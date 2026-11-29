Евертън и Ливърпул се изправят един срещу друг в дербито на Мърсисайд от 12-ия кръг на Висшата лига. Двубоят ще се играе на стадион „Хил Дикинсън“ в Ливърпул, а началният съдийски сигнал е насрочен за 14:00 часа българско време.

Ливърпул заема четвърто място в класирането с 21 точки от 11 мача. Евертън е девети с 16 точки. Гостите спечелиха последните си четири шампионатни гостувания, докато домакините загубиха последния си мач с 0:4 от Брентфорд.

Евертън ще бъде без Тарковски

Централният защитник и капитан на Евертън Джеймс Тарковски няма да играе заради наказание. Той беше изгонен при поражението от Брентфорд, а мениджърът Дейвид Мойс определи отсъствието му като сериозна загуба заради лидерските му качества.

„Дербитата във всеки град са много важни, но в този град значението им е огромно. Това е голям ден за привържениците“, каза Мойс.

Евертън спечели три поредни мача във всички турнири преди двубоя с Брентфорд, но тежкото поражение прекъсна серията. Нападателят Тиерно Бари е водещият реализатор на тима в първенството с шест гола.

Контузии и серията на Ливърпул

Ливърпул ще бъде без Коди Гакпо, който се възстановява от мускулна травма. Райън Гравенберх също се очаква да пропусне срещата. Под въпрос остава Виктор Муньос, получил силен удар в коляното при победата с 3:0 над „Брюж“ в Шампионската лига. Треньорът Андони Ираола заяви, че изследванията не са показали структурно увреждане, но окончателното решение ще бъде взето след последната тренировка.

Ливърпул влиза в дербито след успех с 4:0 над Манчестър Юнайтед във Висшата лига и победа с 3:0 над „Брюж“ в Европа. Александър Исак е отбелязал в шест поредни гостувания на отбора си, а Флориан Вирц е в серия от голове и асистенции в последните мачове.

Историята дава предимство на Ливърпул

Предстоящата среща ще бъде 249-ата между двата клуба във всички турнири. Ливърпул спечели последното дерби с 2:1, след като Върджил ван Дайк вкара в 100-ата минута. Евертън няма победа над градския си съперник от април 2024 г., когато спечели с 2:0 на „Гудисън Парк“.

В последните 31 шампионатни срещи Евертън има само две победи, а 14 от двубоите са завършили наравно. За Мойс това ще бъде 30-ото дерби като мениджър на Евертън.

Източници: skysports.com, theanalyst.com, fourfourtwo.com