Росица Денчева с титла на двойки в Ираклион, Гърция

Българската тенис надежда Росица Денчева записа нова златна страница в своята кариера, след като спечели първата си титла на двойки на престижния турнир в Ираклион, Гърция. Състезанието, което се проведе на клей кортове и бе с награден фонд от 30 000 долара, донесе истинска радост за 18-годишната българка и нейната партньорка – румънката Елена Бърбулеску.

Двете млади тенисистки се окичиха с трофея по необичаен начин – без да излязат на корта за финалния двубой, след като техните опонентки Лаура Сватикова и Драгиня Вукович се отказаха от участие. Така Денчева и Бърбулеску заслужено се поздравиха с победата и вдигнаха купата, която ще остане специална за българката – това е първият ѝ трофей на двойки в професионалната ѝ кариера. Любопитен факт е, че Ираклион се превръща в щастливо място за Росица Денчева. През 2025 година тя вече успя да завоюва две титли на сингъл именно на същите кортове, доказвайки, че гръцкият град ѝ носи късмет и вдъхновение.

Преди този успех, младата българка достигна до финал на двойки и в края на август, когато участва на турнир в Швейцария.