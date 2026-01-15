Денислава Глушкова на четвъртфинал след успех над румънка

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" постигна убедителен успех във втория кръг, като се наложи над Бианка Барбулеску (Румъния) с 6:3, 6:2 за час и 34 минути.



Поставената под №8 Глушкова започна отлично двубоя и поведе с 2:0, допусна изравняване при 2:2, но със серия от три поредни печеливши гейма дръпна до 5:2. След това българката без затруднения затвори първия сет при 6:3. Във втората част тя отново доминира, спечели три поредни гейма за аванс от 3:1 и след нова серия от три гейма стигна до крайния успех с 6:2.

В спор за място на полуфиналите Глушкова ще се изправи срещу първата поставена и №257 в световната ранглиста Амариса Тот (Унгария).



Друга националка на България – Росица Денчева, отпадна драматично във втория кръг на сингъл след истинска драма. 18-годишната българка отстъпи с 6:4, 5:7, 6:7(3) пред втората поставена и №262 в света Анхела Фита Болуда (Испания) в мач, продължил 3 часа и 27 минути.



Денчева започна отлично и поведе с 5:1 в първия сет. Испанката успя да намали изоставането си, печелейки три поредни гейма, но с нов пробив българката затвори сета при 6:4. Двете тенисистки си размениха по един пробив в средата на втория сет, а след 5:5 Денчева загуби два поредни гейма и отстъпи с 5:7. В решителния трети сет българката изостана с 0:2, но направи обрат до 5:3. При този резултат тя сервираше за победата, но не успя да се възползва. Последва тайбрек, в който Болуда поведе с 5-1 точки и в крайна сметка триумфира със 7-3.



По-късно днес Мелис Расим и Беатрис Спасова ще излязат в четвъртфинален мач на двойки срещу водачките в схемата Анхела Фита Болуда (Испания) и Илена Ил-Албон (Швейцария).