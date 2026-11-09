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Васил Антонов остана четвърти на 400 метра в Дакар
  Тема: Български спортни успехи

Васил Антонов остана четвърти на 400 метра в Дакар

9 Ноември, 2026 21:45 303 0

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  • дакар 2026-
  • лека атлетика

Българският атлет финишира за 47.90 секунди и остана на 0.74 секунди от бронзовия медал

Васил Антонов остана четвърти на 400 метра в Дакар - 1
БОК, Костадин Андонов
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Васил Антонов завърши четвърти във финала на 400 метра на Младежките олимпийски игри в Дакар. Българският атлет спря хронометрите на 47.90 секунди и остана на 0.74 секунди от бронзовия медал. Той беше единственият европеец в бягането за разпределението на отличията.

Златото спечели Саид Омар от Обединените арабски емирства с личен рекорд от 46.40 секунди. Мустафа Джадама от Гамбия финишира втори с 46.93 секунди, а Хан Лю от Китай взе бронза с 47.16 секунди.

17-годишният българин си осигури място във финала с второ време във втората полуфинална серия. Антонов постигна 49.07 секунди, като завърши зад Саид Омар, който спечели серията с 48.33 секунди. До финала достигнаха първите четирима от всяка серия и най-бързият пети състезател.

Още след полуфинала Антонов говори за тежките условия в Дакар. „Беше много изморително още на самата загрявка, много тежко беше“, заяви атлетът пред „Параграфа“. В полуфиналното бягане температурата е била около 40 градуса.

Антонов, който се състезава за клуб „Радуканови“ от Видин, направи силен сезон и подобри няколко национални рекорда при юношите на 400 метра. Най-доброто му постижение през годината преди Дакар беше 47.19 секунди.


Сенегал
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