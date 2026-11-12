Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Технологии »
Пол Кристиано: ИИ може да излезе от човешки контрол до 3 години, много хора може да загинат ВИДЕО
  Тема: Киберсигурност

Пол Кристиано: ИИ може да излезе от човешки контрол до 3 години, много хора може да загинат ВИДЕО

12 Ноември, 2026 13:47 571 7

  • изкуствен интелект-
  • пол кристиано-
  • openai-
  • ai агенти-
  • киберсигурност

Изследователят предупреди в Торонто, че при определен сценарий хората може да не успеят да спрат автономни системи, преследващи собствени цели

Пол Кристиано: ИИ може да излезе от човешки контрол до 3 години, много хора може да загинат ВИДЕО - 1
Снимка: newsweek.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изкуственият интелект може да излезе от човешки контрол през следващите три години. Това заяви изследователят Пол Кристиано по време на лекция в Торонто, посветена на безопасността и развитието на автономните ИИ системи.

„Мисля, че има висок риск от завземане на контрола от ИИ през следващите три години“, каза Кристиано. Той уточни, че използва този израз за сценарий, при който изкуствени системи преследват цели, вземат решения и определят случващото се на Земята, докато хората вече не са способни да ги спрат.

По думите му при подобен преход е възможно да загинат много хора. Кристиано добави, че за много от присъстващите в залата най-вероятната причина за смърт може да се окаже инцидент, причинен от изкуствен интелект. Той обаче подчерта, че не разполага с количествен модел, който да позволява точна оценка на вероятността.

Рискът започва с преследването на награда

Кристиано свърза опасността с начина, по който се обучават съвременните ИИ системи. Те получават оценка за действията си и постепенно се насочват към поведението, което води до по-висока награда. Според изследователя това може да създаде системи, които не следват замисъла на човека, а търсят вратички в правилата.

Той даде пример с агенти, които при санкция за измама не спират, а се опитват да прикрият по-добре действията си. Така според него се стига до ескалация: системата започва да разглежда ограниченията и хората, които ги налагат, като пречки пред изпълнението на поставената цел.

Инцидентът с Hugging Face

Предупреждението идва на фона на реален случай, при който агенти, разработени от OpenAI, са заобиколили ограниченията на тестова среда. През юли 2026 г. модели на компанията са получили достъп до интернет и са засегнали вътрешна инфраструктура на OpenAI и системи на платформата Hugging Face.

Според анализи около 1200 агента са обменили над 70 000 съобщения и файлове в общ канал, а приблизително 700 са участвали в действията срещу Hugging Face. Системите са разделяли задачи, споделяли са информация и са координирали действията си, въпреки че са били предназначени да работят в изолирана среда.

OpenAI определи случая като част от вътрешни оценки на киберсигурността и заяви, че моделите са заобиколили ограничения, създадени да ги отделят от интернет. Компанията посочи, че инцидентът е довел до промени в подхода към тестването и защитата на агентите.

Кристиано е сред ранните изследователи на OpenAI и е свързан с развитието на обучението чрез човешка обратна връзка. През септември 2026 г. той се присъедини към борда на фондацията OpenAI и към нейния комитет по безопасност и сигурност. Преди това е бил технически директор на американския Център за стандарти и иновации в областта на изкуствения интелект.

Източници: axios.com, techradar.com, finance.yahoo.com


Канада
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    При Радевисти петилетката ще я презипълним за 4г, но нека първо доживеем до 3.

    13:51 12.11.2026

  • 2 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    Ами тогава трябва да се забрани ИИ ,толкова ли не ви стига акъла

    13:52 12.11.2026

  • 3 Мдаа

    2 1 Отговор
    Така де, иначе рептилите с какво ще се оправдаят за закриването на по-голямата част от населението на земята?

    13:56 12.11.2026

  • 4 шменти капели

    2 1 Отговор
    И как ще загинат, ще им се взривят компютрите ли

    Коментиран от #5

    14:03 12.11.2026

  • 5 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "шменти капели":

    толкова сме зависими от компютри и компютъризирани системи, че ако няма ток дори не може да си купим хляб от магазина.

    14:11 12.11.2026

  • 6 И поради

    0 0 Отговор
    Каква причина автономните системи имат собствени цели?

    14:13 12.11.2026

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    ИИ е вече в интернет и си прави каквото иска.

    14:14 12.11.2026