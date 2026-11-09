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Зара Илиева с шесто място в бягането на 3000 метра на Младежките олимпийски игри

Зара Илиева с шесто място в бягането на 3000 метра на Младежките олимпийски игри

9 Ноември, 2026 19:57 657 2

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  • дакар-
  • африка

Шампионка в дисциплината стана Фейт Роно от Кения

Зара Илиева с шесто място в бягането на 3000 метра на Младежките олимпийски игри - 1
Снимка: БОК, Костадин Андонов
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Зара Илиева завърши на шеста място в бягането на 3000 метра на Младежките олимпийски игри в Дакар. 16-годишната българка финишира за 10:07.71 минути в горещото време в сенегалската столица. Илиева водеше колоната до четвъртата обиколка, когато беше изпреварена от три представителки на Африка.

Шампионка в дисциплината стана Фейт Роно (Кения) с 9:15.47 минути, следвана от Йорданос Цигаб (Етиопия) с 9:15.71 и Керън Челимо (Уганда) с 9:32.41 минути.

"Шесто място е много добре за такова голямо състезание. Със сигурност не съм доволна от резултата, но не съм разочарована, защото дадох всичко от себе си. Беше много топло, никога не съм била на такава голяма жега. Това ме мотивира още повече да тренирам, другата година да бягам още по-бързо, да съм с такива добри състезатели, толкова бързи. Много съм щастлива, че съм тук, със сигурност ще продължа да се развивам, да тренирам по-вече и по-добри резултати занапред", каза Илиева.

"Реших по време на бягането да поведа, защото тръгнахме много бавно и реших, че ако продължим цялото бягане, ако се стигне до финален спринт, сигурно щях да остана последна. Последните дни бях по-изморена от обикновено, просто защото е много топло. Сега се чувствам добре. По време на бягането се чувствах по-изморена от обикновено. Усещах го добре темпото, но не можех да го ускоря просто. Но със сигурност ще има и по-добро бягане от това, но съм доволна", завърши атлетиката.


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