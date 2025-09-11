Новини
След като бе обявен за предател - Джокович се премести със семейството в Атина

Джокович е решил да премести тенис турнира в Белград, който на практика е негова собственост, в Атина, като това ще бъде единственият турнир до края на годината, в който 24-кратният победител от Големия шлем смята да участва

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новак Джокович е един от най-големите любимци на цяла Сърбия, като и той ѝ е отвръщал с любов, но това вече не е така, след като бе обявен за предател от президента Александър Вучич поради подкрепата за протестите в страната, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Поради тази причина Ноле е взел радикалното решение в последните седмици да напусне със семейството си Белград и да се преместят всички в Атина.

Сърбинът вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица, а той ще се установи с роднините си в "Глифада" - престижен квартал в южната част на града.

Нещо повече, Джокович е решил да премести тенис турнира в Белград, който на практика е негова собственост, в Атина, като това ще бъде единственият турнир до края на годината, в който 24-кратният победител от Големия шлем смята да участва.

Освен ако не промени идеята си и участва в финалния "Мастърс" в Торино, за който би трябвало да се класира, тъй като в момента е трети в годишната класация на АТР.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Респект. Колене Велик

    4 8 Отговор
    А српскио педеразидентин е про- москалски фашага и Пи... ДОР.
    ФАКТ

    21:08 11.09.2025

  • 3 Истината

    4 4 Отговор
    Всички бягат от сръбският свят.

    21:12 11.09.2025

  • 4 Да,

    4 6 Отговор
    Всички нормални бягат от Сърбия на вучич

    21:22 11.09.2025

  • 5 1488

    1 0 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса

    21:24 11.09.2025

  • 6 Играй си като не разбираш от друго

    5 1 Отговор
    Работата на спортиста е да се занимава само със спорт. Меси ли се в други неща олеква. Подкрепя протести платени от Великобритания. Нашия кауфландския и той кратуняк.

    21:24 11.09.2025

  • 7 КОГАТО се

    3 1 Отговор
    ОМЕШат политика и спорт , и двете страни губят . Сърбия ще продължава да бъде БУНЕНА от соросоидите , докато не я докарат до НАШЕТО дерердже . Да но там има СЕДЕМ милиарда Китайски и Три милиарда долара Руски инвестиции . Имат АРМИЯ с АВИАЦИЯ 80 изтребителя , и френски , ЗАЩО никой не казва нещо за това .

    21:29 11.09.2025

