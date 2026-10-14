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GM Defense показа автономен военен пикап Silverado

GM Defense показа автономен военен пикап Silverado

14 Октомври, 2026 17:36 691 2

  • gm defense-
  • chevrolet silverado-
  • безпилотен автомобил-
  • американска армия-
  • военни технологии

Машината е базирана на Chevrolet Silverado 3500HD и е предназначена за логистика и евакуация на ранени

GM Defense показа автономен военен пикап Silverado - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

GM Defense представи безпилотен военен автомобил, изграден върху платформата на Chevrolet Silverado 3500HD. Машината е предназначена за автономни логистични мисии и евакуация на ранени. Концепцията беше показана на годишната среща на Асоциацията на американската армия. Автомобилът използва архитектура с двойни задни колела, управление по електронен път, изводи за захранване и отворени интерфейси, които позволяват монтирането на различни модули и оборудване.Според представените от GM Defense данни безпилотният наземен автомобил разполага със система за съхранение на енергия с капацитет 100 киловатчаса. Максималният полезен товар е 8000 паунда, или около 3629 килограма.

Автономното движение се осигурява от системата Gx Ground Agent на Scout AI. При демонстрацията платформата беше показана заедно с лазерната система за противодействие на дронове LOCUST X3 и акустичния сензор Squarehead Discovair G2+. Тези компоненти са част от демонстрационната конфигурация, а не потвърдено въоръжение на бъдеща серийна машина.

GM Defense показа автономен военен пикап Silverado

GM Defense цели технологичният концепт да бъде готов за използване от американската армия до юни 2027 г. Към момента машината е концепция и няма данни да е приета на въоръжение или да е започнало серийно производство. Представянето на UGV идва на фона на разширяването на програмата Infantry Squad Vehicle. Планираната флота на американската армия е увеличена от първоначалните 649 на почти 12 000 машини. Стандартният ISV е базиран на архитектурата на Chevrolet Colorado ZR2, докато по-тежкият ISV-Heavy използва решения от гамата Silverado HD.

За ISV-Heavy GM Defense, Ford и BC Customs трябва да предадат по три прототипа до 30 март 2027 г. След оперативни изпитания армията може да пристъпи към покупка на около 606 автомобила. GM Defense вече е разработила със собствени средства и вариант ISV-Utility, като е предала седем прототипа за оценка на армейски подразделения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Прилича на катафалка.

    Коментиран от #2

    17:42 14.10.2026

  • 2 Изпреварващ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Точно!

    19:13 14.10.2026