GM Defense показа автономен военен пикап Silverado

GM Defense представи безпилотен военен автомобил, изграден върху платформата на Chevrolet Silverado 3500HD. Машината е предназначена за автономни логистични мисии и евакуация на ранени. Концепцията беше показана на годишната среща на Асоциацията на американската армия. Автомобилът използва архитектура с двойни задни колела, управление по електронен път, изводи за захранване и отворени интерфейси, които позволяват монтирането на различни модули и оборудване.Според представените от GM Defense данни безпилотният наземен автомобил разполага със система за съхранение на енергия с капацитет 100 киловатчаса. Максималният полезен товар е 8000 паунда, или около 3629 килограма.

Автономното движение се осигурява от системата Gx Ground Agent на Scout AI. При демонстрацията платформата беше показана заедно с лазерната система за противодействие на дронове LOCUST X3 и акустичния сензор Squarehead Discovair G2+. Тези компоненти са част от демонстрационната конфигурация, а не потвърдено въоръжение на бъдеща серийна машина.

GM Defense цели технологичният концепт да бъде готов за използване от американската армия до юни 2027 г. Към момента машината е концепция и няма данни да е приета на въоръжение или да е започнало серийно производство. Представянето на UGV идва на фона на разширяването на програмата Infantry Squad Vehicle. Планираната флота на американската армия е увеличена от първоначалните 649 на почти 12 000 машини. Стандартният ISV е базиран на архитектурата на Chevrolet Colorado ZR2, докато по-тежкият ISV-Heavy използва решения от гамата Silverado HD.

За ISV-Heavy GM Defense, Ford и BC Customs трябва да предадат по три прототипа до 30 март 2027 г. След оперативни изпитания армията може да пристъпи към покупка на около 606 автомобила. GM Defense вече е разработила със собствени средства и вариант ISV-Utility, като е предала седем прототипа за оценка на армейски подразделения.