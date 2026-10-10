WSJ: Учения разкриха проблеми на САЩ с бойните дронове

Ученията в пустинята Мохаве показаха, че американската армия все още среща сериозни трудности при внедряването на бойни дронове в сухопътните подразделения. The Wall Street Journal прави извод, че въоръжените сили на САЩ се адаптират бавно към новите технологии и че превръщането им в по-гъвкава структура, способна бързо да използва иновациите, остава сложна задача.

Става дума за Project Convergence Capstone 6, проведен във Форт Ъруин, Калифорния. В десетдневното учение през юли са участвали над 8500 военнослужещи от 4-та пехотна дивизия. Те са изпитвали нови системи за командване и управление, както и безпилотни летателни апарати в условия, близки до бойните.

Дроновете разширяват обсега, но носят нови ограничения

Военните са използвали системи Archer, Bolt-M и Rogue 1. Според участниците дроновете са позволили на разузнавателните екипи да наблюдават по-големи разстояния и да поразяват цели, без войниците да напускат укритията си. В някои подразделения един оператор е управлявал няколко апарата чрез софтуер за групово използване на дронове.

„Вече мога да виждам по-далеч и непрекъснато“, казва капитан Доминик Спарклинг, командир на разузнавателно подразделение. По думите му неговата част е използвала 11 дрона, включително системи за наблюдение и удар.

Практическите изпитания обаче са показали, че рекламният обсег на апаратите не винаги е постижим на терен. Войниците са летели на по-къси разстояния заради ограничения във въздушното пространство, релефа, вятъра и смущенията в комуникациите. Част от системите са прегрявали под силното слънце, а видеовръзката е прекъсвала зад хълмовете или при работа на средства за електронно заглушаване.

Теглото остава проблем за пехотата

Другото препятствие е физическото натоварване. Войниците трябва да носят самия дрон, батерии, антени, резервни части, наземна станция, оръжия, вода и защитно оборудване. Комплектът за Rogue 1 тежи около 13,6 килограма, а Bolt-M може да достигне 7,6 килограма според бойната глава, без да се включва наземната станция.

„Теглото винаги е било убийствен проблем в армията“, казва първи лейтенант Никълъс Льоклер. Военнослужещите са оставяли част от батериите и транспортните куфари, за да могат да придвижат системите до наблюдателни позиции.

Изпитанията показват и разликата между американския експедиционен модел и условията, в които украинските сили използват дронове. Американските подразделения трябва да се придвижват с цялото си оборудване, докато украинските войски често работят от предварително укрепени позиции и знаят приблизителното местоположение на противника.

Така учението не отхвърля ролята на безпилотните системи, но показва, че тяхната ефективност зависи не само от самия апарат. Необходими са надеждна връзка, устойчивост на жега и заглушаване, по-леки комплекти, достатъчно батерии и ясни процедури за включването им в бойните действия.

Източници: defensescoop.com