Ясен е съдията за голямото дерби ЦСКА - Левски

Един от перспективните български рефери – Васил Минев, получи назначение за главен съдия на предстоящото дерби между ЦСКА и Левски от първия кръг на плейофите в efbet Лига тази събота (26-и април) от 16:00 часа. Това ще бъде дебют за него в сблъсък от подобен ранг. В последните месеци Минев все по-често попада сред избраниците за ръководене на важни срещи от шампионата.

Негови асистенти в дербито ще бъдат Петър Митрев и Дарин Иванов. За системата ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Станимир Тренчев, а функциите на четвърти съдия ще изпълнява Венцислав Митрев.

Наскоро Минев беше начело на двубоя между Лудогорец и Левски, завършил с минимален успех 1:0 за разградчани. Освен това свири и гостуването на „сините“ срещу Славия, загубено с 0:2. Сред мачовете му са още победата на Левски с 3:1 над Черно море на „Тича“, както и успехът с 2:1 срещу Спартак Варна. Прави впечатление обаче, че през настоящата кампания Минев все още не е получавал наряд за среща на ЦСКА.

Другият сблъсък от първата четворка между Лудогорец и ЦСКА 1948 бе поверен на Тодор Киров, а за системата ВАР ще му помага Ивайло Ненков.

Всички съдийски назначения за първия кръг от плейофите в efbet Лига:

24 април 2026 г., петък, 19:30 ч.

СПАРТАК ВАРНА - БЕРОЕ

ГС: Мартин Иванов Марков АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Кристиян Николов Колев

25 април 2026 г., събота, 13:15 ч.

ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948

ГС: Тодор Недялков Киров АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Геро Георгиев Писков

25 април 2026 г., събота, 16:00 ч.

ЦСКА - ЛЕВСКИ

ГС: Васил Петров Минев АС1:Петър Велизаров Митрев АС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

26 април 2026 г., неделя, 14:00 ч.

СЛАВИЯ - БОТЕВ ВРАЦА

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1:Драгомир Руменов Милев АС2:Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Стоян Панталеев Арсов

26 април 2026 г., неделя, 16:30 ч.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЧЕРНО МОРЕ

ГС: Георги Милков Гинчев АС1:Тодор Василев Вуков АС2:Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Любослав Бисеров Любомиров АВАР: Георги Димитров Давидов

26 април 2026 г., неделя, 19:00 ч.

АРДА - БОТЕВ ПЛОВДИВ

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1:Георги Любомиров Минев АС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

27 април 2026 г., понеделник, 17:30 ч.

МОНТАНА - ДОБРУДЖА

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1:Димо Дамянов Вълчев АС2:Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

27 април 2026 г., понеделник, 20:00 ч.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - СЕПТЕМВРИ

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1:Мартин Веселинов Маргаритов АС2:Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Петров Стоянов