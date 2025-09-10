Новини
Испанец спря Димитър Кузманов в Полша

10 Септември, 2025 19:23 414 1

Българинът загуби от Пабло Ямас Руис

Испанец спря Димитър Кузманов в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 125" в Шчечин (Полша) с награден фонд 181250 евро.

Българинът загуби от Пабло Ямас Руис (Испания) с 6:7(5), 1:6. Двубоят продължи 2 часа и 10 минути.


Кузманов започна по-добре срещата, взе аванс от 3:0 и 4:1, след което обаче допусна два пробива и Руис направи обрат - 6:5. При 5:4 Мико пропусна и три сетбола при сервис на Руис. Българинът успя да отговори с рибрейк за 6:6, но в тайбрека след 4:4 загуби две поредни разигравания, след което испанецът спечели със 7:5. Във втория сет Руис доминираше изцяло, Кузманов успя да спечели само един гейм и отпадна от надпреварата.


Димитър Кузманов заработи 8 точки за световната ранглиста, в която се намира под №260.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    Аз мислех че дроновете са го спрели

    20:32 10.09.2025

