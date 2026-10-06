Рекламите в ChatGPT стават още по-досадни

Естествената еволюция на бизнес моделите при изкуствения интелект неизбежно достига до следващия си комерсиален етап, след като стана ясно, че OpenAI разширява рекламната си стратегия в ChatGPT с въвеждането на изцяло нов формат. След първоначалните текстови спонсорирани блокове, които се появиха за потребителите на безплатните и базовите планове по-рано през годината, компанията сега залага на визуални реклами, за да монетизира масовата си аудитория.

Първоначалните тестове на новия формат ще бъдат насочени към една от най-популярните функционалности на платформата – генерирането на изображения. Докато софтуерът обработва заявката на потребителя и на екрана се извежда индикаторът за зареждане, интерфейсът ще показва ясни и отделени рекламни кадри или продуктови миниатюри. От компанията категорично подчертават, че рекламното съдържание ще бъде надлежно обозначено и няма по никакъв начин да влияе на текстовите отговори или на генерираните творчески резултати.

Този ход отразява прагматичния стремеж на технологичния гигант да осигури стабилни приходи за покриване на мащабните инфраструктурни разходи и издръжката на стотиците милиони потребители на безплатния ред. Въпреки че рекламният подход в дигиталните платформи винаги предизвиква смесени реакции сред потребителите, подобни стъпки показват, че изкуственият интелект се превръща в самостоятелна и пълноценна медийна екосистема.