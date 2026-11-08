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Стилиян Орлинов спечели сребро в Дакар
  Тема: Български спортни успехи

Стилиян Орлинов спечели сребро в Дакар

8 Ноември, 2026 20:21 422 0

  • стилиян орлинов-
  • младежки олимпийски игри-
  • дакар-
  • скок на дължина-
  • васил антонов

Българският атлет постигна 7.30 метра в скока на дължина. Васил Антонов се класира за финала на 400 метра

Стилиян Орлинов спечели сребро в Дакар - 1
Снимка: Интернет
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стилиян Орлинов спечели сребърен медал в скока на дължина на Младежките олимпийски игри в Дакар. Българският атлет постигна 7.30 метра в най-добрия си, пети опит.

Орлинов започна състезанието със скок от 7.24 метра. След него последваха три фаула, а в шестия си опит българинът записа 7.29 метра. Така той остана втори в крайното класиране.

Златния медал спечели японецът Коки Хасебе с резултат 7.45 метра. Трети се класира Ибрахим Савадого от Буркина Фасо, който постигна 7.23 метра. Отличието на Орлинов е второ за България от Игрите в Дакар.

Васил Антонов стигна до финала на 400 метра

Другият български представител в леката атлетика Васил Антонов се класира за финала на 400 метра. Той даде второ време във втората полуфинална серия, като финишира за 49.07 секунди.

Полуфиналът се проведе при температура около 40 градуса. Финалът на дисциплината е насрочен за 9 ноември.

Източник: bnrnews.bg


Сенегал
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