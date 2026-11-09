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Сребро за България в скока на дължина в Дакар
  Тема: Български спортни успехи

Сребро за България в скока на дължина в Дакар

9 Ноември, 2026 09:58 511 0

  • стилян орлинов-
  • васил антонов-
  • младежки олимпийски игри-
  • дакар-
  • лека атлетика

Стилян Орлинов спечели втори медал за страната на Младежките олимпийски игри. Васил Антонов се класира за финала на 400 метра

Сребро за България в скока на дължина в Дакар - 1
Снимка: Интернет
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

България спечели второ отличие на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал. Стилян Орлинов завоюва сребърен медал в скока на дължина с резултат 7,30 метра.

Българският лекоатлет започна състезанието със скок от 7,24 метра, след което направи три неуспешни опита. Най-силното му постижение дойде при петото излизане в сектора. В последния си опит Орлинов записа 7,29 метра.

Златото спечели японецът Коки Хасебе със 7,45 метра. Така разликата между двамата призьори беше 15 сантиметра.

Добри новини за българската делегация дойдоха и от бягането на 400 метра. Васил Антонов завърши втори в полуфиналната си серия с време 49,07 секунди и си осигури място във финала.

Полуфиналът се проведе при температура около 40 градуса. Финалното бягане е насрочено за 17:00 часа.

Кристин Илийна остана четвърта в своята група на турнира по плажна борба в категория до 45 килограма. Българката, която дебютира в дисциплината, загуби последователно от представителки на Мексико, Гвинея-Бисау и Колумбия.


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