Росица Денчева и Ива Иванова на четвъртфинали в Египет и Тунис

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърда настилка в Шарм ел-Шейх (Египет) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева и Алиса Реге (Франция) победиха над поставените под номер 4 Вероника Евалд (Полша) и Сандра Самир (Египет) със 7:6(4), 7:5 след 107 минути игра. Те наваксаха пасив от 3:5 гейма във втория сет и стигнаха до обрат, за да триумфират, а следващите им съпернички ще бъдат Кейти Дън (Великобритания) и Виктория Морвайова (Словакия).

В надпреварата на сингъл 18-годишната българка ще играе в първия кръг срещу квалификантката Камила Бартоне (Латвия).

В същото време Ива Иванова достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната Иванова и Беатрис Зелтина (Латвия) победиха Кийра Блекбеърд (Канада) и Александра Янковская (Русия) с 6:3, 6:1.

Следващите съпернички на българката и латвийката ще бъдат поставените под №2 Анастасия Бертаки (Италия) и Сапфо Сакелариди (Гърция).



В схемата на сингъл квалификантката Иванова ще стартира утре срещу Ная Берекоечеа (Франция).