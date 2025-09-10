Испанец спря Димитър Кузманов в Полша

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите "Чалънджър 125" в Шчечин (Полша) с награден фонд 181250 евро.

Българинът загуби от Пабло Ямас Руис (Испания) с 6:7(5), 1:6. Двубоят продължи 2 часа и 10 минути.



Кузманов започна по-добре срещата, взе аванс от 3:0 и 4:1, след което обаче допусна два пробива и Руис направи обрат - 6:5. При 5:4 Мико пропусна и три сетбола при сервис на Руис. Българинът успя да отговори с рибрейк за 6:6, но в тайбрека след 4:4 загуби две поредни разигравания, след което испанецът спечели със 7:5. Във втория сет Руис доминираше изцяло, Кузманов успя да спечели само един гейм и отпадна от надпреварата.



Димитър Кузманов заработи 8 точки за световната ранглиста, в която се намира под №260.