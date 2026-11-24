Брентфорд разгроми Евертън с 4:0 у дома в мач от 11-ия кръг на Премиър лийг. Домакините решиха двубоя още преди почивката с два гола на Кийн Люис-Потър, а Евертън остана с човек по-малко след директен червен картон на Джеймс Тарковски.

Люис-Потър откри резултата в 23-тата минута. След взаимодействие с Джейдън Антъни той стреля, а рикошет в защитник промени траекторията на топката и тя прехвърли Джордан Пикфорд.

Три минути по-късно нападателят на Брентфорд вкара втория си гол. След центриране от свободен удар защитата на Евертън не изчисти топката, първият удар на Люис-Потър беше блокиран, но при добавката той отново намери мрежата.

Евертън остана с десетима

В 40-ата минута Тарковски получи директен червен картон. Защитникът влезе с шпагат срещу Йегор Ярмолюк, а след намеса на ВАР и преглед на ситуацията съдията Крейг Поусън прецени, че високо вдигнатият крак застрашава съперника.

След почивката Брентфорд продължи да контролира мача. В 67-ата минута Виталий Янелт отбеляза третия гол с удар от близо 30 метра, който не остави възможност на Пикфорд да реагира.

Крайният резултат беше оформен в 90-ата минута. След изпълнение на корнер топката стигна до Фабио Карвальо на около метър от голлинията и португалецът я насочи с коляно в мрежата.

Победата изкачи Брентфорд на шестото място със 17 точки. Евертън остана девети с 16 точки. Подробностите за двубоя са публикувани от Sportal.

Източници: sportal.bg