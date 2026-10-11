Кристъл Палас обърна Нотингам

Кристъл Палас направи обрат и победи Нотингам Форест с 3:1 в шестия кръг на английската Висша лига. Гостите поведоха още в третата минута чрез Дан Ндойе, но лондончани обърнаха резултата преди почивката.

Дайчи Камада (на снимката) изравни, а Джеферсон Лерма направи 2:1 за Кристъл Палас. След около час игра Йереми Пино вкара третия гол за домакините и оформи крайния резултат.

Успехът изкачи Кристъл Палас на 12-о място със 7 точки. Нотингам Форест е 14-и с 5 точки.

Евертън изпусна победата срещу Хъл Сити

Хъл Сити и Евертън завършиха 2:2 в другия мач от кръга. Новакът в английския елит поведе в 48-ата минута, когато Джо Гелхард се разписа.

Евертън направи обрат с голове на Киърнън Дюзбъри-Хол и Тиерно Бари, но Хъл Сити стигна до точката в 74-ата минута. Тогава Мохамед Белуми вкара за 2:2. Евертън заема петото място с 10 точки, а Хъл Сити е девети с 9 точки.

Източници: bta.bg