Спортът по ТВ в сряда (6 юли)

09.40 Волейбол, Бразилия - Германия (мъже) МАХ Спорт 3
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, четвърти етап Евроспорт 1
14.30 Тенис: Уимбълдън, четвъртфинал Евроспорт 2
18.00 Волейбол, България - Италия (мъже) МАХ Спорт 3
20.00 ЦСКА - "Спортист" Диема спорт
20.45 "Лудогорец" - "Сутиеска" Диема спорт 3
21.00 Волейбол, Словения - Сърбия (мъже) МАХ Спорт 3
01.15 Копа Либертадорес, осминафинал МАХ Спорт 4
03.30 Копа Либертадорес, осминафинал МАХ Спорт 4
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1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:55 06.07.2022