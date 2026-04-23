Байерн Мюнхен е на финал за Купата на Германия след победа над Леверкузен

Байерн Мюнхен отпразнува 35-ата си шампионска титла с победа с 2:0 над Байер Леверкузен в полуфинала за Купата на Германия и се класира за финал за първи път от 2020 г.

Мачът беше решаващ за амбициите на баварците за требъл, като те доминираха от самото начало. Хари Кейн откри резултата след комбинация на Майкъл Олисе и Джамал Мусиала, а Луис Диас постави крайния акцент в добавеното време.

След попадението Байерн продължи да натиска, но срещаше съпротива от вратаря Марк Флекен и геройската защита на съперника.

С тази победа Байерн се насочва към два нови големи залога. Тимът ще се бори на финала за Купата на Германия срещу Щутгарт или Фрайбург и полуфинала в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен.