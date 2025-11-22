Новини
Спорт »
Тенис »
Росица Денчева с титла на двойки в Ираклион, Гърция

22 Ноември, 2025 12:26 514 2

  • тенис -
  • росица денчева-
  • кариера-
  • титла-
  • двойки-
  • турнир -
  • ираклион-
  • гърция

18-годишната българка и нейната партньорка – румънката Елена Бърбулеску спечелиха финала без игра

Росица Денчева с титла на двойки в Ираклион, Гърция - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската тенис надежда Росица Денчева записа нова златна страница в своята кариера, след като спечели първата си титла на двойки на престижния турнир в Ираклион, Гърция. Състезанието, което се проведе на клей кортове и бе с награден фонд от 30 000 долара, донесе истинска радост за 18-годишната българка и нейната партньорка – румънката Елена Бърбулеску.

Двете млади тенисистки се окичиха с трофея по необичаен начин – без да излязат на корта за финалния двубой, след като техните опонентки Лаура Сватикова и Драгиня Вукович се отказаха от участие. Така Денчева и Бърбулеску заслужено се поздравиха с победата и вдигнаха купата, която ще остане специална за българката – това е първият ѝ трофей на двойки в професионалната ѝ кариера. Любопитен факт е, че Ираклион се превръща в щастливо място за Росица Денчева. През 2025 година тя вече успя да завоюва две титли на сингъл именно на същите кортове, доказвайки, че гръцкият град ѝ носи късмет и вдъхновение.

Преди този успех, младата българка достигна до финал на двойки и в края на август, когато участва на турнир в Швейцария.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Игнат мотокариста

    2 0 Отговор
    Браво,момиче! Следващата титла в Ролан Гарос 👍🥇🏆

    12:42 22.11.2025

  • 2 456

    0 0 Отговор
    Браво момиче. Успех.

    14:20 22.11.2025

