала Лацио ще се изправи срещу Интер, който елиминира Комо.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове