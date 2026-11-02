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Първи медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар: Иван Николчев с бронз в джудото
  Тема: Български спортни успехи

Първи медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар: Иван Николчев с бронз в джудото

2 Ноември, 2026 20:23 388 1

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Той спечели бронзовото отличие  в категория до 81 килограма

Първи медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар: Иван Николчев с бронз в джудото - 1
Снимка: БОК, Костадин Андонов
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иван Николчев е първият медалист за България от Младежките олимпийски игри в Дакар. Той спечели бронзовото отличие в категория до 81 килограма на турнира по джудо. 16-годишният Николчев победи с ипон минута и 40 секунди преди края представителя на Сиера Леоне Шаку Каргбо.

Европейския шампион за кадети, който участва в по-горната за него категория, спечели в четвъртфиналите срещу Владимиров Харалампус (Кипър) с "вадзари", но на полуфиналите загуби в равностоен мач от Макс Чебулж (Словения) с "юко".

Николчев заяви, че още не може да се зарадва на бронза, защото е бил готов за титла. В часовете след загубата на полуфинала е успял да се концентрира, за да успее да се пребори за отличието. Преди 10 дни заминаването на Николчев беше под въпрос, след като получи диагноза тежка травма на прешлените. Тя обаче не се потвърди и така той успя да отпътува за Африка.


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  • 1 Тихомир

    1 0 Отговор
    Браво!!!

    20:38 02.11.2026

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