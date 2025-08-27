Новини
Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки във Вербие

27 Август, 2025 17:10 329 0

  • росица денчева-
  • тенис турнир-
  • вербие

Българката играе в тандем с полякинята Моника Станкевич

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки във Вербие - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и Моника Станкевич (Полша) победиха на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 Жозефин Кунц (Швейцария) и Олга Данилова (Кипър). Срещата продължи 86 минути. В първия кръг Денчева и Станкевич елиминираха със 7:6(2), 6:0 четвъртите поставени италианки Мадалена Джордано и Гая Скуарчалупи.


За място на финала българката и полякинята ще играят срещу победителките от мача Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия) срещу Никол Гадиен (Швейцария) и Амели Хейтманек (Чехия). Денчева и Станкевич достигнаха до финала на състезание от същия ранг във Вербие през миналата седмица, но в събота загубиха драматично мача за трофея от Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия) със 7:6(3), 3:6, 5-10.


Вчера Денчева се класира и за втория кръг на сингъл. Поставената под №6 Денчева победи на старта със 7:5, 6:2 представителката на домакините Жозефин Кунц. Във втория кръг Росица ще играе срещу Лиса Клейс (Белгия).


