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Симона Иванова завърши 7-а на 200 метра свободен стил

Симона Иванова завърши 7-а на 200 метра свободен стил

6 Ноември, 2026 21:35 356 0

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  • младежките олимпийски игри-
  • дакар 2026

Българката не успя да покаже най-доброто от себе си

Симона Иванова завърши 7-а на 200 метра свободен стил - 1
Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Симона Иванова зае седмо място финала на 200 метра свободен стил в плуването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българката не успя да покаже най-доброто от себе си и финишира за 2:07.98 минути. Победителка стана Моан Чан (Китай) с 1:59.59. Така Симона Иванова приключва Игрите с четвърто място на 400 метра свободен стил, седмо на 200 и 17-а на 100 метра.

След състезанието днес тя заяви, че е разочарована от представянето си, но и мотивирана да продължи да работи.

„Не мога да си обясня какво се случи. Плуването ми не беше добро. Може бли натежа това, че пътуваме всеки ден по два часа до басейна. Ще направим анализ с треньора ми и ще видим, къде направих грешка“, сподели Иванова.


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