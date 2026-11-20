Дъщерното дружество на Foxconn FIH Mobile е получило поръчка за сглобяване на първия смартфон на OpenAI, твърдят китайските издания Securities Times и Cailian Press. Информацията се позовава на източници от производствената верига, но засега не е потвърдена от OpenAI или Foxconn.

Според Cailian Press устройството може да излезе на пазара в края на 2027 г. или през 2028 г. Securities Times посочва, че „плановете за продукта, размерът на поръчката и графикът за масовото производство все още не са известни“.

Участието на FIH Mobile би поставило проекта на OpenAI в производствена мрежа, свързана с един от основните сглобители на iPhone. Foxconn е сред ключовите партньори на Apple за производството на смартфони, но това не означава, че Apple участва в проекта на OpenAI.

Cailian Press посочва още, че по производството на компоненти може да работят Luxshare Precision, Lingyi iTech и AAC Technologies. И трите компании са свързвани с веригата за доставки на Apple.

Това се различава от по-ранна информация на анализатора Минг-Чи Куо, който през април посочи Luxshare като изключителен партньор на OpenAI за съвместния дизайн и производството на смартфона. Новите сведения предполагат, че FIH Mobile може да поеме финалното сглобяване, докато Luxshare остане ангажирана основно с компоненти или с отделни производствени дейности.

Новите китайски доклади не дават подробности за характеристиките на телефона. По-ранните прогнози на Куо обаче сочат персонализирана версия на бъдещия чипсет MediaTek Dimensity 9600, изработена по 2-нанометровия процес N2P на TSMC.

Според тази информация устройството може да разполага с двоен NPU - специализиран блок за изчисления с изкуствен интелект, както и с LPDDR6 оперативна памет и UFS 5.0 памет. Камерната система се очаква да бъде важна част от концепцията, тъй като чрез нея телефонът би могъл да анализира по-добре заобикалящата среда.

Куо е изчислил, че при успешно развитие на проекта доставките могат да достигнат 30 милиона устройства през 2027 и 2028 одинаг. Това остава прогноза, а не потвърден производствен план.

Съобщенията за смартфона излизат на фона на съдебен спор между OpenAI и Apple. Apple е завела дело през юли 2026 година за предполагаемо присвояване на търговски тайни, а OpenAI е подала собствен иск през октомври. Засега няма данни спорът да е свързан пряко с производството на телефона.