Нидерландски служител е уволнен, след като работодателят открива в служебния му лаптоп разговори с ChatGPT за това как може да получи 50 000 евро обезщетение при напускане. Впоследствие съдът обявява уволнението за неправомерно, а мъжът получава общо 7541,74 евро бруто – значително по-малко от сумата, която е обсъждал с чатбота.

Мъжът, идентифициран в публикациите с измисленото име Нилс, започва работа като консултант в нидерландска компания за подбор на персонал през януари 2024 г. На 12 март 2025 г. той разбира, че срочният му договор няма да бъде продължен. Два дни по-късно излиза в отпуск по болест.

На 13 юни компанията открива разговорите му с ChatGPT при почистване на служебния компютър. В тях служителят пита дали може да поиска 50 000 евро, дали сумата не е прекомерна и дали би могъл да започне преговорите с искане за 80 000 евро, за да има място за отстъпки.

Седем основания за незабавно уволнение

На 23 юни 2025 г., докато все още е в отпуск по болест, служителят е уволнен с незабавен ефект. В писмото си работодателят посочва седем основания, сред които използване на служебния лаптоп за лични цели, твърдения срещу компанията, предполагаемо предаване на поверителна информация на ChatGPT и пропуснати срещи, свързани с връщането му на работа.

Компанията твърди още, че служителят е представил подвеждаща информация в автобиографията си. Именно това обвинение се оказва решаващо за изхода на делото, тъй като работодателят не успява да докаже какви точно неверни данни е съдържал документът.

Съдът приема, че седемте основания са представени като общ мотив за незабавното уволнение. След като едно от тях не е доказано, цялото уволнение не може да бъде поддържано. Съдът посочва, че разговорите с ChatGPT сами по себе си не представляват достатъчно основание за уволнение с незабавен ефект.

Съдът не приема, че са разкрити фирмени тайни

Според съда не е доказано компанията да е забранявала личното използване на служебния лаптоп. Не са установени и данни служителят да е предавал търговски тайни на чатбота. В разговорите той е споделял информация за трудовите си отношения и възможното обезщетение при напускане.

Съдът все пак определя поведението му като частично укоримо, тъй като е използвал служебно устройство, за да обсъжда личната си стратегия при раздялата с работодателя. Това обаче не е счетено за достатъчно тежко нарушение, което да оправдае незабавно прекратяване на договора.

В решението си съдът подчертава: „Това не е достатъчно обоснование, тъй като не е ясно въз основа на какви факти и аргументи ChatGPT е стигнал до тази сума.“

С решение от 22 май 2026 г. на служителя са присъдени 2976,04 евро брутно преходно обезщетение и 4565,70 евро брутно обезщетение за незаконното уволнение. Към тях се добавят лихви и съдебни разноски. Така общата сума достига 7541,74 евро бруто – резултат, който е по-близо до частична съдебна компенсация, отколкото до предложената от ChatGPT оценка за 50 000 евро.

Източници: cadremploi.fr, stirileprotv.ro, tf1info.fr