Престоят на Робинио Ваз в Хъл Сити приключва предсрочно. Английският клуб е уведомил Рома за намерението си да прекрати наема на 19-годишния нападател, който така и не успя да се наложи в състава. Ситуацията се е влошила след инцидент по време на почивен ден. Ваз пътувал до Франция, пропуснал тренировка и бил спрян за проверка от местната полиция. Той се намирал в автомобил, обявен за откраднат заради неплатени лизингови вноски от страна на титуляра на договора.

Футболистът е бил освободен без повдигнати обвинения, а разследването впоследствие е прекратено. Това обаче не е променило отношението на треньора на Хъл Сити Сергей Якирович, който го извади от състава за мача с Кристъл Палас на 29 ноември.

„Клубът обсъжда ситуацията директно с Рома. За мен подобно поведение е неприемливо и непрофесионално. Знам, че е много млад, но си професионален футболист и трябва да бъдеш изключително внимателен, особено в личния си живот“, заяви Якирович.

Ваз пристигна в Хъл Сити от Рома, но получи малко възможности в първия отбор и впоследствие беше изпратен при младежите. Сега се очаква да се завърне в италианския клуб.