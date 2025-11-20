Новини
Спорт »
Тенис »
Росица Денчева е четвъртфиналистка на двойки в Ираклион

20 Ноември, 2025 11:04 575 1

  • росица денчева-
  • четвъртфинал-
  • двойки-
  • турнир-
  • тенис -
  • ираклион -
  • гърция

18-годишната българка играе в тандем с Елена Бърбулеску от Румъния

Росица Денчева е четвъртфиналистка на двойки в Ираклион - 1
Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) разгромиха Шира Бухадана (Израел) и Марика Джоунс (САЩ) с 6:0, 6:0 за 45 минути.


Александра Матева отпадна от надпреварата на двойки. Българката и Лавиния Пуяк (Румъния) претърпяха поражение от Елена Гийслер (Германия) и Симона Оджеску (Румъния) с 3:6, 0:6 за 63 минути.


Беатрис Спасова, която се класира за основната схема като „щастлива губеща" от квалификациите, загуби в първия кръг на сингъл от осмата поставена в схемата Наталия Сенич (Сърбия) с 1:6, 1:6.


Вчера за втория кръг на сингъл се класира Денислава Глушкова. Поставената под №4 Глушкова победи със 7:5, 3:6, 6:1 Елена Бърбулеску (Румъния), а следващата и съперничка ще бъде Елишка Тихачкова (Чехия).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асамблея " Знаме на мира"

    2 0 Отговор
    Браво,момиче! Давай смело към титла😉👍

    11:07 20.11.2025

